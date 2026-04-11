Euphoria 3, quando esce la nuova stagione della serie HBO e dove rivedere le prime due La nuova stagione di Euphoria vuole dare una conclusione alla serie, portandola a una dimensione più adulta; la critica, però, si è letteralmente spaccata

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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Su Sky Atlantic e HBO Max sta per arrivare la stagione 3 di Euphoria, in cui ritroveremo Rue, Cassie e Nate dopo un importante salto temporale, ben oltre i tempi del liceo. La programmazione segue il modello settimanale, ormai quasi ritornato a essere uno standard: un episodio alla volta, per un totale di otto. I primi episodi sono già nelle mani della critica di settore, che ha finito per spaccarsi a metà, tra chi l’ha definita "vecchia e noiosa" e chi, invece, ha trovato i nuovi episodi "un enorme salto creativo in avanti". Vediamo cosa aspettarci da Euphoria 3 e quando esce su Sky e in streaming.

Cosa aspettarci e quando esce Euphoria 3 su Sky e in streaming?

Al momento, la stagione 3 di Euphoria su Rotten Tomatoes siede su un mesto 48%, frutto di 21 recensioni. Un risultato assolutamente non in linea con le precedenti due parti. Per questa terza stagione ritroveremo tutti i personaggi che abbiamo imparato a conoscere, ma dopo un salto temporale di cinque anni. Niente più liceo, ma una "vita vera" in cui il peso delle proprie scelte è ancora più rilevante. Il cambio non vuole essere solo narrativo, ma va a modificare tono, prospettiva e funzione della serie. Essa smette di raccontare soltanto lo smarrimento adolescenziale, per andare a lavorare su una dimensione più adulta.

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Anche in questa stagione, ovviamente, il centro del racconto resta Rue, personaggio interpretato da Zendaya. È da lei che la serie continua a osservare dipendenza, colpa, possibilità di riscatto e difficoltà di tenere insieme realtà e desiderio di fuga. Questa nuova stagione sembra tentare di fungere da capitolo finale per la storia, portandola a una chiusura dopo un’attesa lunghissima e una produzione segnata da rinvii, riscritture e cambi di contesto. Tuttavia, non è solo il lasso di tempo trascorso tra la stagione 2 e questa a pesare, ma anche e soprattutto la prematura scomparsa di Angus Cloud, attore che ha vestito i panni di Fezco. Torneranno Sydney Sweeney, Jacob Elordi e Hunter Schafer.

Dove vedere Euphoria 3

La stagione 3 di Euphoria uscirà il 13 aprile su Sky e in streaming su Now ed HBO Max. Si tratta, quindi, di una di quelle serie che rimarranno in coesclusiva anche sull’emittente satellitare, visto che è approdata in Italia quando ancora HBO non aveva rilasciato nel nostro Paese il suo servizio di streaming. Un discorso simile a quello fatto per House of the Dragon, ma non per The Pitt. Come detto, gli episodi saranno 8 in totale, e verranno distribuiti a cadenza settimanale. Nel frattempo, vi segnaliamo che, sempre dal 13 aprile, sarà possibile rivedere su HBO Max anche le prime due stagioni della serie Euphoria.

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