L' Eredità Summer: Marco Liorni si diverte con l'imbecille e Maria Vittoria floppa la Ghigliottina Prima puntata dell'edizione estiva dello storico game show di Rai Uno tra sorprese, novità e un finale che lascia l'amaro in bocca

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

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Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

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"Siamo tutti molto emozionati" con queste parole Marco Liorni raccoglie il testimone pesante di Stefano De Martino e del suo Affari Tuoi e dà il via, lunedì 20 luglio 2026 alla prima puntata de L’Eredità Summer, l’edizione estiva e rinnovata del game show che il conduttore ha già portato al successo nella versione preserale..

Ogni settimana, spiega Liorni, si sfideranno 12 concorrenti, ogni sera ne giocheranno 5 e alla fine della settimana verrà incoronato il campione della settimana. Tutti i campioni della settimana si sfideranno poi in un torneo finale.

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A sfidarsi in questa prima puntata sono: Francesco, tecnico finanziario che ama le balene e studia scienze biologiche ed è appassionato di birre; c’è poi Maria Assunta dalla provincia di Catania impiegata in un centro di riabilitazione e mamma di un bimbo di 3 anni. A giocare è anche Andrea che si occupa di gallerie da scavare perché è un ingegnere biomeccanico. Poi Maria Vittoria, modenese ma che è andato a vivere a Colonia, in Germania, per amore e Stefano di Lecce è un personal coach che si occupa di nutrizione e benessere.

L’Eredità, puntata 20 luglio, la Ghigliottina di Maria Vittoria

I giochi sono quelli classici ma con alcune novità, per esempio il Triello, a cui arrivano Andrea, Francesco e Maria Vittoria diventa il gioco delle porte, dietro ogni porta c’è un tipo di quesito: quello basato sulla musica, quello relativo alla storia, alla matematica e ai giochi classici dell’Eredità. A questo punto del gioco si ferma Andrea, mentre Francesco e Maria Vittoria si giocano la sfida finale dei 60 secondi per andare alla Ghigliottina. A passare all’ultimo gioco è Maria Vittoria grazie all’errore di Francesco che non riesce a trovare la soluzione di questa definizione: "Insulto pesante, ingiuria", "Imbecille!" risponde di getto Francesco, e Liorni scherza: "Mi hai dato dell’imbecille?" "Me lo sono dato da solo!" risponde il concorrente che deve lasciare il gioco, dopo aver regalato un sorriso in più al pubblico con questa gaffe.

Maria Vittoria parte con un montepremi di 190000 euro. Le parole che definiscono la soluzione finale sono: chiesa, buonasera, ricerca, gioco, chiamare. Il percorso nono è senza errori e, alla fine della sequenza, Maria Vittoria gioca per portarsi a casa un montepremi di 47500 euro. La parola scelta dalla concorrente è "Casa". A questo punto Maria Vittoria potrebbe comprare la sesta parola- indizio (un’altra delle novità di questa edizione Summer) ma a quel punto giocherebbe per 4700 euro, però lei decide di non accedere a questa nuova possibilità. Spiegando la scelta della parola "Casa", la concorrente sfodera la sua passione per Vasco Rossi: è talmente fan che si è sposata a Zocca, il paese del Blasco, e quando lo ha visto – dice- "stavo per svenire". E quindi lo cita anche spiegando come è arrivata da "Chiesa" a "Casa". Purtroppo però la parola "Casa" è sbagliata e dunque la prima Ghigliottina di questa Eredità Summer finisce in un flop. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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