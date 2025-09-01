Enzo Tortora, chi è il conduttore protagonista della serie Portobello: un successo segnato da una grave ingiustizia La vita di Enzo Tortora, tra drammi e successi, diventa una serie TV: chi era il conduttore simbolo della celebre trasmissione Portobello

Il nome di Enzo Tortora è legato indissolubilmente a due fatti indimenticabili per il pubblico: il primo è la sua trasmissione simbolo, Portobello; il secondo è invece l’arresto nel 1983, con l’accusa di associazione a delinquere di stampo camorristico e traffico di stupefacenti. Entrambi questi aspetti della sua vita – il successo del programma e l’arresto – vengono raccontati nei primi due episodi della serie TV Portobello, diretta da Marco Bellocchio e con protagonista Fabrizio Gifuni.

Chi è Enzo Tortora: dal successo di Portobello all’arresto

Nato nel 1928 a Genova, Enzo Tortora è considerato un vero e proprio pioniere della TV italiana e resta, ad oggi, uno dei conduttori più amati. La sua carriera inizia però come giornalista, e infatti il suo stile pacato e cortese lo accompagnerà anche sul piccolo schermo, creando così una forte sintonia col pubblico italiano. Se come giornalista, dunque, si distingue sin da subito, è come conduttore di Portobello che la sua carriera conosce il vero successo, facendo di lui un volto familiare e rassicurante per milioni di italiani.

Portobello diventa più di un semplice varietà: è un talk show in cui si mescolano emozioni, sogni e curiosità, andato in onda su Rai 2 dal 1977 al 1983, con una breve ripresa nel 1987. Enzo Tortora ne diviene il simbolo fino a quando, nell’83, viene arrestato sulla base delle testimonianze di diversi collaboratori di giustizia, che si riveleranno poi false. Dopo un’incessante battaglia legale, Tortora sarà infatti definitivamente assolto e prosciolto da ogni accusa dalla Corte di Cassazione. Il suo caso diventerà, da quel momento in poi, un simbolo delle ingiustizie e degli abusi del sistema giudiziario.

Drammi e successi di Enzo Tortora diventano una serie TV con Fabrizio Gifuni

Della sua carriera, del successo di Portobello e soprattutto della grave ingiustizia vissuta si parlerà nella serie TV Portobello, che vedrà Fabrizio Gifuni (il Nino adulto de L’Amica Geniale) nel ruolo di Enzo Tortora. La miniserie HBO è composta da sei episodi, e i primi due saranno proiettati in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia. Per il debutto in TV bisognerà però attendere il prossimo anno, quando arriverà in Italia la piattaforma HBO Max.

