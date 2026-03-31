Euphoria 3, Zendaya nei guai: il nuovo trailer svela uno sfiancante interrogatorio con la DEA Nel trailer della terza stagione, Zendaya è al centro di un interrogatorio della DEA: indizi interessanti su quanto accaduto in Messico e nuove tensioni.M

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Manca davvero poco all’uscita della terza stagione e i fan non attendono altro che vedere i nuovi episodi ma, soprattutto, come stanno i protagonisti (tra cui Rue, interpretata da Zendaya?) Parliamo di Euphoria 3, la serie targata HBO che arriverà in streaming ad aprile e di cui, nelle scorse ore, è stato rilasciato un nuovo trailer. La clip ha incuriosito i fan e ha innescato una serie di domande, del tipo: "Cos’è successo?" Se siete curiosi di conoscere tutti i dettagli, proseguite la lettura.

Euphoria 3, Zendaya sommersa dai guai nel nuovo trailer della serie

La terza stagione di Euphoria debutterà il 13 aprile su Sky, HBO Max e NOW, accompagnata da nuovi trailer che anticipano un capitolo più maturo e intenso della serie creata da Sam Levinson. L’ultimo trailer rilasciato nelle scorse ore, si concentra soprattutto su Rue (Zendaya), mostrata mentre viene interrogata dalla DEA dopo essere rimasta coinvolta in eventi legati a un cartello della droga in Messico, dove avrebbe lavorato come corriere. Le immagini suggeriscono una trama più oscura e complessa, con i protagonisti ormai adulti alle prese con problemi seri: relazioni complicate, matrimoni (come quello tra Cassie e Nate), scelte di carriera, contenuti per piattaforme per adulti (con Cassie e Maddie), guai legali e crisi personali. La storia affronterà temi profondi come fede, redenzione e il confronto con il male. La stagione sarà composta da otto episodi e vedrà il ritorno del cast principale:

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Zendaya

Hunter Schafer

Eric Dane

Jacob Elordi

Sydney Sweeney

Alexa Demie

Maude Apatow

Martha Kelly

Chloe Cherry

Adewale Akinnuoye-Agbaje

Toby Wallace

Euphoria 3, il cast della terza stagione si arricchisce di nuovi volti

Le nuove aggiunte al cast, invece, includono:

Sharon Stone

Rosalía

Danielle Deadwyler

Marshawn Lynch

Anna Van Patten

Asante Blackk

Bella Podaras

Bill BodnerCailyn Rice

Christopher Ammanuel

Christopher Grove

Colleen Camp

Darrell Britt-Gibson

Eli Roth

Gideon Adlon

Hemky Madera

Homer Gere

Jack Topalian

James Landry Hébert

Jeff Wahlberg

Jessica Blair Herman

Justin Sintic

Kadeem Hardison

Kwame Patterson

Madison Thompson

Matthew Willig

Meredith Mickelson

Natasha Lyonne

Priscilla Delgado

Rebecca Pidgeon

Sam Trammell

Smilez

Trisha Paytas

Tyler Lawrence Gray

Vinnie Hacker

Pausa in arrivo per Zendaya?: Le parole dell’attrice

Il 2026 per Zendaya sarà molto intenso, con numerosi progetti tra cinema e TV. In una recente intervista a Fandango, l’attrice ha lasciato intendere che vorrebbe prendersi (o almeno lo spera) una pausa dai riflettori subito dopo. Quest’anno sarà protagonista di The Drama, dell’ultima stagione di Euphoria, di Spider-Man: Brand New Day, di Dune: Parte 3, di The Odyssey e forse anche di Avengers: Doomsday: "Spero solo che la gente non si stanchi di me, e apprezzo davvero tutti coloro che supportano i miei film e la mia carriera in qualsiasi modo. Sono profondamente grata", ha detto. E ha aggiunto: "Spero solo che quest’anno non vi stanchiate di me, perché vi dico una cosa: sparirò per un po’. Dovrò nascondermi per un breve periodo."

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