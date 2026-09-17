Erica – Un detective per caso, Vanessa Incontrada chiude e fa piangere tutti: “Qui non muore nessuno”, ovazione sul web dopo il finale (perfetto)
La terza e ultima puntata della fiction Mediaset andata in onda ieri nel prime time di Canale 5 ha conquistato i social con un semplice lieto fine
Ieri mercoledì 16 settembre 2026 in prima serata su Canale 5 è andata in onda la terza e ultima puntata di Erica – Un detective per caso e il gran finale ha sorpreso (e conquistato) il pubblico. Sul web, infatti, l’epilogo della storia interpretata da Vanessa Incontrada e Francesco Scianna ha raccolto grande entusiasmo, tra applausi, ironia e una richiesta ricorrente: rivedere presto Erica e Leonardo in una seconda stagione. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.
Erica – Un detective per caso, il gran finale dell’ultima puntata: Vanessa Incontrada saluta
La terza e ultima puntata di Erica – Un detective per caso andata in onda ieri sera ha chiuso la fiction di Canale 5 con un finale romantico, risolutivo e soprattutto autoconclusivo. Una scelta che ha conquistato il pubblico, anche perché lontana dalla consuetudine di molte serie contemporanee di lasciare porte spalancate e questioni irrisolte in vista di una possibile seconda stagione. La serie con Vanessa Incontrada e Francesco Scianna, tuttavia, potrebbe effettivamente pensare a un prosieguo. Trasmessa in tre prime serate per un totale di sei episodi, la fiction targata Mediaset ha mantenuto ascolti solidi: 2,32 milioni di spettatori e il 18,9% di share al debutto del 2 settembre, quindi 2,30 milioni e il 18,5% il 9 settembre. Nel finale Erica corona il rapporto con il commissario Leonardo, mostrando all’uomo una maglietta con la scritta ‘Mi vuoi sposare?’. Una conclusione dolce, senza morti e senza cliffhanger, che ha suscitato anche una certa ironia sui finali delle soap turche, spesso associati dagli spettatori a tragedie e morti. Al momento una seconda stagione non è stata ufficializzata, ma il riscontro della fiction lascia aperta la possibilità di un ritorno con nuove avventure.
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Il web applaude: "Finalmente un lieto fine"
Sui social il finale di Erica – Un detective per caso è stato accolto con entusiasmo, soprattutto per la scelta di privilegiare il sentimento e chiudere davvero la storia: «Attori meravigliosi e finalmente una fine dove non muore nessuno. Fine bellissima e fiction altrettanto bella». E ancora: «Fiction dinamica, con finale risolto, bella». Particolarmente apprezzata la proposta di Erica a Leonardo: «Quel "Vuoi sposarmi" scritto sulla maglietta con Erica che si è lasciata andare del tutto. Non poteva esserci finale migliore, è tutto così romantico e perfetto». C’è chi aggiunge: «È piaciuta tantissimo anche il finale vorrei che tornasse questa fiction con altre avventure Vanessa è una bravissima attrice presentatrice mi piacerebbe anche a Sanremo conduttrice insieme a De Martino bravi tutti anche gli altri». Il paragone con le produzioni turche ricorre in un altro commento: «Non muore nessuno mica è turco… (…) L’amore trionfa… e tutti vivi o quasi». E le richieste di un seguito sono numerose: «Questa fiction è un gioiellino voglio la seconda stagione», «Che finale romantico. Serve una seconda stagione», «Spero in una seconda stagione con più puntate», «Spero in altri nuovi episodi» e «E stata molto bella spero ci sia il continuo che non sia finita». Non mancano i complimenti al cast: «È stato un gran finale bravissimi attori», «Finalmente una fiction con un finale decente!!!», «Bellissima fiction e finale e bravissima vanessa Incontrada spero ci sia il seguito che non sia finita» e «Finalmente un lieto fine. Vanessa meravigliosa». Qualcuno scherza anche sulla durata: «Bella solo che durano poco 3 puntate…e quelle turche sono infinite». Tra romanticismo e ironia, però, il sentimento dominante resta quello di chi avrebbe voluto continuare a seguire Erica: «non ho minimamente intenzione di muovermi ma soprattutto di riprendermi dopo un finale così perfetto».
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