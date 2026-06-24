Enzo Miccio fuori da Domenica In (e non solo), Mara Venier e la Rai ribaltano tutto: il nuovo cast dello show Rivoluzione in vista per il programma di punta del daytime domenicale di Rai 1: out anche Mammucari, confermato Cerno, chi arriva nella prossima stagione

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Rivoluzione in vista per Domenica In. Dopo le tensioni dietro le quinte che hanno accompagnato l’ultima parte di una stagione turbolenta, infatti, Mara Venier e la Rai sono pronte a ridisegnare il cast della prossima edizione. Stando alle ultime indiscrezioni, l’unico volto confermato sarebbe Tommaso Cerno, mentre per gli altri si profila l’addio: dopo Teo Mammucari, infatti, anche Enzo Miccio sarebbe fuori dai piani del daytime domenicale di Rai 1 e non solo. Scopriamo tutti i dettagli.

Domenica In, anche Enzo Miccio fuori (come Mammucari): il nuovo cast di Mara Venier

Al termine di una stagione complicata e spesso accompagnata dalle polemiche, Mara Venier ha fatto nuovamente dietrofront sull’addio e ha confermato che resterà al timone di Domenica In anche nella stagione 2026/27. Come ammesso in alcune recenti interviste, tuttavia, la conduttrice ha posto delle condizioni e chiesto dei cambiamenti radicali ai vertici Rai, a partire dal cast. Dopo l’addio di Teo Mammucari (inevitabile dopo le tensioni delle ultime puntate), anche Enzo Miccio sarebbe costretto a lasciare il programma. A lanciare il rumor è il giornalista Giuseppe Candela sul settimanale Chi: l’ex volto di Real Time non sarebbe stato confermato per la nuova stagione e per lui si tratterebbe di una doppia battuta d’arresto televisiva, considerando che avrebbe perso anche il suo programma su Rai 2. Confermato, invece, Tommaso Cerno. "Nell’edizione numero cinquantuno di Domenica In non ci sarà Enzo Miccio. In uscita anche Teo Mammucari con la riconferma di Tommaso Cerno al fianco di Mara Venier. Per il famoso wedding planner arriva anche la cancellazione dal palinsesto di Rai 2, per ragioni di budget, di Top – Tutto quanto fa tendenza, dove lui era stato alla conduzione nelle ultime due edizioni".

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Chi arriva a Domenica In? Il sogno Matano

Con ben due dei tre volti dell’ultima edizione fuori dai giochi, c’è ovviamente tantissima curiosità verso quello che sarà il futuro di Domenica In. Confermato Cerno, Mara Venier sarebbe al lavoro per ridisegnare il suo team del daytime domenicale di Rai 1. Stando alle voci circolate nelle ultime settimane in pole position ci sarebbero Bianca Guaccero e Pino Strabioli, ma anche Alberto Matano. Quest’ultimo rappresenta indubbiamente il nome più prestigioso sulla lista dei desideri della conduttrice. Il giornalista, tuttavia, è già impegnato quotidianamente con La Vita in Diretta e, stando alle indiscrezioni, nella prossima stagione dovrebbe ottenere anche una prima serata nel mercoledì di Rai 1. Un’agenda già fittissima che rende difficile immaginare un ulteriore impegno settimanale, ma Mara Venier farà di tutto per convincerlo. La prossima dovrebbe essere infatti la sua ultima stagione alla guida di Domenica In, una sorta di passerella finale che porterebbe al passaggio di consegne con il collega e amico (la conduttrice ha celebrato il suo matrimonio con Riccardo Mannino).

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