Dopo una lunghissima attesa, i fan di Euphoria possono rasserenarsi: la terza stagione della serie sta per arrivare (dopo quasi quattro anni, ma meglio tardi che mai) e, a testimoniarlo, è anche la pubblicazione del primo trailer ufficiale che svela anche la data di uscita. Ma, prima di parlarvene, facciamo un passo indietro e vediamo come si è conclusa la seconda stagione. Dunque, ATTENZIONE, se ancora non l’avete vista, saranno presenti SPOILER.

Euphoria, com’è finita la seconda stagione della serie: la spiegazione del finale

Era il 2022 quando è stato trasmesso il finale della stagione 2 di Euphoria e, in attesa della terza, facciamo un passo indietro e vediamo come si è conclusa. Nel corso dell’episodio finale, durante lo spettacolo scolastico di Lexi, Custer va a casa di Fezco per interrogarlo sulla morte di Mouse, cercando di incastrarlo. Nonostante l’avvertimento di Faye, Ash lo pugnala, uccidendolo. Fez tenta di fermare l’intercettazione gettando il telefono in una bibita, mentre un montaggio mostra l’inizio del rapporto tra lui e Lexi. Sul palco, Cassie perde il controllo: umiliata dalla performance della sorella e ferita da Nate, accusa Lexi di aver sempre vissuto nella sua ombra. La madre interviene, ma Maddie peggiora la situazione. Quando viene rappresentato un episodio drammatico del passato di Cassie, scoppia una rissa con Maddie. Rue, in un flashback, visita Elliot, lo perdona per averla spiata e lo ringrazia per averle salvato la vita, ma entrambi decidono di non continuare l’amicizia.

Lo spettacolo di Lexi continua, sostenuto dall’applauso di Rue, e viene dedicato a Fez, tormentato dalla morte di Custer. Decide di assumersi la responsabilità dei fatti, scagionando Ash. Nate affronta suo padre, denunciandolo, mentre a casa di Fez arriva la polizia: Ash si barrica, scoppia una sparatoria e muore, e Fez viene ferito, vedendo distrutti i suoi sogni con Lexi. La lettera e i fiori destinati a lei vengono calpestati, simbolo della fine della loro speranza. Nel finale, Lexi e Rue discutono, mentre Cassie è ferita e Maddie le dice che la sua storia con Nate è appena iniziata. In platea, Jules confessa il suo amore a Rue, che ricambia con un bacio sulla fronte. Rue, camminando per la città, guarda al futuro con speranza, pronta per un nuovo capitolo della sua vita.

Euphoria 3, Sydney Sweeney spiazza tutti nel trailer della terza stagione

Come vi abbiamo già anticipato nel paragrafo introduttivo, nelle scorse ore è uscito (finalmente) il trailer della terza stagione di Euphoria, che arriverà in streaming su HBO e HBO Max Italia il 12 aprile 2026. La clip mostra un netto salto temporale: i protagonisti sono ora adulti, alle prese con scelte estreme e conseguenze più pesanti. Cassie (Sydney Sweeney) torna trasformata, lavorando come modella su OnlyFans, mentre la sua relazione con Nate (Jacob Elordi) si complica ulteriormente in vista del loro matrimonio. La stagione, che dovrebbe concludere la serie, vedrà il ritorno dei principali personaggi, tra cui Rue (Zendaya), Jules (Hunter Schafer), Maddy, Lexi e altri, con nuove traiettorie di vita segnate dal tempo e dalle scelte passate. Rue vive in Messico ed è ancora coinvolta in debiti pericolosi, mentre Jules cerca di costruirsi un futuro artistico. Maddy lavora in un’agenzia di talenti, Lexi è diventata assistente di una famosa showrunner (Sharon Stone) e tornano anche Cal, Ali, Faye e Laurie, tutti alle prese con nuove sfide segnate dal tempo e dalle scelte passate.

Il cast si amplia con nuove star come:

Adewale Akinnuoye-Agbaje

Rosalía

Danielle Deadwyler

Eli Roth

Natasha Lyonne

Marshawn Lynch

Trisha Paytas

