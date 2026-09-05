Enrico Ruggeri, salta il concerto a Palazzo Adriano per motivi di salute. L'annuncio del Sindaco e dell'amministrazione Problemi di salute per Enrico Ruggeri, che non ha potuto suonare a Palazzo Adriano il 5 settembre. Le parole di rammarico dell'amministrazione comunale

Martina Dessì Music Specialist Ascolto, scrivo, a volte recensisco, smonto classifiche: la musica è il mio primo amore.

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Grande amarezza, per questa sera, nell’aria di Palazzo Adriano. La piazza era pronta ad accogliere centinaia di persone, l’attesa cresceva da settimane, e invece il nome più atteso del cartellone non ci sarà: Enrico Ruggeri ha dovuto rinunciare al concerto in programma per i festeggiamenti in onore del Patriarca San Giuseppe. A fermarlo sono stati motivi di salute, comunicati con rammarico e girati subito alla comunità dal Sindaco e dall’amministrazione comunale.

Perché Enrico Ruggeri ha annullato il concerto a Palazzo Adriano

Il cantautore milanese sta attraversando un periodo di tour intensissimo, con tappe una dietro l’altra da Nord a Sud e pochissimo respiro tra una data e la successiva. Un ritmo che alla lunga presenta il conto: il suo medico curante ha prescritto una sosta, e a quel punto alternative non ce n’erano.

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La delusione, va detto, è stata grande. Il Comitato dei Festeggiamenti di San Giuseppe ha incassato il colpo, insieme all’amministrazione e ai tantissimi fan che avevano già in testa la scaletta, da Mistero a Peter Pan, passando per i brani che hanno segnato quarant’anni di musica italiana.

Festa di San Giuseppe: chi si esibisce questa sera in piazza

Qui però arriva la parte migliore della storia. Appena ricevuta la comunicazione, il Comitato non si è perso d’animo e in poche ore, superando difficoltà che chiunque organizzi eventi conosce benissimo, ha rimesso in piedi il programma. Sul palco della Grande Piazza, questa sera 5 settembre, salirà il comico Giuseppe Castiglia, volto amatissimo dal pubblico siciliano. A seguire tocca a Dj Jad & Wady from Articolo 31, con un set che farà ballare fino a tardi chiunque abbia voglia di lasciarsi andare. Insomma: la musica non si ferma, e la piazza nemmeno.

In fondo è anche questo lo spirito delle feste patronali. Si va avanti, ci si stringe, si trova il modo di restare comunque a tempo. Dall’amministrazione arriva intanto un augurio sincero di pronta guarigione a Enrico Ruggeri, con la speranza concreta di poterlo riabbracciare presto. L’invito resta aperto e non ha scadenza: Palazzo Adriano lo aspetta in un’altra occasione, quando sarà tornato in piena forma.

Infine un pensiero a chi lavora dietro le quinte. Il sostegno al Comitato dei Festeggiamenti è pieno e convinto, perché dietro ogni serata c’è un progetto più ampio che valorizza il paese, tiene vive le tradizioni locali e fa in modo che chi arriva da fuori porti a casa un bel ricordo. Non è poco, in tempi in cui i piccoli centri fanno fatica a farsi sentire. Quindi niente musi lunghi. Ci si vede in piazza, con la voglia di sempre. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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