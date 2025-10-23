Europa League in diretta Tv, la partita in chiaro su Tv8 (è il big match)
Oggi giovedì 23 ottobre 2025 va in scena la sfida tra Nottingham Forest e Porto: orario diretta tv e streaming, il programma di tutte le partite in onda su Sky
Torna in campo l’Europa League 2025/26. Oggi giovedì 23 ottobre 2025, infatti, va in scena la terza giornata della seconda massima competizione europea. Il big match di questo turno sarà visibile anche in chiaro su Tv8; appuntamento alle 21:00 con Nottingham Forest-Porto. Scopriamo quando e dove vedere tutte la partite di Europa League in diretta tv e streaming e tutti i dettagli.
Nottingham Forest-Porto in chiaro; dove vedere il big match di Europa League in diretta
Nuovo appuntamento col calcio europeo per la terza giornata di Europa League 2025/26. Come di consueto, il match di cartello della settimana sarà visibile in chiaro. Oggi giovedì 21 ottobre 2025 su Tv8 verrà trasmessa la partita Nottingham Forest-Porto. Fischio d’inizio al City Ground fissato per le ore 21:00. Gli inglesi stanno vivendo una stagione complicatissima con un solo successo in Premier (dove restano in zona retrocessione) e un solo punto in Europa League. Completamente diversa la situazione del Porto del tecnico italiano Francesco Farioli, che è invece ancora imbattuto in stagione, in testa alla Liga portoghese e a punteggio pieno in coppa.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
- 21:00 Nottingham Forest – Porto| diretta in chiaro su Tv8, in onda anche su Sky (Sky Sport Arena e Sky Sport 253)
Tutte le partite della terza giornata di Europa League 2025/26: il programma in tv e streaming
La UEFA Europa League 2025/26 è in onda in esclusiva su Sky. Tutte le partite della terza giornata della competizione europea saranno dunque visibili sui canali Sky Sport. Impegnate anche due italiane: la Roma e il Bologna. Si parte alle 18:45 proprio con i rossoblù impegnati in Romania contro la Steaua Bucarest. Alle 21.00 le altre partite, tra cui Roma-Viktoria Plzen. Streaming live disponibile NOW per tutti gli abbonati alla piattaforma e sull’app SKyGo. Di seguito il programma completo del terzo turno di Europa League in tv:
- 18:45 Steaua Bucarest – Bologna | in onda su Sky (Sport Sport Uno e Sky Sport 252), streaming su NOW e SkyGo
- 18:45 Go Ahead Eagles – Aston Villa | in onda su Sky Sport 254, streaming su NOW e SkyGo
- 18:45 Fenerbache – Stoccarda | in onda su Sky Sport 255, streaming su NOW e SkyGo
- 18:45 Lione – Basilea | in onda su Sky Sport 256, streaming su NOW e SkyGo
- 18:45 Diretta Gol Europa League | in onda su Sky (Sky Sport Arena e Sky Sport 251), streaming su NOW e SkyGo
- 21:00 Roma – Viktoria Plzen | in onda su Sky (Sport Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K), streaming su NOW e SkyGo
- 21:00 Celta Vigo – Nizza | in onda su Sky Sport 254, streaming su NOW e SkyGo
- 21:00 Celtic – Sturm Graz | in onda su Sky Sport 255, streaming su NOW e SkyGo
- 21:00 Diretta Gol Europa League | in onda su Sky (Sky Sport Calcio e Sky Sport 251), streaming su NOW e SkyGo
Potrebbe interessarti anche
Roma-Plzen stasera in TV: dove vederla, l’arbitro da incubo e il big-match di Europa League in chiaro
Oggi giovedì 23 ottobre 2025 i giallorossi di Gasperini ospitano i cechi all’Olimpic...
Union SG-Inter, oggi in diretta Tv: canale, orario, streaming e dove vedere in chiaro l’altro big match
Stasera i nerazzurri di Chivu affrontano i belgi della Royale Union Saint-Gilloise: ...
Psv-Napoli stasera in TV: dove vederla, caos tifosi, polemiche e l’altra partita di Champions League in chiaro
Questa sera la squadra di Antonio Conte scenderà in campo per consolidare la posizio...
Chelsea-Ajax, Champions League in chiaro: dove vedere il big-match gratis in diretta. Tutto il programma
La sfida di Stamford Bridge tra il Chelsea di Enzo Maresca e l’Ajax sarà visibile in...
Champions League in diretta Tv, tutte le partite in chiaro su TV8 e Cielo (c’è un big match)
Da Barcellona-Olympiacos a Chelsea-Ajax: tre big match visibili gratis in Tv tra ogg...
Real Madrid-Juventus stasera in TV: dove vederla, la rabbia di Tudor e il big-match di Champions League in chiaro
Questa sera i bianco neri cercano il loro primo successo stagionale allo stadio Bern...
Atalanta-Slavia Praga stasera in TV: canale, orario, svolta Lookman e l’altra sfida di Champions League in chiaro
Questa sera torna l'appuntamento con la Coppa dei Campioni, con protagonista la squa...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di giovedì 23 ottobre 2025. Dove guardare Bologna e Fiorentina (e cosa si vede gratis delle Coppe)
Europa e Conference League protagoniste della serata televisiva di oggi, giovedì 23 ...