Euphoria 3, il ritorno più atteso e discusso della TV: ma è davvero il capitolo finale? C'è già chi parla di una nuova stagione in arrivo
Sempre più indizi suggeriscono che questa potrebbe essere l’ultima stagione per Zendaya e gli altri protagonisti della serie cult.
Dopo quattro anni di attesa, rinvii e polemiche, Euphoria torna con la sua terza stagione, disponibile in Italia dal 13 aprile 2026 su Sky e NOW, in contemporanea con gli Stati Uniti. Otto episodi per chiudere — forse definitivamente — uno dei fenomeni televisivi più influenti degli ultimi anni.
La seconda stagione si era conclusa lasciando i protagonisti sospesi tra adolescenza e disillusione. Rue, interpretata da Zendaya, affrontava la sua dipendenza con una consapevolezza fragile ma nuova; Jules cercava una propria identità emotiva; Nate e Cassie erano intrappolati in una relazione tossica sempre più distruttiva. E ora che succede?
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La novità più evidente è un salto temporale di cinque anni: i personaggi non sono più adolescenti, ma giovani adulti alle prese con le conseguenze delle loro scelte. Il tono si fa più cupo e maturo, con influenze quasi "noir" e temi che spaziano dalla fede alla redenzione, fino al senso del male e delle scelte morali.
Oltre 15 new entry, ma il peso dei grandi assenti si fa sentire, come quello di Angus Cloud, scomparso nel 2023. Tuttavia, sempre più indizi suggeriscono che questa potrebbe essere l’ultima stagione: una chiusura annunciata, che aumenta aspettative e pressione. Ma è davvero così? Scopritelo nel Video!
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