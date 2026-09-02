'Erica - Una detective per caso' con Vanessa Incontrada: anticipazioni, quante puntate e cosa cambia per La Ruota della Fortuna
Stasera 2 settembre, Vanessa Incontrada debutta su Canale 5 con una nuova fiction tra misteri, sentimenti e segreti di famiglia: tutte le anticipazioni.
Vanessa Incontrada torna a vestire i panni della protagonista in prima serata su Canale 5 con Erica – Una detective per caso. La nuova fiction Mediaset debutta stasera in Tv – mercoledì 2 settembre 2026 – e porta sul piccolo schermo una storia che unisce giallo, sentimenti e dinamiche familiari. Ambientata soprattutto a Piombino, la serie segue una scrittrice di thriller che, dopo il ritorno nella città della sua infanzia, si ritrova coinvolta in un mistero. Al suo fianco c’è Francesco Scianna, nei panni del commissario Leonardo Carrese. Ecco tutte le anticipazioni.
Erica – Una detective per caso: la trama generale della serie Tv con Vanessa Incintrada
La serie si sviluppa in tre prime serate e racconta la storia di Erica Magliani, scrittrice di romanzi gialli che attraversa un periodo tutt’altro che sereno. Dopo una fase di crisi creativa e personale, Erica decide di rientrare a Piombino, la città toscana nella quale è cresciuta. Il ritorno significa anche riaprire vecchie ferite e tornare a confrontarsi con la sorella Lucia, interpretata da Ivana Lotito, oltre che con alcune questioni legate all’eredità dei genitori.
Il soggiorno nella città d’origine prende però una piega inattesa quando una persona appartenente al passato di Erica viene coinvolta in un grave episodio. La vicenda sembra avere già una spiegazione, ma la scrittrice nota alcune contraddizioni che non riesce a ignorare. Comincia così a osservare quello che la circonda con gli occhi di una giallista: studia i comportamenti, mette insieme dettagli, cerca possibili moventi e prova a capire cosa si nasconda dietro le apparenze. Non è una detective e non ha una preparazione investigativa, ma il suo talento nel leggere le persone la porta sempre più vicino alla verità. La fiction è l’adattamento italiano della serie francese Erica, nata a sua volta dai romanzi della scrittrice svedese Camilla Läckberg.
Erica – Una detective per caso, anticipazioni prima puntata (2 settembre)
A indagare ufficialmente sui casi c’è il commissario Leonardo Carrese, interpretato da Francesco Scianna. È un poliziotto esperto e rigoroso, molto legato al proprio mestiere e poco incline a lasciare spazio a chi non appartiene al mondo delle forze dell’ordine. Erica rappresenta quindi una presenza scomoda. Le sue intuizioni possono rivelarsi utili, ma il suo modo di procedere è distante da quello di Leonardo: lui segue prove, procedure e riscontri, mentre lei si affida soprattutto all’istinto e alla capacità di cogliere dettagli fuori posto.
Il loro rapporto nasce così tra discussioni, diffidenza e inevitabili contrasti. Con il procedere della storia, però, il confronto professionale lascia spazio anche a un’attrazione che aggiunge una forte componente sentimentale alla trama. Anche la vicenda di Lucia contribuisce a rendere centrale la dimensione familiare, costringendo Erica a fare i conti con un passato che non è ancora davvero chiuso.
Erica – Una detective per caso: quante puntate sono e quando finisce
Erica – Una detective per caso è composta da 3 puntate, per un totale di 6 episodi, e accompagna il pubblico nel mondo di Erica Magliani, scrittrice di gialli che si ritrova coinvolta in vere indagini. La fiction debutta stasera – mercoledì 2 settembre 2026, con la prima puntata prevista intorno alle 21:30 circa su Canale 5, e sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Ecco il calendario completo della nuova serie Tv di Canale 5:
- Prima puntata, mercoledì 2 settembre 2026, ore 21:20 circa – Canale 5
- Seconda puntata, mercoledì 9 settembre 2026, ore 21:20 circa – Canale 5
- Terza puntata, mercoledì 16 settembre 2026, ore 21:20 circa – Canale 5
Erica – Una detective per caso: quante puntate e cosa cambia per La Ruota della Fortuna
Sul fronte del palinsesto, l’arrivo della nuova fiction produce invece un piccolo aggiustamento per La Ruota della Fortuna. Nelle serate in cui Canale 5 propone titoli particolarmente attesi in prima serata, il game show tende infatti a chiudere qualche minuto prima. La scelta serve a evitare che la fiction inizi troppo tardi, soprattutto quando l’obiettivo della rete è far partire il programma di prima serata entro un orario più vicino alle 21.30.
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