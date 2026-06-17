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Eros Ramazzotti in lacrime al concerto a Roma, canta 'Un’emozione per sempre' e si emoziona: il ricordo del padre Rodolfo

Eros Ramazzotti si emoziona sul palco del suo concerto allo stadio Olimpico di Roma: la dedica emozionante al padre Rodolfo scomparso due anni fa.

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Redazione

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IPA

Una serata di musica, emozioni e ricordi che difficilmente i fan presenti allo stadio Olimpico dimenticheranno. Martedì 16 giugno Eros Ramazzotti è tornato nella sua Roma per una delle tappe più attese del suo "Una Storia Importante World Tour", ma a lasciare il segno non sono state soltanto le canzoni. Nel cuore del concerto, infatti, l’artista si è fermato per dedicare un pensiero al padre Rodolfo, scomparso nel 2024, lasciandosi andare a una commozione che ha coinvolto tutto lo stadio in un momento d’emozione potente.

Eros Ramazzotti commosso al concerto a Roma: cosa è successo

Dopo la tappa di sabato scorso a Napoli, davanti a 42mila spettatori Ramazzotti ha celebrato la sua città con uno show ricco di successi e momenti speciali. L’accoglienza del pubblico romano è stata calorosissima fin dalle prime battute del concerto, aperto sulle note di Taxi Story, trasformando l’Olimpico in un gigantesco coro e spingendo Eros a fare una dedica alla sua città: "Roma, quanto amore sei".

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Ma il passaggio più intenso è arrivato quando Ramazzotti ha voluto ricordare il padre Rodolfo, figura fondamentale della sua vita e del suo percorso artistico. Con la voce spezzata dall’emozione e gli occhi lucidi, Eros si è rivolto al pubblico pronunciando parole che hanno fatto scendere il silenzio sullo stadio:

"Volevo ricordare una persona che per me è stata fondamentale. Non c’è più da due anni ma sta qui, è sempre con me. Rodolfo ciao".

Subito dopo è partita la canzone "Un’emozione per sempre", accompagnata dagli applausi dei presenti. Molti fan si sono lasciati coinvolgere dal momento, condividendo il dolore e l’affetto dell’artista per un padre che continua a occupare un posto speciale nella sua vita.

Chi era Rodolfo, papà di Eros Ramazzotti

Rodolfo Ramazzotti, papà di Eros, è nato nel 1937 ed è stato un operaio edile e imbianchino che ha sempre coltivato una grande passione per la musica. Prima ancora che il figlio diventasse una delle voci italiane più amate nel mondo, aveva tentato lui stesso di avvicinarsi al mondo dello spettacolo, senza però riuscire a trasformare quel sogno in una professione.

Proprio quell’amore per la musica contribuì a creare un legame fortissimo con Eros. Rodolfo incoraggiò il figlio a credere nel proprio talento e a inseguire le sue ambizioni, sostenendolo negli anni che lo portarono dagli esordi – all’inizio degli anni 80 – fino al successo nazionale e internazionale.

La sua morte, avvenuta il 22 febbraio 2024, arrivò in modo improvviso e colse di sorpresa l’intera famiglia. Fu lo stesso Eros Ramozzotti ad annunciare la scomparsa del padre con un semplice e doloroso saluto pubblicato sui social: "Ciao pà". Da allora il cantante ha continuato a custodirne il ricordo, come dimostrato anche sul palco dell’Olimpico, dove l’omaggio a Rodolfo ha regalato uno dei momenti più commoventi dell’intero tour.

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