Euphoria 3, recensioni spietate per il ritorno della serie: il motivo sbalordisce Arrivano le prime recensioni di Euphoria 3, l'attesa nuova stagione della serie con Zendaya, e i commenti non sono proprio positivi…

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Sono arrivate le prime recensioni della terza stagione di Euphoria e i critici si sono letteralmente divisi sui nuovi episodi della serie HBO.

Sono passati più di quattro anni da quando la seconda stagione della serie di formazione creata da Sam Levinson si è conclusa, nel febbraio 2022, su HBO, dopo una serie di eventi travagliati. Negli anni successivi, ci si è chiesti se Euphoria sarebbe mai tornata, a causa di ritardi creativi dietro le quinte e della crescente popolarità dei protagonisti Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi, Hunter Schafer e Colman Domingo. Contro ogni previsione, la tanto attesa première di Euphoria 3 è ormai a pochi giorni di distanza. Il cast è tornato quasi al completo, a parte qualche eccezione (Barbie Ferreira e il compianto Angus Cloud), e c’è già chi ha potuto vedere in anteprima ciò che accadrà nei nuovi episodi. A sorprendere è però il fatto che molti non ne siano rimasti entusiasti.

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Euphoria 3, le recensioni dei critici non sono positive: pesanti bocciature per i nuovi episodi

Per TheWrap, Hunter Ingram ha criticato la nuova stagione, definendola un "ritorno superfluo", e scrivendo: "Dopo tre episodi, l’attesa di quattro anni non giustifica il ritorno di ‘Euphoria’. Si può sentire la mancanza del liceo, pur riconoscendo che l’antidoto sta nel provare almeno a dimostrare che non è stato il periodo migliore della propria vita. Ma con questo ritorno, è difficile non pensare che Levinson sia convinto che i giorni migliori per lui e per ‘Euphoria’ siano ormai alle spalle."

Nella sua recensione su IndieWire, il critico Ben Travers l’ha definita "vecchia e noiosa", parlando di "troppi personaggi che rimangono indolenti e inutilmente stagnanti". Travers ha poi definito la terza stagione "spiritualmente vuota" e l’ha paragonata negativamente alle prime due stagioni della serie, "più attive, insistenti e ambiziose".

Qualche nota positiva per la nuova stagione

Non tutte le recensioni di Euphoria 3 sono però negative. Meghan O’Keefe di Decider ha elogiato i primi episodi della stagione, sottolineando come rappresentino "un enorme passo avanti creativo" per Levinson e per la serie, concludendo: "Non è chiaro se ci sia speranza per Rue e i suoi amici, ma c’è sicuramente la possibilità che questa controversa serie HBO possa concludersi con un finale folgorante".

Alison Herman di Variety ha espresso un giudizio più contrastante sulla stagione, scrivendo: "I primi tre episodi della terza stagione (su un totale di otto) ricordano ‘Euphoria’: roboanti, eleganti e capaci di bilanciare la grandiosità con un umorismo sottile e pungente. Ciò che manca, però, è la solidità che ha tenuto a galla le prime due stagioni, anche nei momenti più eccessivi". In definitiva, Herman ha concluso senza mezzi termini che la serie HBO "non smette mai di essere divertente".

Non resta che scoprire cosa ne penserà il pubblico di questo atteso ritorno.

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