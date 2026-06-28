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Eros Ramazzotti, stop forzato dopo la data di Torino. L'annuncio a sorpresa: "Devo operarmi"

La data di Torino segna la fine del tour che Eros Ramazzotti ha portato in Italia: l'artista ha rivelato di aver appena scoperto di doversi sottoporre a un intervento chirurgico

Martina Dessì

Martina Dessì

Music Specialist

Ascolto, scrivo, a volte recensisco, smonto classifiche: la musica è il mio primo amore.

Si è chiusa sotto il cielo di Torino, in un’atmosfera densa di emozioni (e canzoni), la tranche estiva del tour di uno dei decani della nostra musica. La data di sabato 27 giugno ha segnato l’atto conclusivo dello straordinario viaggio live che ha visto Eros Ramazzotti protagonista assoluto nei principali impianti sportivi della Penisola, tra i primi a suonare all’Allianz Stadium. Ma proprio nel momento dei saluti, quando l’adrenalina è ancora altissima, è arrivata una notizia che ha colto di sorpresa la vastissima platea dei suoi sostenitori.

Con un messaggio affidato ai suoi canali social, in particolare tramite un post su Instagram, il cantautore romano ha voluto ringraziare l’immenso pubblico che lo ha sostenuto nell’ultimo mese. Subito dopo, però, ha condiviso una sosta obbligata nel suo percorso. A partire da domani, infatti, Eros si prenderà un periodo di pausa necessario per ricaricare le batterie e dedicarsi alla propria salute. L’obiettivo principale di questo stop è la preparazione a un delicato intervento alle corde vocali, già programmato per la metà di luglio.

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Eros Ramazzotti, il messaggio ai fan: "Siete voi la mia forza"

L’annuncio ha inevitabilmente destato preoccupazione, ma lo spirito con cui Ramazzotti affronta questa nuova sfida è quello di sempre, da vero leone del palcoscenico. "L’ho saputo oggi", ha confessato con trasparenza, spiegando la necessità immediata di fermarsi per qualche giorno per recuperare le energie fisiche e mentali. La determinazione, comunque, non fa difetto alla voce di Terra promessa: "Ma non mollo. Siete voi la mia forza", ha chiosato Eros, esprimendo profonda gratitudine per l’ondata di calore e affetto che lo ha travolto durante le sue recenti esibizioni.

Il problema medico che si trova a fronteggiare non è del tutto inedito. Già nel 2019, infatti, Ramazzotti era stato costretto a finire sotto i ferri a causa di un ispessimento delle corde vocali. A distanza di qualche anno, quel disturbo è tornato a farsi sentire, spingendo lo staff medico a optare per un nuovo intervento chirurgico risolutivo, così da preservare quel timbro unico che ha fatto innamorare intere generazioni.

I numeri di un successo e i progetti per il futuro

La notizia arriva al culmine di un mese trionfale. Una Storia Importante World Tour ha debuttato all’inizio di giugno 2026, toccando i templi della musica live in Italia. Da San Siro a Milano al Maradona di Napoli, passando per lo stadio Olimpico di Roma, Eros ha collezionato un sold-out dopo l’altro. I numeri complessivi certificano un successo clamoroso, con oltre 800 mila biglietti venduti.

Sebbene i piani iniziali prevedessero la prosecuzione dello show anche oltre i confini nazionali, l’esigenza medica potrebbe spingere l’artista a posticipare i prossimi impegni all’estero per concentrarsi esclusivamente sulla riabilitazione. Il riposo estivo sarà fondamentale. I mesi che separano Ramazzotti dal prossimo grande progetto, ovvero il tour nei palasport già annunciato per il 2027, gli garantiranno il tempo necessario per una guarigione completa. Il pubblico, nel frattempo, si stringe intorno a lui, in attesa di vederlo tornare a splendere con la sua voce. E la sua energia inconfondibile.

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