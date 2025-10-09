Olimpia Milano-Monaco, l'Eurolega oggi in diretta Tv e streaming: canale, orario e il 'doloroso' ritorno di Mirotic Oggi 9 ottobre le scarpette rosse di coach Messina ritrovano gli ex Mike James e Nikola Mirotic in Eurolega: ecco dove vedere il big-match in Tv e streaming.

Round 3 di EuroLega per l’Olimpia Milano, che affronta il Monaco degli ex Mike James e, soprattutto, Nikola Mirotic. Entrambe le compagini siedono su un record di 1-1 per ora: per i biancorossi di coach Ettore Messina, una vittoria 92-82 contro la Stella Rossa e una sconfitta misura 78-80 contro il Partizan Belgrado, entrambe in trasferta. Prima partita casalinga in campo europeo, quindi, per Shavon Shields e compagni, che vogliono subito riprendersi e portarsi sul 2-1. Ecco dove vedere in Tv e streaming e l’orario di Olimpia Milano – AS Monaco di EuroLega, in programma oggi 9 ottobre.

Olimpia Milano – Monaco: dove vedere in Tv e streaming il match di Eurolega (stasera 9 ottobre)

Olimpia e Monaco si sono affrontate 8 volte in EuroLega, tutte concentrate nelle ultime quattro stagioni. Parziale in perfetta parità sul 4-4. I biancorossi milanesi si trovano sul 2-2 sia in trasferta, sia in casa. Preoccupano le condizioni di Josh Nebo, out almeno 8 settimane. Olimpia forse priva anche di Shavon Shields, da valutare fino all’ultimo, con le speranze poste nuovamente sulle larghe spalle di Marko Guduric, guardia serba classe 1995 arrivata questa estate dal Fenerbahce.

La partita tra Olimpia Milano e Monaco, come tutta l’EuroLega fino alla stagione 2027-2028, è visibile in esclusiva su Sky Sport, mentre in streaming è disponibile sulla piattaforma di NOW Tv e su Sky Go per gli abbonati al satellite. L’orario di inizio del match è fissato per le ore 20.30.

Olimpia al Forum per smentire Nikola Mirotic

A qualche mese di distanza dalla sua (dolorosa per i tifosi) partenza dopo due stagioni in maglia biancorossa, Nikola Mirotic ritrova l’Unipol Forum e l’Olimpia Milano. L’ala grande montenegrina, ma con passaporto spagnolo, aveva vestito le iconiche "scarpette rosse" nel 2023, portandosi dietro un’ondata di grande entusiasmo. Anche e soprattutto per il suo notevole curriculum: cinque anni in NBA, ogni coppa nel campionato spagnolo, 2 volte First Team di EuroLega e 1 titolo di MVP della competizione. A Milano speravano che fosse la chiave per conquistare il trofeo europeo che manca dalla stagione 1987-1988, quando era ancora la FIBA European Champions Cup.

Dopo due stagioni, 115 partite (di cui 51 in EuroLega) e 1.885 punti segnati, con uno scudetto (2023-2024) e una Supercoppa italiana (2024), Mirotic ha salutato i compagni per accasarsi presso i francesi. Nello spogliatoio ha lasciato un grande vuoto colmato, sperano i tifosi milanesi, da Bryant Dunston. Il centro americano naturalizzato armeno ha sollevato l’EuroLega con l’Anadolu Efes 2 volte tra 2020 e 2022 e, nonostante i 39 anni d’età ha ancora voglia di dominare il parquet.

