Due adolescenti scomparsi, un'italiana e un indiano: il coraggio della verità oltre i pregiudizi in "Estranei", la nuova serie crime su Rai 2 Dal 9 ottobre la miniserie con Elena Radonicich e Giulio Scarpati indaga sulla scomparsa di due ragazzi tra le tensioni della provincia emiliana

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

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Dal 9 ottobre 2026 debutta in prima serata su Rai 2 e in streaming su RaiPlay Estranei, nuova serie crime in quattro serate diretta da Cosimo Alemà. Articolata in otto episodi trasmessi a coppie ogni venerdì fino al 30 ottobre, la produzione esplora le atmosfere cupe e nebbiose della Bassa Emiliana per raccontare un’indagine ad alta tensione emotiva.

La vicenda è ambientata tra Correggio e Carpi, dove la scomparsa di due adolescenti — la giovane italiana Camilla e il coetaneo Sikh Manraj — incrina la convivenza apparentemente pacifica tra la comunità locale e quella indiana. Ad affrontare il caso è il maresciallo dei Carabinieri Laura Macchi, interpretata da Elena Radonicich, affiancata dall’ex legionario Bisan (Kelum Giordano). Tra i volti noti del cast figurano anche Giulio Scarpati, Isabella Ferrari, Ricky Memphis, Marco Cocci, Eleonora Giovanardi e Maurizio Donadoni.

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Al di là della trama investigativa, la serie utilizza l’ambientazione provinciale per analizzare temi come l’integrazione, i pregiudizi culturali e la fragilità dei legami sociali, trasformando il racconto in una riflessione sulle barriere che separano persone appartenenti alla stessa comunità.

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