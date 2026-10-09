Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Due adolescenti scomparsi, un'italiana e un indiano: il coraggio della verità oltre i pregiudizi in "Estranei", la nuova serie crime su Rai 2

Dal 9 ottobre la miniserie con Elena Radonicich e Giulio Scarpati indaga sulla scomparsa di due ragazzi tra le tensioni della provincia emiliana

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Dal 9 ottobre 2026 debutta in prima serata su Rai 2 e in streaming su RaiPlay Estranei, nuova serie crime in quattro serate diretta da Cosimo Alemà. Articolata in otto episodi trasmessi a coppie ogni venerdì fino al 30 ottobre, la produzione esplora le atmosfere cupe e nebbiose della Bassa Emiliana per raccontare un’indagine ad alta tensione emotiva.

La vicenda è ambientata tra Correggio e Carpi, dove la scomparsa di due adolescenti — la giovane italiana Camilla e il coetaneo Sikh Manraj — incrina la convivenza apparentemente pacifica tra la comunità locale e quella indiana. Ad affrontare il caso è il maresciallo dei Carabinieri Laura Macchi, interpretata da Elena Radonicich, affiancata dall’ex legionario Bisan (Kelum Giordano). Tra i volti noti del cast figurano anche Giulio Scarpati, Isabella Ferrari, Ricky Memphis, Marco Cocci, Eleonora Giovanardi e Maurizio Donadoni.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Al di là della trama investigativa, la serie utilizza l’ambientazione provinciale per analizzare temi come l’integrazione, i pregiudizi culturali e la fragilità dei legami sociali, trasformando il racconto in una riflessione sulle barriere che separano persone appartenenti alla stessa comunità.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche

Ilary Blasi - Grande Fratello Vip 2026

Stasera in tv (9 ottobre), Ilary Blasi accende il Grande Fratello Vip, si ride con Crozza sul Nove

Cosa vedere stasera in tv? Il prime time di venerdì 9 ottobre 2026: Quarto Grado su ...
Le fiction Carabinieri (con Luca Argentero) e Distretto di Polizia sono disponibili in streaming su Pluto TV

Due fiction amatissime tornano in 'TV': in una c'è anche Luca Argentero (ma non è Doc - Nelle tue mani)

Due fiction cult degli anni Duemila tornano disponibili: una è ambientata in una cas...
Franco Nero, Cristiana Capotondi

Il mito di Mastroianni torna a Roma: da Franco Nero a Cristiana Capotondi, il cinema italiano si dà appuntamento al COLIFFE

Cinque giorni di cinema, incontri e premi al Teatro Marconi. Il 9 ottobre il grande ...
La vita di Giovannino Guareschi su Rai 1

Giovannino Guareschi, su Rai 1 la storia dell’uomo dietro don Camillo e Peppone: geniale, determinato... spudoratamente libero

Il film TV di Rai 1 ripercorre la vita dello scrittore emiliano tra satira, battagli...
Pagelle nuove canzoni del 9 ottobre 2026

L'omaggio struggente di Marco Mengoni a Lucio Dalla, Massimo Ranieri sprecato, Vanoni e Gabbani emozionano. Pagelle nuove canzoni del 9 ottobre 2026

Marco Mengoni torna con un omaggio a Lucio Dalla che fa venire i brividi, peccato pe...
Tutto l’amore che resta con Raoul Bova su Rai 1

Tutto l’amore che resta, Raoul Bova scelta più che azzeccata: Rai 1 porta ancora una volta sul piccolo schermo temi delicatissimi e attuali

Dal 29 settembre su Rai 1 arriva una serie che ci parla di adolescenza, primi amori,...
Checco Zalone in Quo Vado?

I film in onda in TV stasera, sabato 10 ottobre 2026: da Quo Vado? al ritorno de L'Era Glaciale

Dalle risate di Quo Vado? su Sky Cinema 1 all’animazione di L’era glaciale 2 su Ital...
Luca Ward è uno dei protagonisti de La sera a Roma, il nuovo film di Enrico Vanzina

"Qui mentono tutti": il ritorno da incubo di Luca Ward al cinema tra un omicidio e una scia di segreti scioccanti

L'attore torna sul grande schermo con una storia drammatica ma anche ricca di sentim...
"Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883"

Gli 883 continuano a far sognare, ma la verità sta venendo a galla: su Sky in arrivo "Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883"

Dal 9 ottobre la seconda stagione della serie incentrata su Max Pezzali e Mauro Repe...

Salute

Prevenzione tumore al seno

Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarlo

LEGGI

Personaggi

L'attrice Elena Sofia Ricci

Elena Sofia Ricci
Nathan Kiboba

Nathan Kiboba
anna-safroncik

Anna Safroncik
Maddalena Corvaglia

Maddalena Corvaglia

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963