Eros Ramazzotti, concerto da urlo a San Siro. Sul palco arriva Giorgia, poi l'omaggio a Pino Daniele: "Quanto mi manchi"
Eros Ramazzotti ha infiammato Milano con il suo live tenutosi nello Stadio San Siro. Tanti ospiti, molte lacrime e grandi emozioni.
Eros Ramazzotti ha infiammato lo Stadio San Siro di Milano per la prima tappa del suo nuovo tour italiano, che ha raggiunto il sold out con 51.000 persone. Prima di questo live, il cantante è stato reduce di trenta date europee iniziate nei primi mesi dell’anno e precedute da altri concerti tra Nord America e America Latina.
L’artista è ora pronto per partire verso le città più importante italiane e proseguire così la sua tournée: il 16 giugno sarà ad esempio all’Olimpico di Roma. Ieri 9 giugno si è invece tenuto il suo live a Milano, che lui ha definito essere la sua seconda città. "Ho un peso nello stomaco" – ha esordito – "Vuol dire che l’emozione è sempre tanta". Poi ha parlato di quanto la periferia della città lombarda fosse sempre stata il suo centro e di come lui sia partito dal niente per arrivare sin qui.
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Il concerto da brividi di Eros Ramazzotti a Milano
Un brano dopo l’altro, l’emozione che cresce. Ci sono stati diversi momenti indimenticabili sul palco di San Siro e, tra i più importanti, non si può non menzionare in primis l’arrivo di Giorgia, con cui Eros ha cantato Quanto amore sei, e poi quello di Max Pezzali ed Elisa. La grande assente è invece stata Alicia Keys: "Non siamo riusciti a incrociare le agende".
Durante lo spettacolo, sono state inoltre proiettate immagini che ritraggono il suo passato e riguardanti anche la figlia Aurora Ramazzotti, che tra l’altro convolerà a nozze con il suo storico compagno Goffredo Cerza il prossimo mese e che lo ha reso nonno del piccolo Cesare. Poi si è parlato di pace e di quanta ce ne sia bisogno nel mondo: "Ho sempre cercato di raccontare la guerra e i bambini maltrattati. C’è bisogno di giustizia. E la gente vuole questo".
L’omaggio a Pino Daniele
Al momento di cantare il brano Un cuore con le ali, Eros Ramazzotti ha fatto un omaggio – molto commovente – a Pino Daniele. Nei visual è infatti apparsa sui maxischermi la faccia del cantautore scomparso. "Pino dove sei?" – ha detto lui – "Quanto mi manchi".
Lo show è durato due ore e i brani in scaletta sono stati 24. Una band con nove musicisti e tre coriste. Migliaia di persone ad acclamarlo, canzoni impegnative e più leggere. Eros al centro di tutto. Per l’ennesima volta, il cantante ha dato prova di quanto la sua musica faccia bene al pubblico. Ed è per questo che, dopo così tanti anni, nessuno si è dimenticato di lui.
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