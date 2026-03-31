Euphoria 3, Zendaya nei guai: il nuovo trailer svela uno sfiancante interrogatorio con la DEA
Nel trailer della terza stagione, Zendaya è al centro di un interrogatorio della DEA: indizi interessanti su quanto accaduto in Messico e nuove tensioni.M
Manca davvero poco all’uscita della terza stagione e i fan non attendono altro che vedere i nuovi episodi ma, soprattutto, come stanno i protagonisti (tra cui Rue, interpretata da Zendaya?) Parliamo di Euphoria 3, la serie targata HBO che arriverà in streaming ad aprile e di cui, nelle scorse ore, è stato rilasciato un nuovo trailer. La clip ha incuriosito i fan e ha innescato una serie di domande, del tipo: "Cos’è successo?" Se siete curiosi di conoscere tutti i dettagli, proseguite la lettura.
Euphoria 3, Zendaya sommersa dai guai nel nuovo trailer della serie
La terza stagione di Euphoria debutterà il 13 aprile su Sky, HBO Max e NOW, accompagnata da nuovi trailer che anticipano un capitolo più maturo e intenso della serie creata da Sam Levinson. L’ultimo trailer rilasciato nelle scorse ore, si concentra soprattutto su Rue (Zendaya), mostrata mentre viene interrogata dalla DEA dopo essere rimasta coinvolta in eventi legati a un cartello della droga in Messico, dove avrebbe lavorato come corriere. Le immagini suggeriscono una trama più oscura e complessa, con i protagonisti ormai adulti alle prese con problemi seri: relazioni complicate, matrimoni (come quello tra Cassie e Nate), scelte di carriera, contenuti per piattaforme per adulti (con Cassie e Maddie), guai legali e crisi personali. La storia affronterà temi profondi come fede, redenzione e il confronto con il male. La stagione sarà composta da otto episodi e vedrà il ritorno del cast principale:
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- Zendaya
- Hunter Schafer
- Eric Dane
- Jacob Elordi
- Sydney Sweeney
- Alexa Demie
- Maude Apatow
- Martha Kelly
- Chloe Cherry
- Adewale Akinnuoye-Agbaje
- Toby Wallace
Euphoria 3, il cast della terza stagione si arricchisce di nuovi volti
Le nuove aggiunte al cast, invece, includono:
- Sharon Stone
- Rosalía
- Danielle Deadwyler
- Marshawn Lynch
- Anna Van Patten
- Asante Blackk
- Bella Podaras
- Bill BodnerCailyn Rice
- Christopher Ammanuel
- Christopher Grove
- Colleen Camp
- Darrell Britt-Gibson
- Eli Roth
- Gideon Adlon
- Hemky Madera
- Homer Gere
- Jack Topalian
- James Landry Hébert
- Jeff Wahlberg
- Jessica Blair Herman
- Justin Sintic
- Kadeem Hardison
- Kwame Patterson
- Madison Thompson
- Matthew Willig
- Meredith Mickelson
- Natasha Lyonne
- Priscilla Delgado
- Rebecca Pidgeon
- Sam Trammell
- Smilez
- Trisha Paytas
- Tyler Lawrence Gray
- Vinnie Hacker
Pausa in arrivo per Zendaya?: Le parole dell’attrice
Il 2026 per Zendaya sarà molto intenso, con numerosi progetti tra cinema e TV. In una recente intervista a Fandango, l’attrice ha lasciato intendere che vorrebbe prendersi (o almeno lo spera) una pausa dai riflettori subito dopo. Quest’anno sarà protagonista di The Drama, dell’ultima stagione di Euphoria, di Spider-Man: Brand New Day, di Dune: Parte 3, di The Odyssey e forse anche di Avengers: Doomsday: "Spero solo che la gente non si stanchi di me, e apprezzo davvero tutti coloro che supportano i miei film e la mia carriera in qualsiasi modo. Sono profondamente grata", ha detto. E ha aggiunto: "Spero solo che quest’anno non vi stanchiate di me, perché vi dico una cosa: sparirò per un po’. Dovrò nascondermi per un breve periodo."
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