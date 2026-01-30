Ernia supera Annalisa con ‘Berlino’, testo e significato della canzone dedicata alla sorella ‘fuggita’ all’estero
Ernia conquista le radio con ‘Berlino’ e scalza Annalisa: un brano intenso che parla di famiglia, distanza e di come anche il grigio più fitto prima o poi passa
La regina del pop italiano che, negli ultimi anni sta dominando le classifiche, deve ‘cedere’ il suo trono. Annalisa è stata ‘spodestata’ da Ernia, il quale, con il singolo ‘Berlino‘ è volato in vetta alle classifiche in radio e ha fatto scalare di qualche posizione ‘Esibizionista‘, dell’ex allieva di Amici. La canzone del rapper fa parte dell’album Per Soldi e Per Amore, pubblicato lo scorso settembre e, a quanto pare, gode di un alto indice di gradimento tra i fan e non solo. Vediamo nello specifico il testo, cosa significa e a chi è dedicato.
Ernia, testo e significato del singolo ‘Berlino’
Il brano ‘Berlino‘ di Ernia, dedicata alla sorella e penultima traccia scritta per l’album Per Soldi e Per Amore (pubblicato lo scorso settembre), è il brano più ascoltato in radio. La canzone è prodotta da Charlie Charles, e si distingue anche per la su sonorità. Il pezzo ha superato i 10 milioni di stream su Spotify e il video ha raggiunto 1,5 milioni di visualizzazioni. Recentemente ha conquistato anche il primo posto della classifica Earone, superando ‘Esibizionista‘ di Annalisa. Di seguito, il testo completo della canzone:
- Sei partita via, sembravi fuggire
- Sarà colpa mia che non so capire
- Sei la neve che scrivo, tu sei come Edvige
- E, per quanto non lo dica, non sembri felice
- Suonerà un carillon per tutte quelle sere che
- In una via che non so passerai nelle tenebre
- Leva ogni convinzione, sono come le ortiche
- Se vuoi una direzione, lascerò le molliche
- Passеrà Il grigio su Berlino se ne andrà
- Comе la maschera che indossi
- Quando è presto e giri di fretta per la città
- Tu sei svelta perché cammini come papà
- E siamo simili, ma lì ti liberi
- E non ti limiti più
- Ad essere distanti siamo i CEO
- Accumular pensieri è una slavina su un pendio
- Per noi un botto parte sempre da un fruscio
- Lo sbattere di porte che parte da un cigolio
- Siamo aridi prima di un fiume in piena
- Affoghiamo nel silenzio per non suscitare pena
- Esser tutti d’un pezzo è solo scena, la rabbia ci avvelena
- Chiediti se ne valga la pena
- Suonerà un carillon in certe sere limpide
- E io lo spezzerò quando non saprà dirti che
- Non c’è motivazione di essere sempre dura
- Non porterà chiarore in una foresta scura
- Passerà Il grigio su Berlino se ne andrà
- Come la maschera che indossi
- Quando è presto e giri di fretta per la città
- Tu sei svelta perché cammini come papà
- E siamo simili, ma lì ti liberi
- E non ti limiti più
- A volte, so, ti senti come non capissi
- Sei andata via come se andando punissi
- Chi non c’ha mai creduto, però in questo ti sbagli
- Basta tu chieda aiuto che facciamo i bagagli
- Passerà Il grigio su Berlino se ne andrà
- Come la maschera che indossi
- Quando è presto e giri di fretta per la città
- Tu sei svelta perché cammini come papà
- E siamo simili, ma lì ti liberi
- E non ti limiti più
- Che, per quanto non voglia, anche la pioggia di Berlino poi passerà
- Ti ho immaginata un milione di volte la mattina
- Quando è presto e giri di fretta per la città
- Tu sei svelta perché cammini come papà
- E siamo simili, ma lì ti liberi E non ti limiti più.
Significato del testo ‘Berlino’: a chi è dedicata la canzone di Ernia
‘Berlino‘ è una canzone che Ernia dedica alla sorella fotografa, trasferitasi da qualche anno nella capitale tedesca. Il brano esplora il loro rapporto: lei si è allontanata dalla famiglia per sentirsi libera, rifiutando aiuti e cercando di non essere conosciuta come "la sorella di". Fin dal primo verso, Ernia racconta questa distanza, trasformando il pezzo in una sorta di lettera, con Berlino e il suo cielo grigio come sfondo. Osservandola, nota in lei tratti familiari, come la camminata del padre, e riflette sul loro legame: la durezza non porta luce, ma a Berlino lei può finalmente esprimersi liberamente. Come la pioggia della città tedesca, anche le difficoltà passeranno, lasciando spazio alla libertà e alla serenità.
