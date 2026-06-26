Eros Ramazzotti e Francesca Tocca, l’invito (sospetto) nell’area vip e la verità del cantante: "Sono uno dei pochi a non capire" Il performer avrebbe voluto la ballerina all'interno di una zona riservata durante il suo concerto all'Olimpico. E dopo le voci è stato costretto a spiegare il reale motivo.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

IPA/Mediaset Infinity

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I fan di Eros Ramazzotti speravano in un flirt in corso, con la ballerina ex Amici Francesca Tocca. Ma a ridimensionare il tutto, dopo le voci circolate negli ultimi giorni, ci ha pensato lo stesso cantante. La miccia che aveva scatenato curiosità e supposizioni era stata la presenza di Tocca al concerto di Eros, martedì 16 giugno all’Olimpico. Non solo, secondo un noto esperto di gossip, l’ex di Raimondo Todaro sarebbe anche entrata in un’area vip molto particolare. Lei, come succede da tempo, ha preferito non commentare. Mentre Ramazzotti è intervenuto in modo diretto sulla questione. Ecco i dettagli.

Eros Ramazzoti e l’invito a Francesca Tocca durante il concerto

Tutto è iniziato martedì sera, allo Stadio Olimpico di Roma, dove era in corso la tappa attesissima di "Una Storia Importante World Tour". Protagonista sul palco Eros Ramazzotti, mentre sugli spalti, tra i tanti vip, era apparsa anche la ballerina Francesca Tocca insieme ai genitori. Lei è finita recentemente al centro dell’attenzione mediatica per l’esibizione in tandem con Marcello Sacchetta, all’Eurovision Song Contest, durante la canzone di Sal Da Vinci. I due si erano pure scambiati un fantastico bacio di scena, alimentando voci di flirt poi smentite immediatamente da Sacchetta

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Quindi siccome Tocca sarebbe ancora single, al momento, quanto dichiarato sul suo conto a proposito di Ramazzotti ha subito destato l’attenzione dei fan. Secondo Gabriele Parpiglia, infatti, la ballerina sarebbe entrata nell’area vip del concerto su invito diretto di Eros. "Il 16 giugno a Roma", ha raccontato nella sua newsletter l’esperto, "al concerto di Eros Ramazzotti si è fermato il fiato del pubblico quando nella parte riservata agli inviti vip è apparsa Francesca Tocca, che noi abbiamo sorpreso proprio poco prima dell’ingresso". Poi l’aggiunta, con tanto di foto-testimonianza: "L’invito arrivava direttamente dal cantante, che è tornato single dopo la fine della storia con Dalila".

La smentita di Eros Ramazzotti

Sulla questione, come detto, Francesca Tocca non è intervenuta. Ma è stato Eros Ramazzotti a esprimersi esplicitamente in una conversazione con Biagio D’Anelli del settimanale Nuovo. Il cantante ha sottolineato di conoscere la ballerina da anni, e di averla effettivamente invitata all’Olimpico come fa spesso con altre conoscenze. Ma ha subito negato qualsiasi coinvolgimento sentimentale: "Io vedo sempre tante persone prima del concerto. Forse sono uno dei pochi a non capire perché se Francesca, che conosco, pubblica una foto, debba essere per forza la mia fidanzata".

Insomma, anche se entrambi hanno al momento il cuore libero – Francesca ha chiuso con Todaro e Ramazzotti con Dalila Gelsomino – le voci su una possibile relazione non sembrano fondate. Quello che resta è un’ottima amicizia. E la libertà di vivere una vita da single come ciascuno dei due desidera. Anche a rischio che il pubblico, a volte, fraintenda.

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