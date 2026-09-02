Erica – Una detective per caso: Vanessa Incontrada torna protagonista su Canale 5, tutti i segreti sulla serie Dai romanzi di Camilla Läckberg al nuovo giallo italiano: al fianco di Incontrada c’è Francesco Scianna nei panni del commissario Leonardo Carrese.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Erica – Una detective per caso racconta la storia di Erica Magliani, una scrittrice di thriller interpretata da Vanessa Incontrada, che torna a Piombino e finisce coinvolta in un’indagine. La serie nasce dai romanzi della scrittrice svedese Camilla Läckberg ed è l’adattamento italiano della precedente serie francese di TF1.

Una delle curiosità più interessanti è che Läckberg ha seguito personalmente le riprese italiane, confrontandosi con la nuova versione della sua protagonista. Al fianco di Incontrada troviamo Francesco Scianna, che interpreta il commissario Leonardo Carrese, trasferito a Piombino e destinato a diventare il principale alleato di Erica nelle indagini.

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I due investigatori hanno approcci molto diversi: Leonardo ragiona seguendo il metodo della polizia, mentre Erica sfrutta le sue conoscenze da scrittrice per entrare nella psicologia dei possibili criminali. Tra i due nasce inoltre un’intesa sempre più forte, destinata a mettere alla prova le certezze del commissario. Per Incontrada e Scianna si tratta della prima collaborazione sul set, ma l’attore ha definito la collega "Una partner splendida", raccontando il particolare feeling nato durante le riprese.

Erica – Una detective per caso debutta mercoledì 2 settembre in prima serata su Canale 5, con streaming su Mediaset Infinity.

Per scoprire altre curiosità sulla serie, sul cast e sui personaggi, guarda anche il video dedicato. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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