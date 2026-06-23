Eros Ramazzotti interrompe il concerto e sbotta con un fan: "L'ho detto dieci volte, che vuoi da me?". Cosa è successo Durante la tappa a Messina del tour, il cantante si è trovato a gestire dal palco la protesta di uno spettatore infastidito dalla scarsa visuale, in un confronto diventato virale sui social.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Il concerto di Eros Ramazzotti allo stadio Franco Scoglio di Messina, unica tappa siciliana del suo tour europeo, è stato accolto da una grande partecipazione di pubblico, con migliaia di spettatori arrivati da tutta l’isola e anche dalla Calabria. Una serata caratterizzata dall’entusiasmo dei fan, dai grandi successi che hanno segnato la carriera dell’artista e da un episodio che, nel giro di poche ore, è diventato virale sui social.

La protesta durante il concerto di Eros a Messina

L’episodio si è verificato durante l’esecuzione di Dove c’è musica, uno dei brani inseriti nella scaletta di Una storia importante. Alcuni video diffusi su TikTok, X e Instagram mostrano infatti il cantante interrompere per pochi secondi la propria esibizione per rispondere alle lamentele di uno spettatore che, a quanto pare, stava protestando per la scarsa visuale. Il problema sarebbe nato dal fatto che molte persone si erano alzate in piedi e si erano avvicinate verso il palco, rendendo difficile la visione dello spettacolo a chi era rimasto seduto nel proprio settore. Una situazione piuttosto frequente nei grandi concerti, soprattutto quando l’entusiasmo del pubblico prende il sopravvento.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La risposta di Eros Ramazzotti al fan infastidito

Accortosi della protesta, Eros Ramazzotti ha deciso di intervenire direttamente. Avvicinandosi al bordo del palco per cercare di capire meglio la situazione, ha spiegato allo spettatore che la questione non dipendeva da lui: "E io gliel’ho detto che cosa vuoi da me, c’è ancora gente che sta in piedi. Non posso farci niente", ha affermato il cantante davanti a migliaia di persone. Pochi istanti dopo il confronto è proseguito con toni comunque controllati. "Vieni giù, vieni qua. Aspè, stop stop. Cosa ti inc***i con me, l’ho detto dieci volte. Che cosa vuoi? Ho capito, ma io non posso dire a tutti di sedersi. Ragazzi, più di questo che cosa devo fare?".

Il problema comune nei grandi live e i successi della serata

Secondo quanto emerso dai filmati circolati online, il fan si trovava in una zona con posti a sedere e lamentava il fatto che diverse persone avessero abbandonato la propria postazione per avvicinarsi alle transenne. Una situazione che avrebbe finito per penalizzare chi aveva deciso di restare al proprio posto. Ramazzotti avrebbe anche invitato più volte gli spettatori a rispettare le disposizioni previste per il settore, nel tentativo di limitare i disagi e permettere a tutti di assistere al concerto nelle migliori condizioni possibili.

Alla fine, comunque, l’inconveniente si è risolto nel giro di pochi minuti. Lo spettacolo è ripreso regolarmente e la serata ha continuato a scorrere tra musica, applausi e momenti particolarmente emozionanti. Al di là della breve polemica, il concerto di Messina è stato soprattutto una festa per i fan. Il pubblico ha accompagnato il cantante sulle note di brani storici come Una storia importante e Adesso tu, fino al gran finale con Un attimo di pace e Più bella cosa. Tra i momenti più toccanti della serata c’è stata anche la dedica di Occhi di Speranza ad Alessia De Domenico, ricordata da Eros Ramazzotti nel giorno dell’anniversario della sua scomparsa.

Potrebbe interessarti anche