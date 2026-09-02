Erica – Una detective per caso: Vanessa Incontrada torna protagonista su Canale 5, tutti i segreti sulla serie
Dai romanzi di Camilla Läckberg al nuovo giallo italiano: al fianco di Incontrada c’è Francesco Scianna nei panni del commissario Leonardo Carrese.
Erica – Una detective per caso racconta la storia di Erica Magliani, una scrittrice di thriller interpretata da Vanessa Incontrada, che torna a Piombino e finisce coinvolta in un’indagine. La serie nasce dai romanzi della scrittrice svedese Camilla Läckberg ed è l’adattamento italiano della precedente serie francese di TF1.
Una delle curiosità più interessanti è che Läckberg ha seguito personalmente le riprese italiane, confrontandosi con la nuova versione della sua protagonista. Al fianco di Incontrada troviamo Francesco Scianna, che interpreta il commissario Leonardo Carrese, trasferito a Piombino e destinato a diventare il principale alleato di Erica nelle indagini.
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I due investigatori hanno approcci molto diversi: Leonardo ragiona seguendo il metodo della polizia, mentre Erica sfrutta le sue conoscenze da scrittrice per entrare nella psicologia dei possibili criminali. Tra i due nasce inoltre un’intesa sempre più forte, destinata a mettere alla prova le certezze del commissario. Per Incontrada e Scianna si tratta della prima collaborazione sul set, ma l’attore ha definito la collega "Una partner splendida", raccontando il particolare feeling nato durante le riprese.
Erica – Una detective per caso debutta mercoledì 2 settembre in prima serata su Canale 5, con streaming su Mediaset Infinity.
Per scoprire altre curiosità sulla serie, sul cast e sui personaggi, guarda anche il video dedicato.
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