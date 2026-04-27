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L’Eredità, Flavio va di fretta e combina un disastro: “Ho scritto troppo presto”. E Marco Liorni s'arrabbia

Nuovo campione a "L'Eredità", Flavio riesce a battere Eleonora nel duello finale, ma "La Ghigliottina" non va previsto, solo dopo si rende conto della risposta corretta

Ilaria Macchi

Ilaria Macchi

Content Editor

Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

Primo appuntamento della settimana con "L’Eredità", in onda lunedì 27 aprile su Rai1, pronta a tenere compagnia ai tanti italiani che si sono affezionati al quiz in onda all’ora di cena. A difendere il titolo è Eleonora, alla decima serata nel programma condotto da Marco Liorni, che farà il possibile per confermarsi, pur sapendo di avere a che fare con avversari agguerriti. La serata è stata comunque più difficile del previsto, qualche imprecisione di troppo l’ha infatti costretta ad affrontare alcune sfide per guadagnarsi la permanenza nel quiz, proprio all’ultimo non è riuscita a farcela, portando Flavio alla fine a sedersi al tavolo e a giocare per 170 mila euro a "La Ghigliottina".

L’Eredità, puntata 27 aprile 2026: Flavio gioca batte Eleonora e gioca a "La Ghigliottina"

Prima di procedere il conduttore vuole sapere se lui si sia allenato a casa, così da comprendere le sue eventuali performance, lui su questo si schernisce: "Su 100 tentativi ne avrò presi due-tre". Liorni sorride: "Non è altissima come percentuale", lui replica: "Spariamo un po’ nel mucchio, vediamo quello che sarà". Il padrone di casa de "L’Eredità" prova a prendere il lato positivo della cosa: "Due-tre non significa mai, chissà che questa sera…A volte basta un’illuminazione, un guizzo".

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Le cinque parole indizio sono: sfida, criminale, imprese, incontro e divieto, purtroppo però il montepremi è alla fine decisamente calato e arrivato a 21.250 euro. A sorpresa, il concorrente scrive la sua soluzione ben prima della scadenza dei 60 secondi che gli vengono concessi, lui alla fine decide di puntare sulla parola "Registro", che collega a registro criminale, registro delle imprese e registro di sfida, mentre non riesce a trovare alcun legame con le altre indicazioni. Poco dopo però si pente e dice: "Temo di aver scritto troppo presto", pensando che invece la parola giusta fosse "Cartello".

Ma qual è la risposta corretta? "Due su 100 ne prendi a casa", dice Liorni, lui replica dicendo: "Due su 101". Il conduttore sembra averlo iniziato a conoscere: "Sei al secondo giorno con noi, ti è capitato di essere molto precipitoso, te l’ho anche detto, non correre, ora avevi già scritto e depositato dopo 30 secondi, come se ti volessi togliere un dente. Da stasera sono 3 su 101, era proprio Cartello".

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