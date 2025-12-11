Europa League in chiaro in TV (11 dicembre): dove vedere Celta Vigo-Bologna e il big-match gratis I rossoblù di Italiano volano in Spagna per la sesta giornata di campionato, mentre gli elvetici di Basilea affronteranno Aston Villa in un match rischioso.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Il Bologna di Vincenzo Italiano vola in Spagna per affrontare la sfida contro il Celtic, nella sesta giornata di Europa League. Oggi, giovedì 11 dicembre, i rossoblù affrontano il Celta Vigo in casa loro nella partita che sarà visibile in diretta tv e streaming alle 21 dallo stadio Balaidos. La squadra azzurra, dopo il pareggio con la Lazio, è al momento diciottesima, con 8 punti conquistati, mentre i padroni di casa occupano la decima posizione con 9 punti e sono reduci dalla vittoria di domenica per 2-0 contro il Real Madrid al Bernabeu. "Affrontiamo la squadra che ha più qualità insieme all’Aston Villa. Hanno battuto il Real Madrid, sono in fiducia. Sarà dura, ma ci siamo preparati e cercheremo di aggiungere punti alla classifica", ha dichiarato pre match Italiano. Vediamo orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming.

Dove vedere Celta Vigo-Bologna in Tv e probabili formazioni (11 dicembre)

Quelle di seguito le probabili formazioni di Celta Vigo-Bologna, in campo stasera alle 21 per la sesta giornata di Europa League, in diretta dallo stadio Balaidos:

Celta Vigo (3-4-2-1) Radu; J. Rodriguez, Starfelt, Alonso; Carreira, Roman, Moriba, Mingueza; Duran, Zaragoza; Iglesias. All. Giraldez.

Bologna (4-2-3-1) Ravaglia; Zortea, Heggem, Casale, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Dominguez, Cambiaghi; Dallinga. All. Italiano

Celta Vigo-Bologna dove vederla

Celta Vigo-Bologna sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253. Come di consueto, sarà attivo anche il servizio streaming su Sky Go e Now.

Basilea-Aston Villa, il big match in chiaro: dove vedere la partita in Tv gratis

Stasera, giovedì 11 dicembre 2025 e sempre alle ore 21, si giocherà anche la partita Basilea-Aston Villa. In questa sesta giornata di campionato, la squadra elvetica è a 6 punti, mentre l’inglese è a 9, con 8 vittorie nelle ultime 9 partite dove ha battuto anche il Manchester City e l’Arsenal. Gli svizzeri, quindi, in caso di ulteriore ko vedrebbero ridursi drasticamente le speranze di qualificazione. Il match sarà visibile in chiaro e gratis su Tv8 a partire dalle 20.30 con il pre-partita e dalle 21 con il fischio d’inizio.

