L’Eredità, le prof Greta e Linda si separano: perché solo la Zuccarello resta con Liorni (ma sarà ‘speciale’) In vista del ritorno nella consueta fascia preserale con la nuova edizione il game show di punta di Rai 1 si prepara ad alcune importanti novità nel cast

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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L’Eredità si prepara a cambiare volto in vista della nuova stagione. Dopo la difficile parentesi estiva in access prime time contro la corazzata Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna, il game show condotto da Marco Liorni tornerà nella fascia preserale di Rai 1 a partire da lunedì 19 ottobre, ma con alcune importanti novità nel cast. La principale riguarda le due professoresse: Linda Pani ha scelto di lasciare il programma, mentre Greta Zuccarello continuerà a essere legata allo storico quiz, seppure con una presenza decisamente più occasionale. Scopriamo tutti i dettagli.

Linda Pani lascia L’Eredità: nuovo impegno per la prof, Greta Zuccarello resta negli speciali

La separazione tra Linda Pani e L’Eredità sembra ormai definita. A riportare l’indiscrezione è stato Giuseppe Candela sull’ultimo numero del settimanale Chi, spiegando che la professoressa avrebbe deciso di intraprendere un nuovo percorso professionale. Una scelta personale che porterà quindi a una modifica della squadra del programma nella prossima stagione. "Pani ha deciso di salutare il game show per un nuovo impegno radiofonico". Diverso, invece, il destino di Greta Zuccarello. La ballerina e professoressa non uscirà completamente dall’orbita del programma, ma non dovrebbe ricoprire più un ruolo fisso accanto a Marco Liorni. Secondo quanto anticipato da Candela, infatti, "L’altra professoressa ancora ‘in carica’, Greta Zuccarello, resterà nel programma con alcune partecipazioni speciali". Una formula che potrebbe tradursi nella sua presenza durante alcuni appuntamenti speciali in prima serata già previsti per la prossima stagione televisiva.

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Due nuovi professori nel cast fisso de L’Eredità: arrivano Gabriele Riccio e Amedeo Monzo

L’uscita di Linda Pani e il nuovo ruolo di Greta Zuccarello aprono inevitabilmente spazio a due nuovi ingressi nel cast permanente de L’Eredità. La produzione avrebbe infatti deciso di puntare sul ritorno di Gabriele Riccio e Amedeo Monzo, i due ballerini-professori già protagonisti della versione estiva del quiz. L’esperienza maturata durante L’Eredità Summer avrebbe convinto la squadra del programma a confermarli anche nella versione tradizionale del game show. A confermare il loro ingresso è ancora una volta Giuseppe Candela, secondo cui "Entreranno nel cast fisso, dopo partecipazione all’edizione ‘Summer’ i due ballerini, ‘professori’ Gabriele Riccio e Amedeo Monzo". Per Marco Liorni si profila dunque una nuova edizione con un gruppo di professori rinnovato dopo la parentesi estiva, pronto a battagliare negli ascolti nella consueta fascia preserale con Max Giusti e The Wall (che hanno già ‘risposto’ con un’importante novità).

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