L’Eredità, Flavio va di fretta e combina un disastro: “Ho scritto troppo presto”. E Marco Liorni s'arrabbia
Nuovo campione a "L'Eredità", Flavio riesce a battere Eleonora nel duello finale, ma "La Ghigliottina" non va previsto, solo dopo si rende conto della risposta corretta
Primo appuntamento della settimana con "L’Eredità", in onda lunedì 27 aprile su Rai1, pronta a tenere compagnia ai tanti italiani che si sono affezionati al quiz in onda all’ora di cena. A difendere il titolo è Eleonora, alla decima serata nel programma condotto da Marco Liorni, che farà il possibile per confermarsi, pur sapendo di avere a che fare con avversari agguerriti. La serata è stata comunque più difficile del previsto, qualche imprecisione di troppo l’ha infatti costretta ad affrontare alcune sfide per guadagnarsi la permanenza nel quiz, proprio all’ultimo non è riuscita a farcela, portando Flavio alla fine a sedersi al tavolo e a giocare per 170 mila euro a "La Ghigliottina".
L’Eredità, puntata 27 aprile 2026: Flavio gioca batte Eleonora e gioca a "La Ghigliottina"
Prima di procedere il conduttore vuole sapere se lui si sia allenato a casa, così da comprendere le sue eventuali performance, lui su questo si schernisce: "Su 100 tentativi ne avrò presi due-tre". Liorni sorride: "Non è altissima come percentuale", lui replica: "Spariamo un po’ nel mucchio, vediamo quello che sarà". Il padrone di casa de "L’Eredità" prova a prendere il lato positivo della cosa: "Due-tre non significa mai, chissà che questa sera…A volte basta un’illuminazione, un guizzo".
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Le cinque parole indizio sono: sfida, criminale, imprese, incontro e divieto, purtroppo però il montepremi è alla fine decisamente calato e arrivato a 21.250 euro. A sorpresa, il concorrente scrive la sua soluzione ben prima della scadenza dei 60 secondi che gli vengono concessi, lui alla fine decide di puntare sulla parola "Registro", che collega a registro criminale, registro delle imprese e registro di sfida, mentre non riesce a trovare alcun legame con le altre indicazioni. Poco dopo però si pente e dice: "Temo di aver scritto troppo presto", pensando che invece la parola giusta fosse "Cartello".
Ma qual è la risposta corretta? "Due su 100 ne prendi a casa", dice Liorni, lui replica dicendo: "Due su 101". Il conduttore sembra averlo iniziato a conoscere: "Sei al secondo giorno con noi, ti è capitato di essere molto precipitoso, te l’ho anche detto, non correre, ora avevi già scritto e depositato dopo 30 secondi, come se ti volessi togliere un dente. Da stasera sono 3 su 101, era proprio Cartello".
Potrebbe interessarti anche
Marco Liorni al posto di De Martino, il piano Rai per rimpiazzare Affari Tuoi: cosa succede
Con Affari Tuoi in pausa, cosa vedremo nell’access prime time estivo di Rai 1? La re...
La Rai dopo Affari Tuoi, il retroscena sul big provinato (e bocciato) e il nuovo erede di De Martino
Dopo Affari Tuoi, la Rai punta sull'usato sicuro per non perdere pubblico durante l'...
L’Eredità, Gabriella vince 260mila euro e va via. Liorni stravolto, il web protesta: “Non è Affari Tuoi”
Evento storico a L'Eredità: nella puntata del 19 febbraio, la campionessa Gabrella d...
De Martino, Affari Tuoi in campo con i Mondiali e poi lo stop: la Rai ufficializza date ed erede. Il nodo La Ruota della Fortuna
Il game show di punta di Rai 1 andrà in onda anche nel periodo della Coppa del Mondo...
L’Eredità - Sfida tra giganti, Marco Liorni in prima serata con campioni iconici e ospiti pazzeschi. Chi ci sarà
Oggi venerdì 20 febbraio 2026 il game show di punta di Rai 1 approda nel prime time ...
Affari Tuoi, quando finisce e il futuro di Martina Miliddi: la scelta di Stefano De Martino
Stefano De Martino e la Rai prendono nuove decisioni su Affari tuoi. Scopriamo quand...
L’Eredità - Sfida tra Giganti, le pagelle: Totti (9) gela Checco Zalone: "Film mai visto", Carlo Verdone (8) choc: "Ho finto"
Scopriamo promossi e bocciati dell'Eredità - Sfida tra Giganti, serata speciale del ...
Ascolti tv ieri (16 aprile): Claudio Bisio cala a picco, Pio e Amedeo salutano, Infante super con Garlasco
Uno Sbirro in Appennino scende al 19% di share, Stanno Tutti Invitati chiude al 19,3...