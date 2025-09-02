Ethan Hawke, rivelazioni shock sul divorzio con Uma Thurman

Ethan Hawke, rivelazioni shock sul film Titanic e il divorzio con Uma Thurman: "È umiliante"
L'attore Ethan Hawke ha fatto delle rivelazioni inedite e spiazzanti sul divorzio con l'attrice Uma Thurman e la parte persa in Titanic
Ethan Hawke ha parlato del divorzio "umiliante" dall’ex moglie Uma Thurman.
Il 54enne ha riflettuto sul periodo difficile della sua vita, raccontando anche una parte inedita della sua relazione con la celebre attrice. Il primo incontro della coppia risale al 1996 sul set del film di fantascienza "Gattaca"; per loro fu un colpo di fulmine, tanto che due anni dopo erano marito e moglie. Nel 2003 arriva però la separazione, finalizzata nel 2005 con il divorzio richiesto dall’attrice di Kill Bill.
Ethan Hawke, rivelazioni inedite sul divorzio con l’attrice Uma Thurman: "Umiliante"
Durante un’intervista a GQ, la star 54enne nata ad Austin ha fornito una rara visione della loro separazione , spiegando perché, a suo dire, molti amori nascano proprio sui set cinematografici. "C’è una certa intimità nel lavoro che facciamo. Un’intimità immaginativa. È una cosa così esaltante. Sembra pericolosa ed emozionante. Alza la temperatura della tua vita. Può essere come innamorarsi al campo estivo. Non ha alcun collegamento con la quotidianità della vita reale. È questo il pericolo." La star di Blue Moon ha però tenuto a sottolineare che, nonostante si cerchi di mantenere un profilo basso, l’attenzione dei media è spesso asfissiante: "È umiliante. È quasi umiliante anche quando dicono cose positive".
Tre anni dopo la finalizzazione del divorzio, Hawke ha sposato Ryan Shawhughes, una delle tate della loro famiglia. Per lei, l’attore ha speso parole di grande amore, definendola una donna estremamente divertente, grazie alla quale ha ritrovato la serenità.
Ethan Hawke contento di aver perso il ruolo di Jack in Titanic
Ma non è tutto. Ethan Hawke non ha parlato soltanto di amore ma anche di cinema, in particolare di quando perse il ruolo di Jack in Titanic, andato poi a Leonardo DiCaprio. Un ruolo che, com’è noto, lanciò la carriera dell’attore, divenuta poi una star hollywoodiana. Ad oggi, Hawke si dice tuttavia contento di aver perso quel ruolo per il quale era in lizza. Il motivo? La gestione della popolarità che ne derivò: "Non penso che avrei gestito quel successo così bene come Leo", ha ammesso.
