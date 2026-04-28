L’Eredità, Flavio terrorizzato dopo il pasticcio: “Mai visto un concorrente fare così”, segue il consiglio di Liorni ma va malissimo Nella puntata de L'Eredità di martedì 28 aprile 2026 Flavio riesce a confermarsi campione, anche se torna casa a bocca asciutta, pur avendo imparato dagli errori di ieri

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Nuovo appuntamento con "L’Eredità", in onda come ogni sera, anche oggi, martedì 28 aprile, così da soddisfare i milioni di appassionati che ogni sera si sintonizzano sulla rete ammiraglia Rai per seguire il programma. Il quiz è ormai un punto di riferimento per il palinsesto della Tv di Stato, consapevole di trasmettere un format che consente ai telespettatori di divertirsi, ma anche di imparare cose nuove. A difendere il titolo si è presentato Flavio, che si è laureato campione proprio ieri sera, ma è purtroppo rimasto a bocca asciutta, non riuscendo a indovinare la parola a "La Ghigliottina". Anzi, nel suo caso c’è anche un grande rammarico per come è andata a finire, visto che dopo avere indicato la possibile soluzione lui ha cambiato idea indicandone un’altra ed era proprio quella corretta, anche se ovviamente era impensabile fare marcia indietro. Marco Liorni gli ha tirato le orecchi invitandolo a essere meno frettoloso, per questo in apertura di puntata oggi non ha potuto che invitarlo a non pensarci più.

Il suo cammino nella puntata odierna lo ha visto commettere qualche imprecisione, ma nonostante questo è riuscito ad approdare al "Triello", insieme ad Eleonora, la concorrente che lui stesso aveva battuto (anche lei in un’occasione si è resa conto solo successivamente della soluzione giusta). Con loro anche Andrea, che sogna di sbaragliare entrambi, pur sapendo siano entrambi temibili.

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L’Eredità, puntata 28 aprile 2026: Flavio si conferma ma il finale è pessimo

Al "Duello" si ritrovano proprio gli ultimi due campioni, Flavio ed Eleonora, anche se quest’ultima ha il vantaggio di avere il "Bonus", che proprio ieri si è rivelato decisivo per il suo avversario per permettergli di arrivare a "La Ghigliottina". E’ ancora Flavio a prevalere allo scadere, così da provare subito a riscattarsi dopo quanto accaduto solo 24 ore prima.

Il campione parte dalla cifra di 150 mila euro, con Liorni che lo invita ancora una volta a non ripetere l’errore ieri: "Niente fretta, mi raccomando", gli dice. Le cinque parole indizio sono: passo, stelle, miracolosa, ufficiale e 2 giugno, che lo portano a provare a conquistare 37.500 euro.

Flavio sottolinea: "Il tempo me lo sono preso, anche abbondantemente, ora dobbiamo scrivere", per poi inserire nella busta quella che lui ritiene sia la parola che fa da collegamento a quelle indicate. Questa volta Liorni lo evidenzia: "Non ho mai visto un concorrente riflettere così tanto fino alla fine, ma Flavio ha ragione", lui replica: "Volevo compensare quanto fatto ieri", effettivamente il conduttore rileva: "In media stat virtus".

Il concorrente opta per "Fonte", per "2 giugno" lo collega con" ufficiale" e "miracolosa", inteso come notizia ufficiale e fonte miracolosa, mentre con "passo" e "stelle" non riesce a trovare alcun collegamento. Lui sottolinea: "Stavolta non ho rimpianti", avendo usato tutto il tempo a disposizione. A detta di Liorni molti a casa potrebbero essersi concentrati su "2 giugno" e "Miracolosa". Prima di dare la risposta il conduttore chiede a Flavio della sua passione per il calcio, che lui conferma, essendo tifoso del Perugia e amante di Renato Curi, per questo lo invita a immaginare un calciatore che calcia verso la porta, la soluzione è infatti "parata".

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