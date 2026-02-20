Eric Dane, morto a 53 anni dopo la battaglia contro la SLA l'attore di Grey's Anatomy L'attore di Euphoria e Grey's Anatomy è deceduto giovedì: ero affetto da SLA

Eric Dane, attore conosciuto per i ruoli in Euphoria e Grey’s Anatomy, è morto mercoledì a 53 anni, dopo una lotta contro la SLA (Sclerosi laterale amiotrofica). La notizia è stata comunicata dalla famiglia a People, che ha descritto i suoi ultimi giorni circondato da amici cari, dalla moglie e dalle sue due figlie, Billie e Georgia. "Con profonda tristezza, condividiamo che Eric Dane è venuto a mancare mercoledì pomeriggio dopo una coraggiosa battaglia contro la SLA", hanno scritto in una dichiarazione. "Ha trascorso i suoi ultimi giorni circondato da cari amici, dalla sua devota moglie (l’attrice Rebecca Gayheart, ndr) e dalle sue due bellissime figlie, Billie e Georgia, che erano il centro del suo mondo".

Eric Dane e il suo impegno alla sensibilizzazione sulla SLA

La famiglia ha inoltre sottolineato che Dane, durante il suo percorso con la malattia, era diventato un appassionato sostenitore della consapevolezza e della ricerca sulla SLA, cercando di contribuire a fare la differenza per chi affrontava la stessa lotta. "Mancherà profondamente e sarà amorevolmente ricordato sempre", continua il comunicato, aggiungendo che Dane "adorava i suoi fan" ed era "eternamente grato per l’ondata di amore e supporto ricevuti". La famiglia ha inoltre chiesto privacy mentre naviga "questo momento impossibile".

Ad aprile 2025 Dane aveva annunciato pubblicamente la diagnosi, dichiarando allora di essere "in grado di continuare a lavorare" e di essere "fiducioso nel ritorno" nel suo ruolo di Cal Jacobs nella terza stagione di Euphoria su HBO. Ha mantenuto la parola: oltre a completare il lavoro su Euphoria, Dane ha continuato a fare comparsate altrove, tra cui un episodio di Brilliant Minds in cui interpretava proprio un paziente affetto da SLA, in un gesto che univa il suo mestiere alla sensibilizzazione sulla malattia. In un’apparizione a Good Morning America aveva dichiarato: "Mi sveglio ogni giorno e sono immediatamente consapevole che questo sta accadendo. Non è un sogno. Non penso che sia la fine della mia storia. Non sento che sia la fine per me".

La carriera di Eric Dane

Nato il 9 novembre 1972 a San Francisco, Dane ha esordito nel 1991 in un episodio di Saved by the Bell (noto in Italia come Bayside School), apparendo poi anche in The Wonder Years, Sposati… con figli, Roseanne, Streghe e Las Vegas. Il suo ruolo di svolta è arrivato come Dr. Mark ‘McSteamy’ Sloan nella serie di ABC Grey’s Anatomy (2006-2012), un personaggio che lo ha reso famoso al pubblico internazionale. Nel corso della sua carriera ha anche apparso in film come X-Men: The Last Stand (2006), Marley & Me (2008), Burlesque (2010), Americana (2023) e Bad Boys: Ride or Die (2024).

