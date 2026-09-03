Erica - Un detective per caso, Vanessa Incontrada (incinta) spiazza tutti: “Che velocità”. Web in tilt: “Meravigliosa” La prima puntata della nuova fiction Mediaset andata in onda ieri nel prime time di Canale 5 ha sorpreso anche e soprattutto per la velocità degli eventi

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Il ritorno della fiction dopo una lunghissima pausa estiva (fatta in larga parte di repliche e produzioni turche) ha acceso i riflettori su Canale 5. Ieri mercoledì 2 settembre 2026, infatti, in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset è andata in onda la prima puntata di Erica – Un detective per caso. La nuova serie con Vanessa Incontrada e Francesco Scianna ha raccolto numerosi commenti sui social, tra applausi convinti per i protagonisti e qualche sorpresa per la rapidità con cui la trama ha fatto evolvere gli eventi già al primo appuntamento. Scopriamo tutti i dettagli.

Erica – Un detective per caso, la prima puntata corre: Vanessa Incontrada conquista il pubblico

Nella prima puntata di Erica – Un detective per caso andata in onda ieri mercoledì 2 settembre 2026 in prima serata su Canale 5 la protagonista interpretata da Vanessa Incontrada entra subito nel vivo della storia: conosce il commissario interpretato da Francesco Scianna, tra i due scatta l’attrazione e, in tempi decisamente rapidi, arriva anche la scoperta della gravidanza. Una scelta narrativa che ha spiazzato parte del pubblico, soprattutto considerando che nel promo della prossima puntata si vede già la sorella di Erica mentre le mette una mano sulla pancia, ormai visibile, e le chiede: "Come state?". Una velocità che non è passata inosservata e che ha generato anche paragoni ironici con alcune fiction Rai (il riferimento più evidente è a Don Matteo 15, dove la storia sentimentale tra il capitano Diego e Giulia è stata sviluppata lungo l’intera stagione, arrivando a un finale ancora non definito). Al netto delle battute sulla rapidità dell’intreccio, però, il giudizio sulla nuova fiction Mediaset è apparso in larga parte positivo, con Vanessa Incontrada e Francesco Scianna sugli scudi e subito promossi dal pubblico.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Tra applausi e ironia, il web commenta la velocità di Erica

Sui social il primo episodio di Erica ha trovato soprattutto estimatori, anche e soprattutto grazie alla presenza e alla performance di Vanessa Incontrada. "Bellissima fiction Vanessa sempre bravissima" si legge sul web: "Erica è già finita? È volato il tempo…bella fiction. Bravissimi Vanessa Incontrada e Francesco Scianna bella coppia". E ancora: "Come al solito Vanessa non delude mai" e "Vanessa Incontrada meravigliosa come sempre", a conferma dell’affetto che accompagna ormai da tempo l’attrice. C’è anche chi guarda già oltre il debutto e scommette sul successo della serie: "Secondo me Erica ha tutte le carte in regola per fare breccia nel cuore del pubblico. L’unico dubbio è la messa in onda a fine estate: l’avrei posticipata a ottobre. Spero comunque in un bel successo, perché la serie merita e Vanessa Incontrada è, come sempre, fantastica". Non sono mancati gli apprezzamenti anche per Francesco Scianna. "Vanessa è tra le mie attrici preferite, ma devo dire che è davvero molto bravo anche Francesco Scianna, che avevo già apprezzato qualche anno fa ne Il Processo con Vittoria Puccini. Comunque, proprio una bella serie!", "Interpretazione gradevolissima dei protagonisti. Trama interessante, per nulla stucchevole". Come detto, tuttavia, è soprattutto la rapidità degli sviluppi sentimentali e della gravidanza ad aver scatenato l’ironia. "Cioè già incinta per mezza volta" scherza qualcuno, e ancora: "Ma in che senso è incinta così di botto". Si legge: "Ammazza il commissario, una botta e subito strike…", "Hanno subito figliato?! Ma la velocità di questa serie…", "Ma dove sono finiti quei bellissimi slow burn che ti fanno penare quasi fino alla fine!? adesso si baciano tutti al primo episodio o al secondo", "Ah subito a letto… ma così di botto?!?". E infine: "Beh non si perde tempo in questa fiction Ammetto che immaginavo si sarebbero innamorati nell’ultimo episodio".

Potrebbe interessarti anche