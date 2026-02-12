Eros Ramazzotti, show da brividi prima di Sanremo: il duetto a sorpresa con Aurora (emozionatissima)
Nella prima tappa del suo tour mondiale, il cantante e sua figlia hanno cantato insieme sulle note di 'Un'altra te': "La tenerezza".
A meno di due settimane dall’inizio del Festival di Sanremo 2026, dove è atteso come ospite nella terza serata, Eros Ramazzotti ha infiammato il pubblico del PalaUnical di Mantova. Il cantante è partito proprio dalla cittadina lombarda per iniziare il suo tour mondiale ‘UNA STORIA IMPORTANTE WORLD TOUR’, con cui farà il giro del globo, toccando prima l’Europa, poi il Canada, gli USA e diversi Stati dell’America Latina. In questa data zero tutta italiana, però, Ramazzotti ha voluto dedicare un momento molto speciale ai fan che sono accorsi per ascoltarlo, chiamando sul palco la figlia Aurora. La giovane, nata dalla relazione tra l’artista e Michelle Hunziker, si trovava tra gli spalti per vedere l’esibizione del padre, quando è stata invitata da lui a raggiungerlo mentre le note di ‘Un’altra te’.
Eros e Aurora Ramazzotti insieme sul palco a Mantova: "Belli come il sole"
Nella primissima tappa del suo tour mondiale, tenutasi a Mantova, Eros Ramazzotti ha duettato con la primogenita Aurora, emozionando tutto il pubblico in sala. Il cantante, preso a Sanremo come ospite, è partito con una serie di concerti in tutto il mondo in occasione dei suoi 40 anni di carriera e, proprio nel primo di questi eventi, ha aperto le danze con un’esibizione davvero speciale. Mentre intonava uno dei suoi successi datato 1993, Un’altra te, Eros ha invitato Aurora Ramazzotti a salire sul palco insieme a lui e, tra baci, abbracci e passi di danza affettuosissimi, i due hanno cantato insieme riscuotendo gli applausi dei presenti. Su Instagram, sotto a un video postato, decine i commenti e i complimenti alla coppia padre-figlia:
"Siete belli come il sole", "Padre e figlia Siete meravigliosi vi mando un abbraccio forte da parte mia Ciao", "La tenerezza", "Siete meravigliosi", "Papà Eros che arriva dritto al cuore di ognuno di noi", "Lui é veramente un padre incredibile!!!! Mai fatte differenze tra i figli! Che uomo!", "Bravissimi soprattutto bellissimi amore puro,un bel vedere".
