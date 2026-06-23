Estate 2026 in tv, quest'anno cambia tutto: Rai e Mediaset sono pronte a stravolgere i palinsesti. Si salva solo Gerry Scotti
Tra chi va in vacanza e chi resta spicca sicuramente Gerry Scotti che rimane saldo al timone de La Ruota della Fortuna.
L’estate 2026 segna, come ogni anno, il passaggio di testimone tra la stagione televisiva tradizionale e una programmazione più leggera, pensata per accompagnare il pubblico durante i mesi più caldi. Rai e Mediaset hanno definito le rispettive strategie estive puntando su un mix di conferme, sostituzioni temporanee, nuovi volti e alcuni esperimenti che potrebbero diventare protagonisti anche della prossima stagione.
In casa Rai salutano temporaneamente il pubblico trasmissioni consolidate come Affari Tuoi, La Vita in Diretta, È Sempre Mezzogiorno, Storie Italiane e La Volta Buona, destinate a tornare regolarmente a settembre con i rispettivi conduttori. Mentre a Mediaset si fermano i programmi dell’informazione e dell’intrattenimento quotidiano. A tenere saldo il suo posto in access prime time, invece, Gerry Scotti, che resta protagonista dell’estate con La Ruota della Fortuna, diventata uno dei punti di riferimento della programmazione di Canale 5.
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