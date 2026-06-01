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Euphoria 3, nel giorno del gran finale arriva il verdetto sulla quarta stagione: svelato il destino della serie (e di Zendaya)

Euphoria 4 si farà? Sam Levinson si è espresso sul destino della serie HBO e sui personaggi che abbiamo amato: le sue parole arrivano in un giorno particolare.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Cala il sipario su Euphoria. Sam Levinson ha scelto proprio il momento più adatto (l’uscita dell’ultimo episodio della terza stagione) per annunciare ciò che il pubblico temeva: la serie HBO non avrà un futuro, niente quarta stagione, dunque. Il creatore dello show, Sam Levinson, ha dichiarato apertamente di non avere intenzione di scrivere nuovi episodi, considerando concluso il racconto di Rue e della sua battaglia contro le dipendenze. Una conferma arrivata poi anche dai vertici di HBO, che ha sigillato definitivamente il destino di uno dei fenomeni televisivi più controversi e amati dell’ultimo decennio. Vediamo nello specifico le sue parole.

Euphoria 4 non si farà: le parole del creatore Sam Levinson

Con un annuncio fatto su Popcast, il podcast musicale del New York Times, Sam Levinson ha confermato la fine di Euphoria, dopo ben sette anni, tre stagioni e 26 episodi. HBO ha fatto eco alla notizia riportata da Variety. L’ultimo episodio in assoluto è stato quindi "In God We Trust". Zendaya aveva già anticipato in diverse interviste che la serie si sarebbe chiusa con la terza stagione, e i quattro anni di pausa tra la seconda e la terza avevano detto molto. "Per quanto riguarda la storia che abbiamo cercato di raccontare, che è una storia che parla di dipendenze e delle conseguenze di queste ultime, questa per me è la fine", ha dichiarato l’autore nel giorno dell’uscita dell’ultimo episodio. Anche i vertici di HBO hanno confermato che non ci sarà una quarta stagione, una decisione che era già nell’aria: il CEO Casey Bloys aveva anticipato a gennaio che tutti gli sforzi erano concentrati su questa stagione, anche a causa del nuovo status delle star dello show: Zendaya, Jacob Elordi e Sydney Sweeney, sempre più impegnate in altri progetti.

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La serie seguiva un gruppo di studenti delle superiori alle prese con droga, sesso, identità, traumi, social media, amore e amicizia. Nella terza stagione i protagonisti si confrontano con fede, redenzione e il problema del male.

Euphoria 3, voci di malumori tra Zendaya e Sweeney sul set della terza stagione: un attore svela la verità

Anche la terza stagione di Euphoria è giunta al termine e, nell’ultimo periodo, non sono mancati rumor su alcuni attriti tra Zendaya e Sydney Sweeney. Tuttavia, a smentire questi rumors è Jack Topalian, che nella stagione interpreta il villain Naz. L’attore, intervistato da Cinemablend, ha difeso il clima sul set: "A volte penso che i fan non riescano a vedere quel mondo e che ascoltino solo i rumor. Sono tutte sciocchezze – da persona che è stata sul set per molte settimane, posso dirti che è stato uno dei set migliori in cui abbia mai lavorato. Infatti, Sam Levinson è stato così gentile da permettere a mia figlia Elizabeth di venire sul set con me un paio di volte. E per lei è stato come un sogno che si avvera poter essere sul set di Euphoria e incontrare Jake, Sydney, Sam e tutti gli altri. Tutti l’hanno accolta a braccia aperte."

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