Ermal Meta, presenta il nuovo singolo DeLorean e commuove il popolo del web: "Ecco il mio sogno"

Cantautore e polistrumentista italo-albanese, Ermal Meta è noto per i suoi testi profondi e le melodie pop-rock intense ed emotive, che lo hanno reso popolare al grande pubblico. Ha raggiunto grande fama vincendo il Festival di Sanremo 2018 in coppia con Fabrizio Moro con il brano "Non mi avete fatto niente". L’artista, che sarà protagonista al prossimo Sanremo, ha svelato le tracce dell’album "Funzioni vitali" e ha reso disponibile il singolo "DeLorean".

Ermal Meta, il nuovo album e il singolo DeLorean

Importante novità per Ermal Meta che, mentre si prepara al ritorno sul palco dell’Ariston, pubblica il nuovo singolo "DeLorean" e svela l’elenco dei brani contenuti nel prossimo album "Funzioni vitali". Il disco di inediti, sarà disponibile da venerdì 27 febbraio nei formati CD e vinile, oltre che in digitale in pre-ordine. Con questo progetto il cantautore propone un nuovo capitolo della propria carriera, rinnovando il suo modo di fare musica e mostrando un’evoluzione sia dal punto di vista sonoro sia narrativo. L’uscita dell’album coincide con la sua partecipazione alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, dove presenterà il brano "Stella stellina". Il lavoro racconta un artista ormai maturo, capace di unire melodie coinvolgenti a testi che intrecciano vissuto personale e riflessioni collettive su identità, memoria e scenari contemporanei. Dopo Buona fortuna del 2024, incentrato su affetti e dimensioni intime, questa nuova fatica si propone come uno sguardo più ampio sul presente.

Ermal Meta risponde ai fan: commozione sul web per il nuovo singolo

La scelta di annunciare l’uscita del nuovo progetto con un post su Instagram , non è di certo una novità, ma a colpire è stata l’interazione di Ermal Meta con i propri fan, ai quali ha riservato risposte genuine ed emozionanti sul suo passato. Il cantante ha risposto con sincerità a quale posto del passato tornerebbe se avesse a disposizione la DeLorean (nome del suo singolo e macchina del tempo del film Ritorno al futuro): "A conoscere mio nonno" risponde, manifestando il sogno di poter incontrare il nonno venuto a mancare e mai conosciuto. Poi la risposta che tocca maggiormente, quando si apre sulla mamma: "Tornerei al 2000, quando la mia mamma c’era ancora". Altri momenti di commozione arrivano quando il cantautore decide di replicare alle risposte dei suoi followers alla stessa domanda. Lui gli fa forza: "La colpa è un peso che rallenta il viaggio della vita", "La vita va avanti". Un’apertura verso i propri fan che conferma la sensibilità di un’artista apprezzato per i testi, ma anche per il modo di essere senza il microfono. Ai fan non resta che godersi il nuovo progetto musicale e la nuova esperienza sul palco di Sanremo del loro beniamino.

Programmi

