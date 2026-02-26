Eros Ramazzotti, la vita privata: l’infanzia difficile, due mogli e l’amore (immortale) con Michelle Hunziker
Super ospite a Sanremo 2026, il cantautore romano ha iniziato il suo percorso da una periferia difficile. Tanti gli amori e i flirt con donne bellissime. Ecco i dettagli.
Stasera Eros Ramazzotti salirà sul palco del Teatro Ariston come super ospite di Sanremo 2026. Un ritorno carico di significato, per l’artista che su quel palco, nel 1984, ha scritto la prima pagina di una delle carriere musicali più straordinarie della storia italiana. E mentre il Paese si prepara ad accoglierlo, ripercorriamo la storia di un uomo che ha trasformato un’infanzia difficile in un patrimonio artistico inestimabile. Tra exploit straordinari e amori ‘eterni’, come quello con l’ex moglie Michelle Hunziker. Ecco tutti i dettagli.
Eros Ramazzotti, l’infanzia difficile e il trionfo a Sanremo
Prima del successo, per Eros Ramazzotti c’era la periferia romana. Cresciuto in un quartiere dove la droga circolava liberamente, e perdersi era facile, il cantante non apprezzava particolarmente la scuola e divideva il banco con un amico che, di lì a qualche anno, sarebbe morto per un’overdose di eroina. "Da allora cominciai a provarne un sano terrore", ha raccontato Eros, per cui la musica divenne l’unica alternativa possibile, il suo modo di stare lontano da certe tentazioni.
Il debutto discografico arrivò nel 1982 con il singolo "Ad un amico", pubblicato da una piccola etichetta perché le grandi case discografiche erano poco convinte da quella voce. Due anni dopo, con "Terra promessa", Eros vinceva il concorso Nuove Proposte di Sanremo. Da quel momento in poi la sua carriera è diventata un susseguirsi di record: circa mille concerti in giro per il mondo, dischi venduti in ogni continente, una popolarità che Laura Pausini stessa ha definito straordinaria.
L’amore con Michelle Hunziker e le altre storie di Eros
Nella vita privata di Eros Ramazzotti, il capitolo più lungo e profondo resta quello con Michelle Hunziker. I due si incontrarono nel 1995, si sposarono nel 1998 e nel 1996 nacque la figlia Aurora. La separazione arrivò nel 2002, ma ciò che sorprende è quello che è venuto dopo. Non l’ostilità tipica di tante ex coppie famose, ma un legame profondo che è rimasto e va ben oltre il ruolo di genitori.
Eros e Michelle hanno cresciuto Aurora in sintonia, sono diventati nonni, si sono frequentati con rispetto e affetto anche da separati. E in più occasioni hanno riconosciuto pubblicamente di considerarsi persone speciali l’uno per l’altra. Un feeling che gli anni non hanno intaccato e che i fan di entrambi continuano a seguire con una certa nostalgia. Nel 2009, Eros ha poi incontrato la modella Marica Pellegrinelli, l’ha sposata e ha avuto altri due figli, Raffaella Maria e Gabrio Tullio. Il divorzio da quest’ultima è arrivato nel 2019, e sono seguiti diversi flirt, tra cui la storia più recente con Dalila Gelsomino, ex modella e organizzatrice di eventi. Ma nessuna di queste storie sembra aver lasciato davvero il segno, come è accaduto invece nel caso di Michelle.
