Euphoria 3, Sharon Stone è una donna assetata di potere nella serie HBO: cosa sappiamo della terza stagione L'ammaliante Sharon Stone debutta nella terza stagione della serie HBO Euphoria con un ruolo chiave che stravolgerà gli equilibri e il futuro dei protagonisti.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Bella e carismatica, spesso l’abbiamo vista protagonista in film in cui il suo fascino ha preso il sopravvento su tutto e tutti. Ora, è il suo potere che potrebbe causare problemi: Sharon Stone debutta in Euphoria 3, la terza stagione della serie HBO e, nelle scorse ore, è stata pubblicata una foto che la ritrae e che non lascia dubbi: sarà una donna di potere e di successo, che metterà tutti i difficoltà. Ma vediamo insieme tutti i dettagli.

Euphoria 3, Sharon Stone nel cast della terza stagione della serie: la foto

Una nuova immagine della terza stagione di Euphoria mostra Sharon Stone, al suo debutto nella serie, nei panni di una figura di potere legata al mondo degli studios. L’attrice appare in completo nero, seduta alla scrivania con laptop, penna e occhiali, mentre sorride con sicurezza a qualcuno fuori campo. Alle sue spalle, attraverso la finestra, si distingue la torre idrica della Warner Bros., dettaglio che colloca chiaramente il personaggio all’interno dell’industria cinematografica. La foto è stata condivisa da HBO sui social con la didascalia: "È lei a comandare". Non è ancora chiaro quale sarà l’impatto narrativo del legame con la Warner Bros., società madre del network, ma il trailer della nuova stagione ha anticipato un evidente salto temporale rispetto alle precedenti, con i protagonisti ormai lontani dal contesto del liceo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’ingresso di Sharon Stone nel cast è stato annunciato nel febbraio 2025. Commentando il progetto, l’attrice ha dichiarato: "Non c’è niente di più emozionante che lavorare con questo team di talenti straordinari", aggiungendo: "Dal genio di Sam Levinson alla pura raffinatezza di questo cast profondamente toccante e di una troupe affiatata. Sono onorata di essere Euphoric".

Trama, cast e quando esce Euphoria 3

La trama di Euphoria 3 è ambientata cinque anni dopo la seconda: Rue vive in Messico e cerca di saldare il debito di droga con Laurie; Cassie e Nate si sono trasferiti in periferia e lei lavora come creator su OnlyFans. Jules frequenta una scuola d’arte ma affronta il futuro con forte insicurezza, mentre Maddy lavora in un’agenzia di talent a Hollywood. Lexi, infine, è diventata assistente di uno showrunner interpretato da Sharon Stone. Nel cast troviamo:

Zendaya

Hunter Schafer

Maude Apatow

Alexa Demie

Jacob Elordi

Eric Dane

Colman Domingo

Martha Kelly

Chloe Cherry

Dominic Fike

Nika King

Sydney Sweeney

Tra le nuove guest star, invece, troviamo:

Rosalía

Danielle Deadwyler

Marshawn Lynch

Anna Van Patten

Asante Blackk

Bella Podaras

Bill Bodner

Cailyn Rice

La terza stagione della serie uscirà in Italia su Sky e in streaming su NOW il 13 aprile 2026.

Potrebbe interessarti anche