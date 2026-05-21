Eros Ramazzotti, regalo di nozze speciale alla figlia Aurora: il concerto (privato) nel castello da favola Il cantautore romano ha deciso di omaggiare la sua primogenita con una 'performance' molto particolare. E la festa di matrimonio sarà da mille e una notte. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Il matrimonio di Aurora Ramazzotti con Goffredo Cerza promette di essere uno degli eventi mondani dell’estate 2026. Ma il dettaglio che più colpisce, trapelato di recente, è il regalo di nozze promesso da papà Eros. Un vero e proprio concerto privato, organizzato nel parco di un castello siciliano. Per dire alla figlia quanto questo ‘sì’, dopo anni di crescita sotto i riflettori, sia davvero importante anche per lui. Vediamo tutti i particolari.

Aurora Ramazzotti, le nozze con Goffredo Cerza in un castello da favola

La data delle nozze è fissata per sabato 4 luglio 2026, in Sicilia. Secondo le ultime indiscrezioni diffuse da Oggi, Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza avrebbero scelto come location il Castello Xirumi Serravalle, a Lentini, in provincia di Siracusa. Una dimora storica del Cinquecento appartenente ai baroni Grimaldi di Serravalle, immersa in oltre 200 ettari di agrumeti nel cuore della campagna siciliana.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La struttura è una delle più prestigiose dell’isola, con giardini scenografici, cortili interni, saloni d’epoca e una grande piscina che fanno da cornice perfetta alla cerimonia, al ricevimento e alla festa annessa. Non si tratterà, però, di un classico giorno isolato di festa. Stando a quanto riportato dal settimanale, infatti, i festeggiamenti per le nozze di Aurora dovrebbero durare "tre giorni e tre notti". Trasformando così il matrimonio in un vero mini–festival privato dedicato a parenti e amici più stretti.

Gli sposi avrebbero inoltre riservato l’intera tenuta, comprese le suite interne, per garantire agli ospiti la massima privacy, con un’organizzazione che comprende cena della vigilia, brunch del giorno dopo e momenti di relax distribuiti nell’arco del weekend. Il tutto con una sicurezza rafforzata per proteggere la coppia e gli invitati dai curiosi e dai fotografi.

Aurora e Goffredo, insieme da anni e genitori del piccolo Cesare, hanno finora mantenuto un profilo piuttosto discreto sulle nozze. Si sono limitati a svelare la data, e a mostrare sui social solo qualche dettaglio delle partecipazioni, in ‘stile Cioè’, e dell’addio al nubilato in Marocco organizzato dalla creator.

Il regalo speciale di Eros ad Aurora

A rendere il quadro ancora più speciale è il regalo che, secondo i rumors, Eros Ramazzotti avrebbe in serbo per la figlia. Come riferito da Alberto Dandolo, pare che il cantautore sia pronto a esibirsi in un concerto privato nel grande giardino del castello, riservato solo agli invitati. Non un semplice brano al microfono durante il taglio torta, ma una vera e propria performance ‘su misura’ per il matrimonio, con una scaletta che potrebbe intrecciare i suoi classici e alcuni brani dal significato più intimo per Aurora.

Se l’indiscrezione dovesse essere confermata, sarebbe il coronamento perfetto di un rapporto padre–figlia da sempre strettissimo. Nonostante la separazione di Eros da Michelle Hunziker e le successive vicende sentimentali di entrambi.

I prossimi concerti di Eros Ramazzotti in Italia

Nel frattempo, Eros si prepara a una stagione live da record con "Una Storia Importante World Tour", che celebra i 40 anni del suo classico del 1985 e lo riporta nei grandi stadi italiani e sulle principali arene internazionali. Il tour mondiale è partito il 14 febbraio 2026 da Parigi e attraverserà oltre 30 Paesi tra Europa, Nord America e America Latina.

Per quanto riguarda l’estate italiana 2026, queste sono le date previste:

6 giugno 2026 – Udine , Bluenergy Stadium (Stadio Friuli)

, Bluenergy Stadium (Stadio Friuli) 9 giugno 2026 – Milano , Stadio San Siro

13 giugno 2026 – Napoli , Stadio Diego Armando Maradona

16 giugno 2026 – Roma , Stadio Olimpico

20 giugno 2026 – Messina , Stadio Franco Scoglio

23 giugno 2026 – Bari , Stadio San Nicola

27 giugno 2026 – Torino, Allianz Stadium (prima volta assoluta per un concerto).

E pochi giorni dopo l’ultima data italiana, il 4 luglio, Eros non sarà su un palco da 40–50 mila persone, ma su quello – ben più raccolto ma emotivamente potentissimo – del castello Xirumi Serravalle.

Potrebbe interessarti anche