Eric Dane sfida la SLA sullo schermo: da Grey's Anatomy a pompiere eroico in un ruolo da brivido in una nota serie

Lo scorso aprile ha scoperto di essere affetto da una malattia, la Sla (Sclerosi Laterale Amiotrofica) e da allora ha deciso di parlarne a tutti e lottare come un guerriero. Eric Dane, attore amatissimo per i ruoli in Grey’s Anatomy ed Euphoria, ha deciso di proseguire la sua battaglia anche sul piccolo schermo, entrando nel cast della seconda stagione di Brillant Minds, in cui avrà un ruolo molto forte emotivamente. Scopriamo tutti i dettagli.

Brillant Minds 2, Eric Dane entra nel cast della serie: il suo ruolo

Eric Dane, noto per Grey’s Anatomy ed Euphoria, apparirà come guest star nel nono episodio della seconda stagione di Brilliant Minds, interpretando Matthew, un pompiere che fatica a comunicare alla famiglia la diagnosi di SLA, malattia neurodegenerativa che lo stesso Dane ha recentemente annunciato di avere. La SLA, o morbo di Lou Gehrig, causa la progressiva perdita della capacità di parlare, muoversi e respirare autonomamente. Dane ha iniziato a usare una sedia a rotelle e ha dovuto saltare la reunion di Grey’s Anatomy agli Emmy a causa di una caduta. Brilliant Minds, ispirata al lavoro del medico e scrittore Oliver Sacks, segue il neurologo Oliver Wolf (Zachary Quinto) e il suo team al Bronx General nella risoluzione di misteri medici. La serie, scritta da Michael Grassi e prodotta anche da Greg Berlanti e altri, è iniziata nel 2024 e la seconda stagione è partita il 22 settembre. Il cast include Tamberla Perry, Ashleigh LaThrop, Alex MacNicoll, Aury Krebs, Spence Moore II, Teddy Sears, Donna Murphy, John Clarence Stewart, Brian Altemus e Al Calderon. Contemporaneamente, Dane si prepara per la terza stagione di Euphoria, attesa nella primavera 2026. Pur non avendo ancora girato scene per Brilliant Minds, l’attore ha confermato che la produzione è in corso e ha dichiarato di fidarsi di Sam Levinson per il futuro della serie. Tra i suoi ruoli più celebri ci sono il dottor Mark Sloan in Grey’s Anatomy e Cal Jacobs in Euphoria, oltre a film come Countdown, Bad Boys: Ride or Die, Burlesque, Valentine’s Day e Io & Marley.

Le parole di Eric Dane sulla terza stagione di Euphoria e dove vedere la serie in streaming

Come vi abbiamo già anticipato, Eric Dane tornerà anche in Euphoria 3, la terza stagione della serie che dovrebbe arrivare nella primavera 2026. A tal riguardo, l’attore ha dichiarato: "Avrete sempre le stesse cose, e credo che per questa serie sia positivo. Stiamo andando avanti. Non so esattamente cosa sto facendo, di per sé, ma mi fido di Sam Levinson con ogni fibra del mio essere". In attesa della nuova stagione di Euphoria, potete (ri)vedere le prime due in streaming su NOW.

