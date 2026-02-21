Trova nel Magazine
Eric Dane, le ultime parole alle figlie e ai fan prima della morte: "Ci ho provato, ecco cosa ho imparato dalla malattia"

Un saluto che arriva dopo il silenzio, grazie ad una condivisione di Netflix, tra amore, ricordo e la scelta consapevole di restare presenti fino alla fine.

La notizia della scomparsa di Eric Dane, avvenuta all’età di 53 anni dopo una battaglia contro la SLA, ha attraversato il mondo dello spettacolo e il pubblico con la forza di un colpo improvviso, lasciando dietro di sé un senso di vuoto difficile da colmare, e una commozione alimentata dalle parole che l’attore ha scelto di lasciare come ultimo messaggio pubblico, reso noto solo dopo la sua morte attraverso l’intervista intitolata Famous Last Words, diffusa da Netflix.

L’ultimo messaggio di Eric Dane prima della morte

Consapevole che quelle parole sarebbero state ascoltate solo quando lui non ci sarebbe più stato, Eric Dane ha trasformato l’ultima intervista in un gesto di estrema lucidità e coraggio, scegliendo di parlare non della fine, ma di ciò che resta e di cosa ha imparato. Nel dialogo, l’attore ha affrontato la malattia, il peso delle dipendenze, le fragilità mai nascoste e, soprattutto, l’amore per la sua famiglia: "Spero di aver dimostrato che si può affrontare l’inferno con dignità", ha affermato, ripensando al peso di una battaglia combattuta lontano dai riflettori e resa pubblica solo negli ultimi mesi.

L’amore infinito per sua moglie

Tra i passaggi più intensi dell’intervista c’è il pensiero rivolto alla moglie Rebecca, un ricordo che assume la forma di una dichiarazione d’amore senza tempo: "Quando qualcuno vedrà questo, non mi sarò mai innamorato di un’altra donna così profondamente come mi sono innamorato di Rebecca". Parole essenziali ma cariche di forza che nasce da anni di matrimonio vissuti insieme.

Il messaggio e i consigli alle figlie

Il cuore dell’intervista è però il messaggio rivolto alle figlie, Billie e Georgia, un discorso che suona quasi come un insegnamento di vita: "Queste parole sono per voi. Ci ho provato. A volte ho inciampato, ma ci ho provato. Nel complesso ci siamo divertiti un mondo, vero? Ricordo tutti i momenti che abbiamo trascorso in spiaggia, voi due, io e la mamma, a Santa Monica, alle Hawaii, in Messico. Ora vi vedo giocare nell’oceano per ore, le mie creature acquatiche. Quei giorni erano paradisiaci".

Uno degli insegnamenti centrali lasciati da Eric Dane riguarda l’importanza di vivere il presente, una consapevolezza maturata proprio attraverso la malattia. "Per pura sopravvivenza, sono costretto a vivere nel presente. Ma non voglio essere da nessun’altra parte. Il passato contiene rimpianti. Il futuro rimane sconosciuto. Quindi devi vivere ora. Il presente è tutto ciò che hai. Fanne tesoro. Apprezza ogni momento".

Poi chiude con un ulteriore suggerimento per le figlie: "Trovate la vostra gente e lasciate che vi trovi", ha consigliato loro, "I migliori vi restituiranno tutto, senza giudizio e senza condizioni", facendo riferimento a come i veri amici si siano fatti avanti quando lui non poteva muoversi liberamente, dimsotrando di esserci per lui.

L’eredità del suo lavoro e il trauma per la morte del padre

Noto al grande pubblico per ruoli iconici come quello del dottor Mark Sloan in Grey’s Anatomy e per la sua interpretazione intensa in Euphoria, Dane ha sempre distinto il lavoro dalla sua identità personale. Nell’intervista lo ribadisce con chiarezza: "Il mio lavoro non mi definisce, ma mi entusiasma". Il racconto tocca anche ferite profonde, Dane ha parlato anche del trauma legato alla morte del padre, suicidatosi quando lui era bambino, e del trauma che lo ha accompagnato per tutta la vita: "Il trauma ti raggiunge a livello cellulare", confessa.

Programmi

