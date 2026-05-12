Enzo Paolo Turchi, battuta pungente alle parole di Carmen Russo sul tradimento: "Lo dice solo oggi? Amavo Laura Efrikian" Dopo le parole della showgirl sulla possibilità di "perdonare" un tradimento, il coreografo risponde pubblicamente con battute pungenti e confessioni inaspettate.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Ci sono coppie dello spettacolo che, nonostante il passare del tempo, riescono ancora a incuriosire il pubblico quasi come il primo giorno. È il caso di Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, insieme da oltre quattro decenni e ancora protagonisti di siparietti, confessioni e battute che finiscono inevitabilmente per attirare l’attenzione del pubblico televisivo. Da alcuni giorni si discute di alcune dichiarazioni rilasciate da Carmen Russo durante la sua ospitata a Da Noi… A Ruota Libera, dove la showgirl ha affrontato il tema del tradimento con toni decisamente più leggeri rispetto a quanto ci si potrebbe aspettare. Parole che non sono passate inosservate e alle quali Enzo Paolo Turchi ha deciso di rispondere pubblicamente, mantenendo però quello stile ironico e autoironico che da sempre caratterizza il loro rapporto.

La risposta di Enzo Paolo Turchi all’ammissione di Carmen Russo

Ospite nello studio de La Volta Buona nella puntata del 12 maggio, il coreografo è stato subito stuzzicato da Caterina Balivo sulle recenti dichiarazioni della moglie. Carmen Russo, infatti, aveva spiegato di non considerare un eventuale tradimento come una tragedia assoluta all’interno della coppia, lasciando intendere che, se affrontato con leggerezza e maturità, potrebbe persino avere un effetto positivo sul rapporto. Enzo Paolo Turchi ha reagito senza perdere il sorriso nel programma della Balivo: "Lo dice solo oggi? Dove posso andare alla mia età? Torno avvilito, non arzillo". Una battuta che ha immediatamente acceso lo studio e che ha confermato ancora una volta il tono scherzoso con cui i due affrontano anche argomenti potenzialmente delicati.

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Nel corso della chiacchierata, però, il coreografo si è lasciato andare anche a una confessione piuttosto sorprendente. "Io le donne le amo", ha dichiarato apertamente, prima di raccontare di aver avuto un debole per Laura Efrikian. "Sono stato innamorato di questa donna, glielo confesso dopo un po’ di anni che ci conosciamo, alla faccia di Carmen". Una frase ironica, ma che ha comunque creato subito un certo umorismo in studio.

Le parole di Carmen Russo sul tradimento

Tutto è nato dalle dichiarazioni rilasciate da Carmen Russo durante la sua partecipazione a Da Noi… A Ruota Libera. La showgirl aveva parlato della gelosia e della fedeltà con sincerità, spiegando di non vedere il tradimento come qualcosa capace necessariamente di distruggere una relazione: "Se lui mi torna un po’ più arzillo di prima, perché no? In fondo non succede niente", aveva detto con ironia. Una frase che ha inevitabilmente fatto discutere. La showgirl aveva comunque precisato di non considerare il loro un rapporto aperto: "Lo dico sempre con una certa ironia. Non siamo una coppia aperta, anzi, sono 44 anni di amore, confronti e litigate".

Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi: il segreto del loro amore

Non è la prima volta che Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo parlano pubblicamente della loro relazione, spesso mescolando confessioni sincere e momenti comici. Proprio durante un’altra ospitata a La Volta Buona, i due avevano raccontato alcuni dettagli della loro quotidianità domestica, svelando anche un piccolo "trucco" utilizzato dal coreografo per evitare discussioni: "A casa Carmen è un’altra persona, le cose vanno fatte in un certo modo, il suo", aveva raccontato lui con tono divertito. Poi la battuta diventata subito virale: "Io metto i tappi nelle orecchie e lei è convinta che io l’ascolti". Un racconto che era stato seguito da un’altra frecciata pronunciata ironicamente: "I mariti fanno così, si chiudono in un angolo col tempo e fingono di ascoltare. È vero che mi ha salvato ma ora mi sta distruggendo".

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