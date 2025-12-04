La serie TV più discussa torna con la terza stagione (e tanti colpi di scena): ecco quando
Dopo quattro anni di attesa, la serie Euphoria, con Zendaya, torna con la stagione 3 e un salto temporale: matrimoni inattesi, debiti pericolosi e molto altro.
I fan posso tirare un respiro di sollievo e darsi alla pazza gioia: una delle serie più chiacchierate di sempre sta per tornare con la terza stagione, dopo ben quattro anni di attesa. Stiamo parlando di Euphoria, show con protagonista Zendaya e tanti volti noti al grande pubblico. HBO, nelle scorse ore, ha annunciato la data di uscita, dopo tanti silenzi ma anche speculazioni sul futuro incerto della serie. Molto presto, dunque, potremmo rivedere i personaggi più amati coinvolti in nuove vicende e, se volete sapere cosa accadrà e, soprattutto, quando uscirà, non dovete fare altro che proseguire la lettura.
Euphoria 3, trama e quando esce la terza stagione della serie: la data di uscita
Dopo quattro anni, è arrivata la notizia che tutti i fan aspettavano: la serie Euphoria tornerà nell’aprile 2026. La terza stagione inizierà con un salto temporale di cinque anni, scelto perché, come spiega Sam Levinson, "cinque anni ci sono sembrati il periodo più naturale, perché se fossero andati al college a quell’età avrebbero già finito gli studi". Sempre Levinson, creatore della serie, ha dichiarato anche che questa sarà la stagione migliore e ha rivelato dove ritroveremo i personaggi. Rue (Zendaya) vive a sud del confine con il Messico e ha un grosso debito con la spacciatrice Laurie, e cerca di ripagare la grossa somma con metodi ingegnosi. Cassie (Sydney Sweeney) e Nate (Jacob Elordi) stanno ancora insieme e vivono in periferia; lei è dipendente dai social e invidiosa della vita dei vecchi compagni. I due arriveranno davvero al matrimonio, che Levinson promette sarà indimenticabile.
Jules (Hunter Schafer) frequenta una scuola d’arte, è insicura sulla sua carriera da pittrice e tende a evitare responsabilità. Maddy (Alexa Demie) lavora a Hollywood in un’agenzia di talenti, svolgendo anche altri lavori; mentre Lexi (Maude Apatow) è assistente di una showrunner interpretata da Sharon Stone.
Il cast di Euphoria 3: chi ritroviamo e chi sono i nuovi personaggi
Per quanto riguarda il cast, invece, nella terza stagione di Euphoria rivedremo: Eric Dane, Colman Domingo, Chloe Cherry, Dominic Fike e Nika King. Tra le nuove presenze troviamo: Rosalía, Trisha Paytas, Natasha Lyonne, Danielle Deadwyler, Eli Roth, Marshawn Lynch e Sam Trammell. Da sottolineare la volontà di Eric Dane di prendere parte a questa stagione con tutte le sue forze, dopo la diagnosi di SLA. A tal proposito, mesi fa, in un’intervista l’attore confermò l’avvio della produzione: "Avrete sempre le stesse cose, e credo che per questa serie sia positivo. Stiamo andando avanti. Non so esattamente cosa sto facendo, ma mi fido di Sam Levinson con ogni fibra del mio essere".
