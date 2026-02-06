Euphoria 3, Sharon Stone è una donna assetata di potere nella serie HBO: cosa sappiamo della terza stagione
L'ammaliante Sharon Stone debutta nella terza stagione della serie HBO Euphoria con un ruolo chiave che stravolgerà gli equilibri e il futuro dei protagonisti.
Bella e carismatica, spesso l’abbiamo vista protagonista in film in cui il suo fascino ha preso il sopravvento su tutto e tutti. Ora, è il suo potere che potrebbe causare problemi: Sharon Stone debutta in Euphoria 3, la terza stagione della serie HBO e, nelle scorse ore, è stata pubblicata una foto che la ritrae e che non lascia dubbi: sarà una donna di potere e di successo, che metterà tutti i difficoltà. Ma vediamo insieme tutti i dettagli.
Euphoria 3, Sharon Stone nel cast della terza stagione della serie: la foto
Una nuova immagine della terza stagione di Euphoria mostra Sharon Stone, al suo debutto nella serie, nei panni di una figura di potere legata al mondo degli studios. L’attrice appare in completo nero, seduta alla scrivania con laptop, penna e occhiali, mentre sorride con sicurezza a qualcuno fuori campo. Alle sue spalle, attraverso la finestra, si distingue la torre idrica della Warner Bros., dettaglio che colloca chiaramente il personaggio all’interno dell’industria cinematografica. La foto è stata condivisa da HBO sui social con la didascalia: "È lei a comandare". Non è ancora chiaro quale sarà l’impatto narrativo del legame con la Warner Bros., società madre del network, ma il trailer della nuova stagione ha anticipato un evidente salto temporale rispetto alle precedenti, con i protagonisti ormai lontani dal contesto del liceo.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
L’ingresso di Sharon Stone nel cast è stato annunciato nel febbraio 2025. Commentando il progetto, l’attrice ha dichiarato: "Non c’è niente di più emozionante che lavorare con questo team di talenti straordinari", aggiungendo: "Dal genio di Sam Levinson alla pura raffinatezza di questo cast profondamente toccante e di una troupe affiatata. Sono onorata di essere Euphoric".
Trama, cast e quando esce Euphoria 3
La trama di Euphoria 3 è ambientata cinque anni dopo la seconda: Rue vive in Messico e cerca di saldare il debito di droga con Laurie; Cassie e Nate si sono trasferiti in periferia e lei lavora come creator su OnlyFans. Jules frequenta una scuola d’arte ma affronta il futuro con forte insicurezza, mentre Maddy lavora in un’agenzia di talent a Hollywood. Lexi, infine, è diventata assistente di uno showrunner interpretato da Sharon Stone. Nel cast troviamo:
- Zendaya
- Hunter Schafer
- Maude Apatow
- Alexa Demie
- Jacob Elordi
- Eric Dane
- Colman Domingo
- Martha Kelly
- Chloe Cherry
- Dominic Fike
- Nika King
- Sydney Sweeney
Tra le nuove guest star, invece, troviamo:
- Rosalía
- Danielle Deadwyler
- Marshawn Lynch
- Anna Van Patten
- Asante Blackk
- Bella Podaras
- Bill Bodner
- Cailyn Rice
La terza stagione della serie uscirà in Italia su Sky e in streaming su NOW il 13 aprile 2026.
Potrebbe interessarti anche
La serie TV più discussa degli ultimi anni torna con la terza stagione: ecco quando e perché vederla
Dopo quattro anni di attesa, la serie Euphoria, con Zendaya, torna con la stagione 3...
Euphoria 3, Sydney Sweeney rompe ogni tabù ma già il finale della seconda stagione aveva spiazzato tutti
Tra tradimenti, overdose e amori tossici, Euphoria 2, seconda stagione della nota se...
Addio alle serie HBO su Sky: dal Trono di Spade a Euphoria, cosa cambia davvero dopo la rottura con Warner
Dal 1° gennaio 2026 Sky e Warner Bros. Discovery si separano: le serie HBO migrano s...
HBO Max: quando arriva in Italia e da che ora sarà disponibile il nuovo abbonamento streaming
A che ora e da quando sarà disponibile in Italia il nuovo portale di streaming di pr...
Joshua Jackson guarda al passato su HBO Max: How To Survive Without Me riaccende la magia di Dawson’s Creek
Un nuovo personaggio e un sodalizio storico che si ricompone: Joshua Jackson torna p...
Harry Potter, un mondo magico ci aspetta su HBO Max: le novità e il periodo d'uscita dell'attesa serie TV
Quanto ci sarà ancora da attendere per l'arrivo della serie tv di Harry Potter su HB...
Golden Globes, che colpaccio Fabio Fazio: in esclusiva a Che Tempo Che fa ecco Noah Wyle di The Pitt
L'ex attore di ER, oggi in tv con The Pitt, sarà grande ospite da Fazio per una punt...
Harry Potter, un indizio choc su Voldemort scatena i fan: la serie è pronta a scuotere HBO Max
Un’indiscrezione sulla nuova serie Harry Potter sta creando scompiglio: Ralph Fienne...