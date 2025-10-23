Europa League in diretta Tv, la partita in chiaro su Tv8 (è il big match) Oggi giovedì 23 ottobre 2025 va in scena la sfida tra Nottingham Forest e Porto: orario diretta tv e streaming, il programma di tutte le partite in onda su Sky

Torna in campo l’Europa League 2025/26. Oggi giovedì 23 ottobre 2025, infatti, va in scena la terza giornata della seconda massima competizione europea. Il big match di questo turno sarà visibile anche in chiaro su Tv8; appuntamento alle 21:00 con Nottingham Forest-Porto. Scopriamo quando e dove vedere tutte la partite di Europa League in diretta tv e streaming e tutti i dettagli.

Nottingham Forest-Porto in chiaro; dove vedere il big match di Europa League in diretta

Nuovo appuntamento col calcio europeo per la terza giornata di Europa League 2025/26. Come di consueto, il match di cartello della settimana sarà visibile in chiaro. Oggi giovedì 21 ottobre 2025 su Tv8 verrà trasmessa la partita Nottingham Forest-Porto. Fischio d’inizio al City Ground fissato per le ore 21:00. Gli inglesi stanno vivendo una stagione complicatissima con un solo successo in Premier (dove restano in zona retrocessione) e un solo punto in Europa League. Completamente diversa la situazione del Porto del tecnico italiano Francesco Farioli, che è invece ancora imbattuto in stagione, in testa alla Liga portoghese e a punteggio pieno in coppa.

21:00 Nottingham Forest – Porto| diretta in chiaro su Tv8, in onda anche su Sky (Sky Sport Arena e Sky Sport 253)

Tutte le partite della terza giornata di Europa League 2025/26: il programma in tv e streaming

La UEFA Europa League 2025/26 è in onda in esclusiva su Sky. Tutte le partite della terza giornata della competizione europea saranno dunque visibili sui canali Sky Sport. Impegnate anche due italiane: la Roma e il Bologna. Si parte alle 18:45 proprio con i rossoblù impegnati in Romania contro la Steaua Bucarest. Alle 21.00 le altre partite, tra cui Roma-Viktoria Plzen. Streaming live disponibile NOW per tutti gli abbonati alla piattaforma e sull’app SKyGo. Di seguito il programma completo del terzo turno di Europa League in tv:

18:45 Steaua Bucarest – Bologna | in onda su Sky (Sport Sport Uno e Sky Sport 252), streaming su NOW e SkyGo

| in onda su Sky (Sport Sport Uno e Sky Sport 252), streaming su NOW e SkyGo 18:45 Go Ahead Eagles – Aston Villa | in onda su Sky Sport 254, streaming su NOW e SkyGo

| in onda su Sky Sport 254, streaming su NOW e SkyGo 18:45 Fenerbache – Stoccarda | in onda su Sky Sport 255, streaming su NOW e SkyGo

| in onda su Sky Sport 255, streaming su NOW e SkyGo 18:45 Lione – Basilea | in onda su Sky Sport 256, streaming su NOW e SkyGo

| in onda su Sky Sport 256, streaming su NOW e SkyGo 18:45 Diretta Gol Europa League | in onda su Sky (Sky Sport Arena e Sky Sport 251), streaming su NOW e SkyGo

21:00 Roma – Viktoria Plzen | in onda su Sky (Sport Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K), streaming su NOW e SkyGo

| in onda su Sky (Sport Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K), streaming su NOW e SkyGo 21:00 Celta Vigo – Nizza | in onda su Sky Sport 254, streaming su NOW e SkyGo

| in onda su Sky Sport 254, streaming su NOW e SkyGo 21:00 Celtic – Sturm Graz | in onda su Sky Sport 255, streaming su NOW e SkyGo

| in onda su Sky Sport 255, streaming su NOW e SkyGo 21:00 Diretta Gol Europa League | in onda su Sky (Sky Sport Calcio e Sky Sport 251), streaming su NOW e SkyGo

