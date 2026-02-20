Eric Dane, morto a 53 anni dopo la battaglia contro la SLA l'attore di Grey's Anatomy
L'attore di Euphoria e Grey's Anatomy è deceduto giovedì: ero affetto da SLA
Eric Dane, attore conosciuto per i ruoli in Euphoria e Grey’s Anatomy, è morto mercoledì a 53 anni, dopo una lotta contro la SLA (Sclerosi laterale amiotrofica). La notizia è stata comunicata dalla famiglia a People, che ha descritto i suoi ultimi giorni circondato da amici cari, dalla moglie e dalle sue due figlie, Billie e Georgia. "Con profonda tristezza, condividiamo che Eric Dane è venuto a mancare mercoledì pomeriggio dopo una coraggiosa battaglia contro la SLA", hanno scritto in una dichiarazione. "Ha trascorso i suoi ultimi giorni circondato da cari amici, dalla sua devota moglie (l’attrice Rebecca Gayheart, ndr) e dalle sue due bellissime figlie, Billie e Georgia, che erano il centro del suo mondo".
Eric Dane e il suo impegno alla sensibilizzazione sulla SLA
La famiglia ha inoltre sottolineato che Dane, durante il suo percorso con la malattia, era diventato un appassionato sostenitore della consapevolezza e della ricerca sulla SLA, cercando di contribuire a fare la differenza per chi affrontava la stessa lotta. "Mancherà profondamente e sarà amorevolmente ricordato sempre", continua il comunicato, aggiungendo che Dane "adorava i suoi fan" ed era "eternamente grato per l’ondata di amore e supporto ricevuti". La famiglia ha inoltre chiesto privacy mentre naviga "questo momento impossibile".
Ad aprile 2025 Dane aveva annunciato pubblicamente la diagnosi, dichiarando allora di essere "in grado di continuare a lavorare" e di essere "fiducioso nel ritorno" nel suo ruolo di Cal Jacobs nella terza stagione di Euphoria su HBO. Ha mantenuto la parola: oltre a completare il lavoro su Euphoria, Dane ha continuato a fare comparsate altrove, tra cui un episodio di Brilliant Minds in cui interpretava proprio un paziente affetto da SLA, in un gesto che univa il suo mestiere alla sensibilizzazione sulla malattia. In un’apparizione a Good Morning America aveva dichiarato: "Mi sveglio ogni giorno e sono immediatamente consapevole che questo sta accadendo. Non è un sogno. Non penso che sia la fine della mia storia. Non sento che sia la fine per me".
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
La carriera di Eric Dane
Nato il 9 novembre 1972 a San Francisco, Dane ha esordito nel 1991 in un episodio di Saved by the Bell (noto in Italia come Bayside School), apparendo poi anche in The Wonder Years, Sposati… con figli, Roseanne, Streghe e Las Vegas. Il suo ruolo di svolta è arrivato come Dr. Mark ‘McSteamy’ Sloan nella serie di ABC Grey’s Anatomy (2006-2012), un personaggio che lo ha reso famoso al pubblico internazionale. Nel corso della sua carriera ha anche apparso in film come X-Men: The Last Stand (2006), Marley & Me (2008), Burlesque (2010), Americana (2023) e Bad Boys: Ride or Die (2024).
Articolo di Marco Lucio Papaleo
Potrebbe interessarti anche
Grey's Anatomy, Ellen Pompeo rompe il silenzio su Eric Dane e la diagnosi di SLA: svelato il messaggio (virale) commovente
La star di Grey's Anatomy Ellen Pompeo ha rivelato quali sono state le prime parole ...
Eric Dane sfida la SLA nella vita reale e sullo schermo: da Grey’s Anatomy a pompiere eroico in questa serie infuocata
L’attore di Grey’s Anatomy affronta la SLA interpretando un pompiere che lotta tra i...
Euphoria, Eric Dane sfida la SLA con un gesto che fa commuovere i fan
Dopo la diagnosi di SLA, Eric Dane è apparso per la prima volta in pubblico alla pre...
Eric Dane distrutto dopo l'annuncio della malattia devastante: "Il mio lato destro ha smesso di funzionare"
L'attore di Grey's Anatomy ed Euphoria visibilmente provato nell'intervista a Good M...
La serie TV più discussa degli ultimi anni torna con la terza stagione: ecco quando e perché vederla
Dopo quattro anni di attesa, la serie Euphoria, con Zendaya, torna con la stagione 3...
Euphoria 3, Sharon Stone crea il caos nella serie HBO: cosa sappiamo sulla terza stagione
L'ammaliante Sharon Stone debutta nella terza stagione della serie HBO Euphoria con ...
Euphoria 3, Sydney Sweeney rompe ogni tabù ma già il finale della seconda stagione aveva spiazzato tutti
Tra tradimenti, overdose e amori tossici, Euphoria 2, seconda stagione della nota se...
I film in onda in TV stasera, mercoledì 21 gennaio 2026: il migliore (e più commovente) Clint Eastwood
Le migliori pellicole disponibili nella serata di mercoledì 21 gennaio 2026: il vete...