Eros Ramazzotti si ferma e gela i fan: “Operato alle corde vocali”. Concerti sospesi, quando torna a cantare Dopo l’intervento alle corde vocali, il cantante dovrà affrontare una lunga riabilitazione e rinviare la parte americana del tour. L'annuncio di Eros e tutte le nuove date del 2027.

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Buone notizie per Eros Ramazzotti, ma anche uno stop inevitabile. Il cantante romano è stato operato alle corde vocali e l’intervento è andato bene, ma adesso dovrà affrontare un lungo percorso di riabilitazione che gli impedirà di essere pronto per le prossime date oltreoceano. La parte americana del suo Una Storia Importante World Tour è quindi rinviata al 2027.

Lo stop arriva al termine di un’estate particolarmente intensa per Ramazzotti, che tra giugno e luglio ha portato il suo tour nei principali stadi italiani, facendo tappa anche a Milano il 9 giugno a San Siro, a Napoli il 13 giugno allo Stadio Diego Armando Maradona e a Roma il 16 giugno allo Stadio Olimpico, prima degli appuntamenti di Messina, Bari e Torino.

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A dare l’annuncio è stato lo stesso Eros, che ha scelto i social per tranquillizzare i fan dopo l’intervento. Una pausa necessaria per permettere alla voce di recuperare completamente, prima di tornare sul palco.

Eros Ramazzotti, l’intervento alle corde vocali e il messaggio ai fan

A raccontare l’esito dell’operazione, già annunciata nelle scorse settimane, è stato lo stesso Eros, che ha scelto i social per tranquillizzare le tante persone che in questi giorni gli hanno scritto. Il cantante ha spiegato che il problema è stato affrontato con un intervento già programmato, ma che adesso dovrà rispettare un preciso percorso di recupero indicato dal suo medico.

"L’intervento alle corde vocali è andato bene. Vi ringrazio tutti per i messaggi di affetto e vicinanza che mi avete inviato. Tuttavia, il mio medico mi ha imposto un programma di riabilitazione che non mi permetterà di essere pronto per le prove e la partenza per le date in America e Sud America, per le quali purtroppo dovremo aspettare il 2027. Ci incontreremo più forti e uniti di prima. LOVE 💕💙 Eros"

Eros Ramazzotti, il precedente del 2019: "Ho ritrovato i falsetti"

Non è la prima volta che Eros Ramazzotti deve fare i conti con un problema alle corde vocali. Nel 2019, durante il Vita ce n’è World Tour, il cantante fu costretto a operarsi per un ispessimento delle corde vocali e dovette rinunciare alla parte americana della tournée, per affrontare due mesi di riabilitazione. Dopo l’operazione, però, Ramazzotti aveva raccontato con grande serenità il suo recupero:

"Ora gira tutto molto meglio, dopo questa operazione alle corde vocali. Mi dovrete sopportare ancora per molto tempo"

Qualche mese più tardi, intervistato dal Corriere della Sera, era tornato sull’argomento raccontando anche i giorni immediatamente successivi all’intervento e alla delicata fase di recupero. Alla domanda su come fosse andato il periodo post-operatorio aveva risposto: "Sono stato praticamente zitto una settimana". Eros aveva anche raccontato di aver ritrovato, grazie a quell’operazione, parte delle caratteristiche vocali che sentiva di aver perso: "Non ho avuto paura. Sento il mio corpo, mi conosco bene. Adesso la voce è migliorata. Sono tornato ad avere l’estensione che avevo anni fa, ho ritrovato falsetti e altre sfumature che si erano perse. A metà concerto sento che la voce regge. All’inizio del tour l’anno scorso facevo 2 ore e 5 minuti circa, adesso arrivo a 2 ore e mezza". Un precedente che rende ancora più comprensibile la scelta fatta oggi di non forzare i tempi e lasciare spazio alla riabilitazione, rimandando le date in programma nelle prossime settimane.

Eros Ramazzotti, tour sospeso: cosa cambia e le nuove date 2027

La parte oltreoceano dell’Una Storia Importante World Tour avrebbe dovuto partire il 16 ottobre 2026 da Toronto, per concludersi il 30 novembre 2026 a San Paolo. Ora quel calendario è stato completamente riprogrammato, slittando di quasi un anno: la nuova tournée partirà sempre da Toronto, ma il 24 settembre 2027, e proseguirà tra Canada, Stati Uniti, Messico e America Latina fino a novembre.

Il nuovo calendario prevede:

24 settembre 2027 – Toronto, Coca Cola Coliseum

– Toronto, Coca Cola Coliseum 26 settembre 2027 – Montreal, Place Bell

– Montreal, Place Bell 29 settembre 2027 – Boston, Boch Center Wang Theatre

– Boston, Boch Center Wang Theatre 2 ottobre 2027 – New York, Radio City Music Hall

– New York, Radio City Music Hall 5 ottobre 2027 – Chicago, Rosemont Theatre

– Chicago, Rosemont Theatre 8 ottobre 2027 – Miami, Kaseya Center

– Miami, Kaseya Center 13 ottobre 2027 – Houston, Smart Financial Centre

– Houston, Smart Financial Centre 16 ottobre 2027 – Los Angeles, YouTube Theater

– Los Angeles, YouTube Theater 20 ottobre 2027 – Monterrey, Arena Monterrey

– Monterrey, Arena Monterrey 23 ottobre 2027 – Città del Messico, Arena CDMX

– Città del Messico, Arena CDMX 28 ottobre 2027 – Bogotá, Movistar Arena

– Bogotá, Movistar Arena 30 ottobre 2027 – Lima, Arena 1

– Lima, Arena 1 3 novembre 2027 – Santiago del Cile, Movistar Arena

– Santiago del Cile, Movistar Arena 6 novembre 2027 – Buenos Aires, Movistar Arena

– Buenos Aires, Movistar Arena 9 novembre 2027 – San Paolo, Vibra São Paulo

I biglietti già acquistati resteranno validi per le nuove date, con l’eccezione di quelli relativi al concerto di New York. Gli appuntamenti di Guadalajara e San José, invece, sono stati cancellati Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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