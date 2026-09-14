Enzo Miccio e il suo amore più doloroso col compagno scomparso: “Sei anni di inferno”
Il wedding planner ha raccontato la sua lunga e tormentata relazione con un noto chirurgo francese, venuto a mancare lo scorso anno: “Mi faceva diventare pazzo”
Enzo Miccio si apre definitivamente. In un’intervista al Corriere della Sera, infatti, il wedding planner e volto televisivo ha ripercorso il suo rapporto con un noto chirurgo plastico francese, scomparso nel gennaio 2025, raccontando per la prima volta in modo così diretto una relazione che per sei anni ha segnato profondamente la sua vita, fino alla fine di un legame descritto come un vero e proprio "inferno". Una testimonianza confluita anche nel suo libro ‘Quando l’amore non basta’; scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.
Enzo Miccio e i sei anni di dipendenza emotiva: "Ero sotto terra"
La relazione era iniziata a Parigi, dove Enzo Miccio aveva incontrato il chirurgo durante una cena. All’epoca era legato sentimentalmente da undici anni a Massimiliano e non pensava di mettere in discussione quella relazione. La nuova storia, però, prese rapidamente il sopravvento, trasformandosi in un rapporto fatto di pressioni, assenze e continui sbalzi emotivi. Miccio racconta di essere arrivato a organizzare la propria vita intorno ai viaggi a Parigi: "Prendevo un aereo come fosse la metropolitana". La distanza dalla persona amata diventava insopportabile anche nei momenti in cui veniva trattato male. Non parla di violenza fisica, che precisa non esserci mai stata, ma di una sofferenza psicologica profonda: "Era capace di non calcolarmi per ore, per giorni, per un weekend intero. Per motivi incomprensibili. Mi faceva diventare pazzo". "Ero sotto terra, davvero" ha confessato il wedding planner al Corriere della Sera, ricordando quegli anni. A un certo punto ha cercato l’aiuto della terapia, prima individualmente e poi anche insieme al compagno.
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La svolta a Parigi: "Adesso basta. Ti proteggi"
La fine arrivò dopo l’ennesimo litigio. Miccio salì nuovamente su un aereo diretto a Parigi, ma questa volta qualcosa cambiò. Arrivato davanti alla casa del compagno, infatti, non ricevette risposta nonostante sapesse che fosse dentro. Poco dopo maturò la decisione definitiva: "C’è stata un’ennesima lite. Come sempre non mi rispondeva più e io allora sono salito su un aereo e sono andato a Parigi. Suonai il campanello e niente, faceva finta di non essere in casa. Ma io sapevo che lui c’era (…) Sono tornato altre due volte a bussare alla sua porta in quel fine settimana. È scattato qualcosa in me. Ero seduto in un caffè, disperato, e mi sono detto: ‘Adesso basta. Ti proteggi. Non vai da nessuna parte’. È stata l’ultima possibilità". Da quel momento non tornò più sui suoi passi. L’ex compagno continuò a cercarlo e ci furono altri tentativi di riavvicinamento, ma Miccio riuscì a non cedere: "C’era un accanimento. Dopo quell’ultima volta a Parigi non l’ho più cercato. Ha fatto lui qualche tentativo ma a quel punto mi ero un po’ fortificato e non ho mai ceduto".
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