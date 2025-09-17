Su Mediaset Infinity, Enzo Iacchetti è un frate francescano tra religione e mistero Dall’ironia irresistibile di Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio, a situazioni surreali: la serie su Mediaset Infinity promette risate, sorprese e gag clamorose.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Tutti noi conosciamo Enzo Iacchetti soprattutto per la sua irriverente ironia, che diventa ancora più irresistibile quando è in coppia con l’amico e collega di sempre, Ezio Greggio. Su Mediaset Infinity c’è una serie che saprà strapparvi risate a non finire, con protagonisti proprio questo duo storico che, nella loro semplicità, hanno conquistato un posto nel cuore di milioni di persone. Una fiction in cui non mancheranno gag, colpi di scena, ma anche momenti che lasceranno un po’ spiazzati e indurranno gli spettatori a riflettere.

Benedetti dal Signore, la serie con protagonisti Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio

Ci riferiamo alla fiction Benedetti dal Signore, una miniserie italiana del 2004, trasmessa su Canale 5, che sicuramente farà ridere e riflettere allo stesso tempo. Racconta le avventure di due frati molto diversi tra loro: Fra Martino, cresciuto tutto nel convento dopo essere stato abbandonato da bambino, e Fra Giacomo, che invece ha scelto la vita religiosa da adulto, dopo un passato piuttosto turbolento. Insieme affrontano piccole disavventure e misteri nel convento e nei dintorni, tra gag divertenti e momenti più profondi, parlando di amore, fede, redenzione e solidarietà. La serie mescola leggerezza e ironia con riflessioni sulla vita, mostrando come anche nel convento, tra preghiera e risate, ci siano sempre sfide, cambiamenti e possibilità di crescita.

Il rapporto (longevo) tra Iacchetti e Greggio

Inutile dire, che Iacchetti e Greggio sono una di quelle coppie storiche a cui la tv italiana non può rinunciare (un po’ come Bonolis e Laurenti). I due non sono noti soprattutto per la conduzione di Striscia la Notizia. La loro alchimia si è vista anche nella serie di cui vi stiamo parlando, Benedetti dal Signore, dove i personaggi Fra Martino e Fra Giacomo hanno conquistato il pubblico grazie alla capacità di alternare comicità e riflessione. La coppia ha collaborato in numerosi altri progetti televisivi, come Occhio a Quei Due, consolidando un rapporto professionale apprezzato per naturalezza e spontaneità.

Enzo Iacchetti e il ruolo di Mammo nella fiction Il Mammo

Oltre a Benedetti dal Signore, Enzo Iacchetti ha interpretato Silvano Zerbi nella sitcom Il Mammo, trasmessa su Canale 5. La serie racconta la vita di un vedovo che assume il ruolo di "mammo", appunto, per i suoi tre figli. La fiction, con episodi autoconclusivi, alterna comicità e riflessioni sui rapporti familiari. Iacchetti, anche in questo caso, ha saputo conciliare bene umorismo e profondità emotiva, dando vita a un protagonista simpatico, vulnerabile e vicino al pubblico.

Curiosità su Benedetti dal Signore e dove vedere la serie in streaming

Ci sono delle ‘curiose’ curiosità (scusate il gioco di parole intenzionalmente voluto) che riguardano questa serie, una fra tutte riguarda le location. Il convento di San Bonaventura della serie corrisponde all’Abbazia di Morimondo, scelta per la sua atmosfera suggestiva e l’architettura adatta all’ambiente religioso. Il casinò dell’ultimo episodio è il Casinò Admiral di Mendrisio, in Svizzera. La sigla Testa è stata composta da Eros Ramazzotti, Claudio Guidetti ed Ezio Greggio, ed è interpretata da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Nel 2004 la fiction ha vinto il Telegatto come Miglior Film Televisivo. I protagonisti, fra Martino e fra Giacomo, portano nomi ispirati ai figli degli attori. Dopo il debutto su Canale 5 nel 2004, è stata trasmessa più volte in replica su Italia 1 (2007), Canale 5 (2012) e Rete 4 (2019), riscuotendo sempre successo.

Attualmente, Benedetti dal Signore è in streaming su Mediaset Infinity, e noi vi consigliamo di vedere questa serie se volete ridere un po’.

