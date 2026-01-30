Ernia supera Annalisa con ‘Berlino’, testo e significato della canzone dedicata alla sorella ‘fuggita’ all’estero Ernia conquista le radio con ‘Berlino’ e scalza Annalisa: un brano intenso che parla di famiglia, distanza e di come anche il grigio più fitto prima o poi passa

La regina del pop italiano che, negli ultimi anni sta dominando le classifiche, deve ‘cedere’ il suo trono. Annalisa è stata ‘spodestata’ da Ernia, il quale, con il singolo ‘Berlino‘ è volato in vetta alle classifiche in radio e ha fatto scalare di qualche posizione ‘Esibizionista‘, dell’ex allieva di Amici. La canzone del rapper fa parte dell’album Per Soldi e Per Amore, pubblicato lo scorso settembre e, a quanto pare, gode di un alto indice di gradimento tra i fan e non solo. Vediamo nello specifico il testo, cosa significa e a chi è dedicato.

Ernia, testo e significato del singolo ‘Berlino’

Il brano ‘Berlino‘ di Ernia, dedicata alla sorella e penultima traccia scritta per l’album Per Soldi e Per Amore (pubblicato lo scorso settembre), è il brano più ascoltato in radio. La canzone è prodotta da Charlie Charles, e si distingue anche per la su sonorità. Il pezzo ha superato i 10 milioni di stream su Spotify e il video ha raggiunto 1,5 milioni di visualizzazioni. Recentemente ha conquistato anche il primo posto della classifica Earone, superando ‘Esibizionista‘ di Annalisa. Di seguito, il testo completo della canzone:

Sei partita via, sembravi fuggire

Sarà colpa mia che non so capire

Sei la neve che scrivo, tu sei come Edvige

E, per quanto non lo dica, non sembri felice

Suonerà un carillon per tutte quelle sere che

In una via che non so passerai nelle tenebre

Leva ogni convinzione, sono come le ortiche

Se vuoi una direzione, lascerò le molliche

Passеrà Il grigio su Berlino se ne andrà

Comе la maschera che indossi

Quando è presto e giri di fretta per la città

Tu sei svelta perché cammini come papà

E siamo simili, ma lì ti liberi

E non ti limiti più

Ad essere distanti siamo i CEO

Accumular pensieri è una slavina su un pendio

Per noi un botto parte sempre da un fruscio

Lo sbattere di porte che parte da un cigolio

Siamo aridi prima di un fiume in piena

Affoghiamo nel silenzio per non suscitare pena

Esser tutti d’un pezzo è solo scena, la rabbia ci avvelena

Chiediti se ne valga la pena

Suonerà un carillon in certe sere limpide

E io lo spezzerò quando non saprà dirti che

Non c’è motivazione di essere sempre dura

Non porterà chiarore in una foresta scura

Passerà Il grigio su Berlino se ne andrà

Come la maschera che indossi

Quando è presto e giri di fretta per la città

Tu sei svelta perché cammini come papà

E siamo simili, ma lì ti liberi

E non ti limiti più

A volte, so, ti senti come non capissi

Sei andata via come se andando punissi

Chi non c’ha mai creduto, però in questo ti sbagli

Basta tu chieda aiuto che facciamo i bagagli

Passerà Il grigio su Berlino se ne andrà

Come la maschera che indossi

Quando è presto e giri di fretta per la città

Tu sei svelta perché cammini come papà

E siamo simili, ma lì ti liberi

E non ti limiti più

Che, per quanto non voglia, anche la pioggia di Berlino poi passerà

Ti ho immaginata un milione di volte la mattina

Quando è presto e giri di fretta per la città

Tu sei svelta perché cammini come papà

E siamo simili, ma lì ti liberi E non ti limiti più.

Significato del testo ‘Berlino’: a chi è dedicata la canzone di Ernia

‘Berlino‘ è una canzone che Ernia dedica alla sorella fotografa, trasferitasi da qualche anno nella capitale tedesca. Il brano esplora il loro rapporto: lei si è allontanata dalla famiglia per sentirsi libera, rifiutando aiuti e cercando di non essere conosciuta come "la sorella di". Fin dal primo verso, Ernia racconta questa distanza, trasformando il pezzo in una sorta di lettera, con Berlino e il suo cielo grigio come sfondo. Osservandola, nota in lei tratti familiari, come la camminata del padre, e riflette sul loro legame: la durezza non porta luce, ma a Berlino lei può finalmente esprimersi liberamente. Come la pioggia della città tedesca, anche le difficoltà passeranno, lasciando spazio alla libertà e alla serenità.

