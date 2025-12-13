Escort Boys, sesso e tabù nella nuova serie Mediaset che fa 'discutere': perché
Temi forti e molto attuali nella nuova serie in streaming: ma il pubblico si divide tra plausi e critiche.
Escort Boys è una serie che racconta la storia di quattro amici — Ben, Zak, Mathias e Ludo — che, per salvare un’azienda di famiglia in crisi nella selvaggia regione della Camargue, decidono di diventare escort maschili. Dietro la commedia drammatica c’è molto di più: la serie esplora temi forti come il fallimento, la reinvenzione, il desiderio femminile, la mascolinità contemporanea e l’identità — offrendo uno sguardo provocatorio e, spesso, sincero su rapporti, fragilità e riscatto.
La prima stagione di Escort Boys (composta da 6 episodi) è disponibile gratuitamente su Mediaset Infinity. Il suo debutto sulla piattaforma italiana risale al 5 dicembre, e sta suscitando interesse (e un po' di scalpore): osa parlare di sesso, piacere femminile, lavoro erotico e mascolinità da un punto di vista spesso trascurato dalla fiction mainstream. Questo coraggio narrativo attira un pubblico curioso e pronto a discutere, rompendo pregiudizi e stimolando riflessioni.
