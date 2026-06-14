Eros Ramazzotti conquista Napoli, il duetto con Gigi D'Alessio (e il messaggio a Pino Daniele): magia pura al 'Maradona'
Eros Ramazzotti ha cantato allo stadio 'Maradona' davanti a 43mila spettatori, sul palco anche l'amico Gigi D'Alessio: ecco com'è andato il concerto a Napoli.
Lo stadio Maradona vestito a festa è quello delle grandi occasioni e il tour mondiale "Una storia Importante" di Eros Ramazzotti è un evento stratosferico che merita tutto il calore dei fan partenopei. Eros è fuoco nel fuoco di Napoli ed accende subito il pubblico dando il via al concerto di sabato 13 giugno 2026 con Taxi Story. Un tuffo nel passato che unisce almeno tre generazioni: la platea è composta da ragazzi giovani ma anche e soprattutto da quarantenni/cinquantenni nostalgici che rivivono grazie a Ramozzotti le magiche sere d’estate degli anni 90, in puro stile Festivalbar. La tappa napoletana conta la presenza di 43mila persone, che accompagnano Eros in uno spettacolo di circa 2 ore e mezza, intonando i più grandi successi dell’artista.
Eros Ramazzotti conquista Napoli, il duetto con Gigi D’Alessio e l’omaggio a Pino Daniele: il recap del concerto al Maradona
Durante la tappa napoletana del suo "Una Storia Importante World Tour", sulle note di ‘A me me piace o’ blues’, Eros ha ricordato l’amico e collega Pino Daniele e alzando gli occhi al cielo ha esclamato "Pino ci manchi, torna da noi", facendo esplodere il Maradona.
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La scaletta, un mix perfetto tra vecchi successi e canzoni nuove, ha fatto cantare all’unisono l’intero stadio: da ‘Una storia importante’, passando per ‘Stella Gemella’, ‘Adesso tu’, ‘Stupide parole romantiche’ fino a ‘Più bella cosa’, canzoni capaci di far emozionare e unire 43mila cuori in una serata davvero emozionante.
A sorpresa, sull’avveniristico palco montato per l’occasione, sale Gigi D’Alessio, figlio e idolo di Napoli, legato ad Eros da una profonda e storica amicizia. I due intonano insieme la bellissima ‘Adesso Tu’, infiammando il pubblico con un duetto riuscitissimo. Ramazzotti poi lascia libero Gigi di intonare alcuni dei suoi storici successi e l’intero stadio canta a squarciagola con D’Alessio ‘Non dirmi mai’ e ‘Annarè’. La serata continua a ritmo serrato e le due ore di show volano via in un batter baleno.
Eros rientra sul palco, dopo qualche attimo di pausa, intonando ‘Più Bella cosa’, fino al brivido finale quando saluta lo stadio Maradona indossando la maglia numero 10 che fu del grande Pibe de Oro tra gli applausi scroscianti del pubblico partenopeo.
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