Su RaiPlay c'è un film con Edoardo Leo che ha commosso tutti, letteralmente: è stato il più visto al mondo per una settimana L'attore romano protagonista di una commedia romantica strappalacrime, remake del film australiano Long Story Short, in cui è alle prese con dei salti temporali

Un fidanzato ritardatario, un rapporto complicato e salti temporali. Questa è la "formula magica" per Era Ora, film del 2022 con protagonisti Edoardo Leo e Barbara Ronchi, disponibile in streaming sul catalogo di RaiPlay. Una commedia dolce, delicata e in grado di strappare una lacrima facendo riflettere sull’importanza di concedere a se stessi e al proprio amore il giusto tempo. Diretto da Alessandro Aronadio, Era Ora è un remake della pellicola australiana Come se non ci fosse un domani – Long Story Short. Uscito inizialmente su Netflix, il film è stato un gran successo e al debutto è stato il contenuto non in lingua inglese più visto.

Di cosa parla la trama Era ora con Edoardo Leo in streaming su RaiPlay?

Dante (Leo) e Alice (Ronchi) hanno un bellissimo rapporto, ma l’uomo ne ha uno davvero pessimo col tempo. Non riesce mai, per i numerosi impegni, a presentarsi puntuale agli impegni con la fidanzata e ha la sensazione che la sua vita gli stia scorrendo via dalle mani. L’uomo teme di finire sempre per dover mettere da parte gli affetti familiari. Il giorno del suo quarantesimo compleanno, però, a Dante succede qualcosa di inaspettato: finisce vittima di un loop temporale. Intrapporalato "al di fuori del tempo", è costretto a rivivere sempre il giorno del suo compleanno, ma ogni volta è quello dell’anno successivo. Quella che inizialmente sembra una sventura, però, si trasforma in un’opportunità. Dante sfrutta la cosa per avere una prospettiva sulla sua vita infelice e forse anche l’opportunità di migliorarla.

Una commedia che fa commuovere ma anche riflettere

La potenza di Era Ora risiede nella sua duplice natura. Da un lato è una commedia leggera e intelligente, che sfrutta i salti temporali per dare una sferzata di aria fresca alla narrazione. Dall’altra porta lo spettatore a una naturale riflessione su cosa sia davvero importante nella vita e del giusto peso da dare a lavoro, amore, amicizia, malattia, morte, paternità e rapporti familiari. Temi cruciali e in cui tutti possiamo rispecchiarci, a nostro modo.

Grande efficacia anche da parte del cast, in primis i suoi protagonisti. Edoardo Leo è come sempre molto credibile e in questo caso è capace di sfumature non sempre regalate al pubblico. Barbara Ronchi emana una simpatia naturale e Mario Sgueglia sguazza in un ruolo molto sopra le righe. Era Ora è una interessante riflessione sulla necessità di capire, prima che sia troppo tardi, su cosa sia necessario concentrarsi. Un film che, benché non esattamente originale, costringe a un piacevole confronto interiore. Vi ricordiamo che trovate Era ora disponibile sul catalogo streaming gratuito di RaiPlay.

