Addio a Eric Dane: 5 momenti struggenti del dottor Mark Sloan in Grey's Anatomy Eric Dane è stato un amatissimo protagonista della celebre serie TV Grey's Anatomy: ecco i cinque momenti del dottor Sloan rimasti nel nostro cuore

La morte di Eric Dane è un colpo durissimo che riporta inevitabilmente alla mente il suo longevo e affascinante ruolo nella serie TV che gli ha dato grandissima notorietà: Grey’s Anatomy. Dane ha interpretato il dottor Mark Sloan nella serie per poco più di sette stagioni, chiudendo la sua storia all’inizio della nona stagione. Vogliamo ricordarlo, in questo articolo, proprio attraverso alcune delle scene più forti e indimenticabili che lo hanno visto protagonista.

L’esplosivo esordio di Mark Sloan in Grey’s Anatomy

Non si può parlare di Mark Sloan senza citare il suo debutto, nella seconda stagione. Mark fa il suo arrivo in ospedale con quella che poi scopriremo essere la sua solita sicurezza e approccia subito con Meredith Grey, con battute seducenti e allusioni, arrivando fino a chiederle se uscirebbe con un collega. "Ci sta provando con me, in ospedale?", è la risposta della dottoressa, che riceve conferma del personaggio di Eric Dane. Lo scambio di battute viene però interrotto improvvisamente dal pugno in faccia che Sloan riceve da Derek Shepherd: i due, si scoprirà poi, hanno dei complicati precedenti.

Il legame esilarante con Jackson Avery

Una delle parti più esilaranti e al contempo profonde che riguardano il dottor Sloan in Grey’s Anatomy è il legame mentore-allievo con Jackson Avery. Mark Sloan decide di "adottare" Jackson, che mira a diventare un chirurgo plastico come lui, battezzando il loro duo come i Plastic Posse. Inizialmente scettico del nome, Jackson ne diventa poi così fiero da dirlo ai colleghi, che non sono certi del fatto che questo appellativo funzioni. Il momento è particolarmente divertente e mostra anche un lato del dotto Sloan più maturo e professionale, quasi paterno ma senza mai perdere quel piglio ironico che lo contraddistingue. Il rapporto culmina in un’altra scena rimasta nel cuore dei fan della serie: il discorso che Sloan fa a Jackson dopo la perdita della sua amata Lexie: "Voglio che mi prometta una cosa: se ami qualcuno, diglielo.", gli dice, visto che lui è riuscito a farlo solo negli ultimi minuti della vita della donna.

La rottura del ‘piccolo Sloan’

E a proposito di Lexie, sono legate a lei due delle scene più rappresentative del dottor Sloan in Grey’s Anatomy, seppur totalmente diverse. La prima è esilarante quanto indimenticabile, ed è quella in cui la dottoressa, nel mezzo di una notte di passione, rompe il ‘piccolo Sloan’. I due protagonisti sono immersi in un incontro notturno particolarmente appassionato quando si sente un rumore secco, un "crack" al quale seguono le urla di dolore di Mark. Lexie, nel panico più totale, capisce di aver causato una frattura del pene. Un incidente che porterà però il dottore a fare una delle sue battute più memorabili: "Credi di avermi spezzato? Tu hai rimesso insieme i pezzi."

Lo struggente addio a Lexie

E arriviamo a quella che è probabilmente la più straziante delle scene di Eric Dane in Grey’s Anatomy: l’addio a Lexie. Nell’episodio dell’incidente aereo (finale dell’ottava stagione), assistiamo alla scena più tragica. L’aereo che trasportava un gruppo di dottori precipita, tra loro ci sono anche Mark e Lexie e lei è evidentemente in fin di vita. Mark le tiene la mano mentre lei muore e le dichiara il suo amore, come mai fatto prima: "Noi saremo felici Lexie, avremo una vita bellissima, tu e io. Perciò non puoi morire. Noi siamo fatti l’uno per l’altra. Ti amo". Lexie, però, morirà pochi istanti dopo.

L’addio al dottor Sloan

È il 2012, siamo all’inizio della nona stagione, e Mark Sloan si trova in ospedale, questa volta in un letto, intubato e sotto farmaci dopo le gravi ferite riportate dall’incidente aereo in cui è morta Lexie. Il dottore è in coma ormai da trenta giorni quando, come da lui richiesto nel suo testamento biologico, viene lasciato morire. La scena che ne segue è straziante: tutti i dottori sono in camera per un ultimo saluto, e i più vicini sono Derek e la dottoressa Torres, dalla quale ha avuto un figlio. Alla morte segue un video-ricordo a Sloan che lo vede proprio accanto alla Torres e alla dottoressa Robbins e al bambino donato alla coppia.

