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Ernia e Valentina Cabassi hanno detto Sì: cerimonia intima, location da sogno, invitati (famosi). Tutti i dettagli sulle nozze

Ernia e Valentina Cabassi si sono sposati, con una cerimonia intima e che ha visto la presenza di pochi invitati. Ecco tutti i dettagli

Stefania Meneghella

Stefania Meneghella

Giornalista

Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

ernia cabassi sposi
IPA

Ernia e Valentina Cabassi hanno pronunciato il fatidico sì e si sono giurati amore eterno. Anche per loro c’è stata una cerimonia molto intima e riservata, con pochi intima e senza riflettori puntati su di loro. La loro storia d’amore è sbocciata nel 2019 e, nel 2025, sono anche diventati genitori della piccola Sveva.

La stessa influencer ha annunciato, qualche mese fa, la proposta ricevuta dal fidanzato, senza però entrare nel dettaglio e senza spiegare luogo e modalità. Entrambi hanno infatti scelto sin da subito di tutelare la propria privacy e di vivere questo momento così speciale nella piena riservatezza. Ernia e Cabassi hanno solo spiegato che la loro cerimonia sarebbe stata molto intima e che avrebbe raccolto poche persone, quelle a loro più vicine.

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Matrimonio da sogno per Ernia e Cabassi: tutti i dettagli

Ieri 19 settembre, Valentina Cabassi ed Ernia hanno detto Sì davanti ad un panorama mozzafiato, cioè quello che vede sullo sfondo le colline del Piemonte. Ad officiare l’attesissimo evento è stato l’amico di entrambi Jake La Furia. Durante l’evento, quest’ultimo ha infatti più di una volta scherzato con gli sposi, chiedendo loro se fossero sicuri di questo grande passo. La testimone della sposa è invece stata Martina Cabassi, mentre tra gli invitati sono spuntati i volti di Rkomi, Kid Yugi e Tedua.

Proprio per questa loro volontà di mantenere privato l’evento, non sono stati spiegati altri dettagli su questa giornata. Non ci sono ad esempio fotografie riguardanti il taglio della torta, il primo ballo oppure come sono avvenuti i festeggiamenti.

La loro storia d’amore e il difficile momento vissuto

Ernia e Valentina Cabassi hanno iniziato questo percorso d’amore nel 2019, anno in cui si sono incontrati e, dopo un colpo di fulmine, si sono subito innamorati. Da quel momento è iniziata una relazione che dura tutt’ora e che ha visto anche entrambi attraversare momenti difficili, come quello relativo all’interruzione di gravidanza affrontata da Valentina.

Il cantante ha anche dedicato una canzone a quel periodo, intitolata Buonanotte. "Non ero pronto, lei si è appoggiata a me" – ha spiegato lui – "Cercai di sostenerla nella sua decisione, io ero d’accordo. Non era il momento neanche per la nostra relazione". Tra di loro ci sono insomma stati diversi alti e bassi ma, nel 2025, i due hanno dato alla luce la piccola Sveva, che li ha resi genitori per la prima volta. Dopo un anno, c’è stato il fatidico Sì, che ha sicuramente ancor di più rafforzato il loro rapporto.

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