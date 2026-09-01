L’Eredità, la professoressa Linda Pani rompe il silenzio sull’addio: "Non è stata la Rai a licenziare"
La professoressa ha deciso di chiarire personalmente le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, spiegando perché non sarà più accanto a Marco Liorni.
L’assenza di Linda Pani dall’ultima settimana de L’Eredità Summer aveva inevitabilmente alimentato interrogativi sul suo futuro nel programma, soprattutto dopo le indiscrezioni secondo cui la Rai avrebbe deciso di interrompere la collaborazione con lei e Greta Zuccarello in vista della nuova stagione. A fare chiarezza, però, è stata la stessa Linda Pani, che attraverso una storia Instagram ha scelto di raccontare come sono andate realmente le cose, ringraziando anche il pubblico per l’affetto ricevuto.
Stop con L’Eredità: la decisione è stata di Linda Pani
La professoressa ha innanzitutto voluto mettere un punto alle ricostruzioni che attribuivano alla Rai la responsabilità della sua uscita da L’Eredità: "Detto ciò, vi parlo per quanto riguarda me. Dato che sono usciti tanti titoli di giornale e tanti commenti su questa cosa, vi dico no, non è stata la RAI a licenziare, non è stata una scelta della RAI, è stata una scelta mia", ha spiegato senza lasciare spazio a interpretazioni. Linda Pani ha infatti raccontato di avere già una collaborazione con Radio 105, inizialmente prevista per il sabato e la domenica mattina, che nel frattempo si è trasformata in un appuntamento dal lunedì al venerdì.
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Il nuovo impegno con Radio 105
È proprio questo cambiamento ad aver reso impossibile proseguire contemporaneamente l’esperienza televisiva e quella radiofonica. "Questo impegno si è trasformato in un impegno dal lunedì al venerdì e questa cosa mi rende tanto tanto tanto felice, mi gratifica tanto e questo, unito ad altri progetti per cui continueremo a vederci e a sentirci, ha fatto sì che io lasciassi L’Eredità perché c’era un’incompatibilità di ritmi", ha raccontato. Una spiegazione che chiarisce anche perché l’addio sia arrivato proprio in questo momento. La stessa Linda ha infatti sottolineato quanto fosse concretamente difficile conciliare i due lavori: "Non potevo essere in due posti contemporaneamente, in due città diverse contemporaneamente, tra l’altro in onda nello stesso momento, quindi era proprio impossibile."
Il ringraziamento alla famiglia de L’Eredità
Nonostante la conclusione della collaborazione, Linda Pani ha parlato dell’esperienza vissuta a L’Eredità con grande riconoscenza, definendola una tappa fondamentale del proprio percorso. "L’Eredità è stata una grandissima palestra, una grandissima scuola e soprattutto una grandissima famiglia che mi ha sostenuta fino alla fine anche in questa scelta", ha dichiarato.
Il suo messaggio è arrivato proprio mentre Marco Liorni annunciava la sua assenza dall’ultima settimana del programma, spiegando al pubblico: "Allora mandiamo un bacione grande a Linda, che questa settimana non potrà essere con noi". Nessun addio polemico, dunque, ma una scelta professionale dettata dalla necessità di dedicarsi a nuovi impegni. E Linda Pani, prima di salutare il pubblico, ha lasciato anche una promessa che sembra escludere qualsiasi intenzione di sparire dalla scena: "Detto ciò, grazie mille veramente a tutti quanti, grazie a tutta la famiglia dell’Eredità, non vi libererete tanto facilmente di me".
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