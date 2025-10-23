Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Europa League in diretta Tv, la partita in chiaro su Tv8 (è il big match)

Oggi giovedì 23 ottobre 2025 va in scena la sfida tra Nottingham Forest e Porto: orario diretta tv e streaming, il programma di tutte le partite in onda su Sky

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Torna in campo l’Europa League 2025/26. Oggi giovedì 23 ottobre 2025, infatti, va in scena la terza giornata della seconda massima competizione europea. Il big match di questo turno sarà visibile anche in chiaro su Tv8; appuntamento alle 21:00 con Nottingham Forest-Porto. Scopriamo quando e dove vedere tutte la partite di Europa League in diretta tv e streaming e tutti i dettagli.

Nottingham Forest-Porto in chiaro; dove vedere il big match di Europa League in diretta

Nuovo appuntamento col calcio europeo per la terza giornata di Europa League 2025/26. Come di consueto, il match di cartello della settimana sarà visibile in chiaro. Oggi giovedì 21 ottobre 2025 su Tv8 verrà trasmessa la partita Nottingham Forest-Porto. Fischio d’inizio al City Ground fissato per le ore 21:00. Gli inglesi stanno vivendo una stagione complicatissima con un solo successo in Premier (dove restano in zona retrocessione) e un solo punto in Europa League. Completamente diversa la situazione del Porto del tecnico italiano Francesco Farioli, che è invece ancora imbattuto in stagione, in testa alla Liga portoghese e a punteggio pieno in coppa.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp
  • 21:00 Nottingham Forest – Porto| diretta in chiaro su Tv8, in onda anche su Sky (Sky Sport Arena e Sky Sport 253)

Tutte le partite della terza giornata di Europa League 2025/26: il programma in tv e streaming

La UEFA Europa League 2025/26 è in onda in esclusiva su Sky. Tutte le partite della terza giornata della competizione europea saranno dunque visibili sui canali Sky Sport. Impegnate anche due italiane: la Roma e il Bologna. Si parte alle 18:45 proprio con i rossoblù impegnati in Romania contro la Steaua Bucarest. Alle 21.00 le altre partite, tra cui Roma-Viktoria Plzen. Streaming live disponibile NOW per tutti gli abbonati alla piattaforma e sull’app SKyGo. Di seguito il programma completo del terzo turno di Europa League in tv:

  • 18:45 Steaua Bucarest – Bologna | in onda su Sky (Sport Sport Uno e Sky Sport 252), streaming su NOW e SkyGo
  • 18:45 Go Ahead Eagles – Aston Villa | in onda su Sky Sport 254, streaming su NOW e SkyGo
  • 18:45 Fenerbache – Stoccarda | in onda su Sky Sport 255, streaming su NOW e SkyGo
  • 18:45 Lione – Basilea | in onda su Sky Sport 256, streaming su NOW e SkyGo
  • 18:45 Diretta Gol Europa League | in onda su Sky (Sky Sport Arena e Sky Sport 251), streaming su NOW e SkyGo

  • 21:00 Roma – Viktoria Plzen | in onda su Sky (Sport Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K), streaming su NOW e SkyGo
  • 21:00 Celta Vigo – Nizza | in onda su Sky Sport 254, streaming su NOW e SkyGo
  • 21:00 Celtic – Sturm Graz | in onda su Sky Sport 255, streaming su NOW e SkyGo
  • 21:00 Diretta Gol Europa League | in onda su Sky (Sky Sport Calcio e Sky Sport 251), streaming su NOW e SkyGo

Potrebbe interessarti anche

Gian Piero Gasperini

Roma-Plzen stasera in TV: dove vederla, l’arbitro da incubo e il big-match di Europa League in chiaro

Oggi giovedì 23 ottobre 2025 i giallorossi di Gasperini ospitano i cechi all’Olimpic...
Cristian Chivu

Union SG-Inter, oggi in diretta Tv: canale, orario, streaming e dove vedere in chiaro l’altro big match

Stasera i nerazzurri di Chivu affrontano i belgi della Royale Union Saint-Gilloise: ...
Antonio Conte

Psv-Napoli stasera in TV: dove vederla, caos tifosi, polemiche e l’altra partita di Champions League in chiaro  

Questa sera la squadra di Antonio Conte scenderà in campo per consolidare la posizio...
Enzo Maresca

Chelsea-Ajax, Champions League in chiaro: dove vedere il big-match gratis in diretta. Tutto il programma

La sfida di Stamford Bridge tra il Chelsea di Enzo Maresca e l’Ajax sarà visibile in...
Enzo Maresca

Champions League in diretta Tv, tutte le partite in chiaro su TV8 e Cielo (c’è un big match)

Da Barcellona-Olympiacos a Chelsea-Ajax: tre big match visibili gratis in Tv tra ogg...
Real Madrid-Juventus stasera in TV, dove vederla, la rabbia di Tudor

Real Madrid-Juventus stasera in TV: dove vederla, la rabbia di Tudor e il big-match di Champions League in chiaro

Questa sera i bianco neri cercano il loro primo successo stagionale allo stadio Bern...
Atalanta

Atalanta-Slavia Praga stasera in TV: canale, orario, svolta Lookman e l’altra sfida di Champions League in chiaro

Questa sera torna l'appuntamento con la Coppa dei Campioni, con protagonista la squa...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di giovedì 23 ottobre 2025. Dove guardare Bologna e Fiorentina (e cosa si vede gratis delle Coppe)

Il calcio in TV oggi: la programmazione di giovedì 23 ottobre 2025. Dove guardare Bologna e Fiorentina (e cosa si vede gratis delle Coppe)

Europa e Conference League protagoniste della serata televisiva di oggi, giovedì 23 ...
Lo sport in TV oggi, giovedì 23 ottobre 2025: Curry contro Jokić e l'Olimpia tenta la risalita in Eurolega

Lo sport in TV oggi, giovedì 23 ottobre 2025: Curry contro Jokić e l'Olimpia tenta la risalita in Eurolega

I migliori eventi sportivi in onda giovedì 23 ottobre 2025: tanto calcio europeo con...

ENEL

Obiettivo elettrificazione

Impegno e tecnologia per un futuro sostenibile

LEGGI

Personaggi

Dua Lipa

Dua Lipa
Michelle Hunziker

Michelle Hunziker
andrea-delogu

Andrea Delogu
Paola Di Benedetto

Paola Di Benedetto

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963