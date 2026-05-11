Le modelle di Onlyfans non ci stanno: Sydney Sweeney in Euphoria 3 è "irrispettosa" Il personaggio di Cassie nella terza stagione dello show apre un profilo Onlyfans, scatenando lo sdegno delle vere modelle e sex worker

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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Non si placano i rumori intorno alla stagione 3 di Euphoria, ma questa volta non per motivi positivi: il personaggio di Cassie, interpretato da Sydney Sweeney, nella serie modella di Onlyfans, ha attirato le ire delle vere sex worker della piattaforma per un ritratto definito "irrispettoso". Un’altra tegola che si abbatte sullo show HBO, dopo le accuse di male gare e misoginia già mosse all’autore Shawn Levinson.

Polemiche su Sydney Sweeney onlyfanser in Euphoria 3: è "irrispettoso"

C’è davvero tanta roba ridicola e da cartone animato in tutto questo", ha raccontato a Variety Sydney Leathers, creatrice su OnlyFans dal 2017. "Le fanno fare un sacco di cose che non sono nemmeno consentite su OnlyFans, e già questo è irritante: le scene di age-play in cui è vestita da neonato con il pannolino, per esempio. I gestori delle carte di credito hanno regole molto rigide a cui bisogna attenersi, e le regole diventano sempre più severe".

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In Euphoria 3, infatti, Sydney Sweeney non solo appare vestita da cagnolino, con tanto di orecchie e ciotola per l’acqua, ma anche da neonata, distesa a gambe aperte, i capelli raccolti in codini e un sonaglio in bocca. È particolare quest’ultimo dettaglio ad avere scatenato le reazioni più sdegnate. Maitland Ward, una delle principali creatrici di OnlyFans e attrice di film per adulti che guadagna centinaia di migliaia di dollari al mese sulla piattaforma, ha ritenuto che il costume da neonato fosse particolarmente dannoso per la percezione già distorta che si ha delle lavoratrici reali su OnlyFans. "Nel clima in cui ci troviamo, il fatto che l’abbiano vestita da neonato per realizzare contenuti pornografici su OnlyFans è stato più che preoccupante e contribuisce ancora una volta a perpetuare gli stereotipi secondo cui le lavoratrici del sesso non hanno una bussola morale", ha affermato.

Onlyfans e il lavoro delle modelle distorto dalla visione di Hollywood

I commenti di Levinson, inoltre, hanno solamente contribuito ad alimentare la convinzione che la trama di Cassie in questa stagione dello show sia solo uno scherzo nei confronti dei creatori di Onlyfans. "Questo mi dice molto sul perché questa trama su OnlyFans venga rappresentata in questo modo. Non viene presa sul serio", ha infatti detto Ward. "Mi ricorda quando mi pavoneggiavo in lingerie in Boy Meets World. Sono solo i ragazzi nella sala degli sceneggiatori che danno sfogo alle loro fantasie. Prendere una persona così tradizionalmente bionda e bella, con un seno prosperoso, e vestirla da cagnolina e da bambina è davvero bizzarro, ma allo stesso tempo così prevedibile a Hollywood".

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