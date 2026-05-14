Eros Ramazzotti, la formica del pop ha smesso di soffrire: il tour travolgente fa dimenticare le perdite ingenti degli ultimi anni Arriva la primavera per la formica della musica italiana, Eros Ramazzotti, che dopo due anni di perdite può finalmente respirare grazie al monumentale tour mondiale

Martina Dessì Music Specialist Ascolto, scrivo, a volte recensisco, smonto classifiche: la musica è il mio primo amore.

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La musica italiana non è più quella di 20 anni fa. I ricavi dai supporti fisici sono evaporati, lo streaming paga a gocce, e l’unica vera macchina del denaro rimasta sono rimasti i concerti.

Il caso di Eros Ramazzotti diventa così un oggetto di studio privilegiato per l’analisi economica della musica pop degli ultimi anni. Sebbene i bilanci recenti delle sue principali società abbiano evidenziato perdite significative, la sua struttura patrimoniale sembra eccezionalmente solida. Tutto frutto, di certo, di una gestione prudenziale decennale che ha permesso all’artista di operare come una "formica" che accumula riserve per i periodi di stasi produttiva. Ma il 2026 è l’anno del rilancio, in cui il ritorno ai grandi tour mondiali e il focus strategico sul mercato latinoamericano saranno i veri catalizzatori per una crescita verticale dei ricavi.

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Eros Ramazzotti, gli ultimi anni di sofferenza

Negli ultimi esercizi fiscali, le strutture societarie che fanno capo a Eros Ramazzotti, in particolare la Radiorama S.r.l. e la Viameda Edizioni Musicali, hanno registrato performance contabili in controtendenza rispetto ai fasti storici del marchio. La Radiorama S.r.l., la cosiddetta "legacy company" incaricata della gestione delle registrazioni e dell’organizzazione dei tour, ha chiuso l’esercizio al settembre 2024 con una perdita superiore al milione di euro – per la precisione 1.056.722 euro – un dato in controtendenza con l’utile di 2,2 milioni di euro conseguito nell’anno precedente. Questa flessione è stata determinata da un crollo dei ricavi operativi, in gran parte dovuto alla ciclicità intrinseca del business dei concerti: dopo il picco di attività del 2022-2023, la società è entrata in una fase di riposizionamento e preparazione per i futuri impegni live.

Il bilancio relativo al 2025 ha confermato questa tendenza nel breve termine. Radiorama ha registrato un rosso di 1.018.609 euro, sostanzialmente in linea con la perdita dell’anno precedente, mentre il fatturato ha continuato la sua traiettoria discendente, attestandosi a 1.144.146 euro rispetto agli 1,557 milioni dell’esercizio precedente. La Viameda Edizioni Musicali, che gestisce il catalogo e dei diritti editoriali, ha chiuso il 2024 con un disavanzo di circa 400.000 euro, risentendo a sua volta della congiuntura. Tali dati devono essere comunque letti in un contesto di investimenti pre-operativi: i costi sostenuti negli ultimi anni sono dovuti alla preparazione di progetti monumentali come il nuovo tour mondiale e l’album Una Storia Importante, che richiedono capitali ingenti per la produzione, l’allestimento scenografico e le campagne di marketing globale.

La formica non esaurisce la riserva

Nonostante le perdite operative, il profilo finanziario Eros Ramazzotti non indica certo una crisi da arginare, questo grazie a una gestione patrimoniale che ha privilegiato l’accantonamento rispetto alla distribuzione dei dividendi. Al maggio 2026, la Radiorama S.r.l. disponeva ancora di una liquidità impressionante: oltre 11,34 milioni di euro giacenti su depositi bancari e postali, a cui si aggiunge un patrimonio netto distribuibile di circa 5,039 milioni di euro.

Queste cifre indicano che Ramazzotti non sta affrontando una crisi di insolvenza, ma sta gestendo una fase di transizione con ampie garanzie di solvibilità. La gestione di questo patrimonio è affidata allo storico manager Gaetano Puglisi, coadiuvato da un team che include la commercialista Roberta Robba e la società di revisione indipendente Cmc.

Dal ragazzo di periferia al brand globale

Il percorso di Eros Ramazzotti inizia nel 1981, ma è con la vittoria a Sanremo Nuove Proposte nel 1984 con Terra promessa che si definisce la sua identità commerciale, e la vittoria tra i Big nel 1986 con Adesso tu sancisce la consacrazione definitiva. È però negli anni Novanta che avviene il salto di qualità economico più significativo: Tutte storie (1993), prodotto con il contributo creativo di Spike Lee per i video, raggiunge i 5 milioni di copie, mentre Dove c’è musica (1996), primo album interamente autoprodotto da Eros, supera i 7 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

La raccolta Eros del 1997, costruita attorno ai grandi duetti internazionali, ottiene cinque dischi di Platino in Europa, consolidando un catalogo di valore immenso. Il più recente Battito Infinito (2022), pensato con un focus digitale nel pieno della rinascita post-pandemica, ha conquistato il Disco d’Oro in Italia, dimostrando che il mercato di casa risponde ancora con affetto.

L’evoluzione della sua carriera è segnata dalle numerose collaborazioni di altissimo profilo con icone come Tina Turner, Cher, Anastacia, Joe Cocker e Andrea Bocelli, che hanno permesso a Ramazzotti di essere percepito come una star internazionale, all’altezza dei titani della musica mondiale. Oggi, dopo oltre 40 anni di carriera e 70 milioni di dischi venduti, il progetto del 2025 Una Storia Importante è il tentativo riuscito di riattualizzare il suo immenso catalogo attraverso nuovi arrangiamenti e collaborazioni con artisti contemporanei come Ultimo, Jovanotti e la star globale Alicia Keys, portata anche sul palco del Festival di Sanremo 2026 a 40 anni dalla vittoria in Adesso tu.

Gli stadi come motore del recupero

Se i bilanci degli anni di stasi mostrano perdite, il ritorno all’attività live è il principale meccanismo di riequilibrio finanziario. Il Battito Infinito World Tour (2022-2023) ha fornito la prova empirica della potenza del marchio Ramazzotti on the road: 82 sold out su 86 date programmate, un tasso di riempimento vicino al 95%, con oltre 100.000 biglietti venduti in soli 9 appuntamenti tra USA e Canada.

Il tour mondiale del 2026 è destinato a essere un punto di svolta per le casse societarie. In Italia, le date negli stadi di Udine, Milano (San Siro), Napoli, Roma, Messina e Bari sono operazioni ad alto margine operativo; degno di nota è l’annuncio del concerto all’Allianz Stadium di Torino, che fa di Eros il primo artista in assoluto a esibirsi nella casa della Juventus.

A livello internazionale, il 24 ottobre il Madison Square Garden di New York diventa il palcoscenico del ritorno nordamericano. Il 14 novembre all’Arena CDMX di Città del Messico e il 28 novembre alla Movistar Arena di Buenos Aires chiuderanno il cerchio latinoamericano: il primo mercato di volume con effetto immediato sullo streaming, il secondo crocevia della fidelizzazione storica con un pubblico che considera Eros uno di casa.

L’America Latina, la seconda cassa della formica

All’interno della strategia di espansione globale, il Sud America occupa un posto d’onore. I brani in spagnolo e la sensibilità melodica dimostrata verso il gusto latino hanno creato un legame indissolubile con il pubblico di Messico, Argentina, Brasile e Cile: lo dimostrano brani come La cosa más bella, con oltre 204 milioni di stream, e Otra como tú, che ne conta 185 milioni nelle versioni spagnole, cifre che superano ampiamente i volumi delle versioni originali italiane. Non è un dettaglio trascurabile perché indica che in quei paesi Ramazzotti è un artista radicato nella cultura popolare, con una domanda di biglietti spesso superiore a quella europea.

L’album del 2025 è stato rilasciato in doppia versione simultanea, Una Storia Importante e Una Historia Importante, con collaborazioni mirate come quelle con il cantautore messicano Carín León e l’argentina Lali, per massimizzare la penetrazione nei mercati locali. Questa visione "glocal" – agire globalmente ma con una specificità linguistica e culturale locale – è ciò che consente a Ramazzotti di mantenere ricavi elevati in regioni del mondo dove altri artisti italiani faticano a emergere, e che trasforma le date di Bogotà, Santiago, Buenos Aires e San Paolo in pilastri fondamentali per il recupero delle perdite subite negli anni precedenti.

Il 2026 è l’anno della raccolta

L’analisi della posizione finanziaria e professionale di Eros Ramazzotti porta a una conclusione univoca: le perdite registrate negli ultimi anni sono fenomeni contabili transitori in un quadro di estrema solidità patrimoniale. La natura di "formica" dell’artista ha permesso la creazione di un polmone finanziario di oltre 11 milioni di euro, sufficiente a finanziare la propria rinascita artistica senza dipendere eccessivamente da finanziamenti esterni.

Il 2026 è l’anno in cui la formica raccoglie quello che ha seminato con pazienza, e la sua "storia importante" è il riassunto di oltre quarant’anni di carriera costruita con intelligenza, tenacia e tanta, bella musica.

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