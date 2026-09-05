Enrico Ruggeri, salta il concerto a Palazzo Adriano per motivi di salute. L'annuncio del Sindaco e dell'amministrazione
Problemi di salute per Enrico Ruggeri, che non ha potuto suonare a Palazzo Adriano il 5 settembre. Le parole di rammarico dell'amministrazione comunale
Grande amarezza, per questa sera, nell’aria di Palazzo Adriano. La piazza era pronta ad accogliere centinaia di persone, l’attesa cresceva da settimane, e invece il nome più atteso del cartellone non ci sarà: Enrico Ruggeri ha dovuto rinunciare al concerto in programma per i festeggiamenti in onore del Patriarca San Giuseppe. A fermarlo sono stati motivi di salute, comunicati con rammarico e girati subito alla comunità dal Sindaco e dall’amministrazione comunale.
Perché Enrico Ruggeri ha annullato il concerto a Palazzo Adriano
Il cantautore milanese sta attraversando un periodo di tour intensissimo, con tappe una dietro l’altra da Nord a Sud e pochissimo respiro tra una data e la successiva. Un ritmo che alla lunga presenta il conto: il suo medico curante ha prescritto una sosta, e a quel punto alternative non ce n’erano.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
La delusione, va detto, è stata grande. Il Comitato dei Festeggiamenti di San Giuseppe ha incassato il colpo, insieme all’amministrazione e ai tantissimi fan che avevano già in testa la scaletta, da Mistero a Peter Pan, passando per i brani che hanno segnato quarant’anni di musica italiana.
Festa di San Giuseppe: chi si esibisce questa sera in piazza
Qui però arriva la parte migliore della storia. Appena ricevuta la comunicazione, il Comitato non si è perso d’animo e in poche ore, superando difficoltà che chiunque organizzi eventi conosce benissimo, ha rimesso in piedi il programma. Sul palco della Grande Piazza, questa sera 5 settembre, salirà il comico Giuseppe Castiglia, volto amatissimo dal pubblico siciliano. A seguire tocca a Dj Jad & Wady from Articolo 31, con un set che farà ballare fino a tardi chiunque abbia voglia di lasciarsi andare. Insomma: la musica non si ferma, e la piazza nemmeno.
In fondo è anche questo lo spirito delle feste patronali. Si va avanti, ci si stringe, si trova il modo di restare comunque a tempo. Dall’amministrazione arriva intanto un augurio sincero di pronta guarigione a Enrico Ruggeri, con la speranza concreta di poterlo riabbracciare presto. L’invito resta aperto e non ha scadenza: Palazzo Adriano lo aspetta in un’altra occasione, quando sarà tornato in piena forma.
Infine un pensiero a chi lavora dietro le quinte. Il sostegno al Comitato dei Festeggiamenti è pieno e convinto, perché dietro ogni serata c’è un progetto più ampio che valorizza il paese, tiene vive le tradizioni locali e fa in modo che chi arriva da fuori porti a casa un bel ricordo. Non è poco, in tempi in cui i piccoli centri fanno fatica a farsi sentire. Quindi niente musi lunghi. Ci si vede in piazza, con la voglia di sempre.
Potrebbe interessarti anche
Alex Britti, compleanno con polemica per il concerto cancellato in Sicilia: cosa è successo e le parole del sindaco
Il live del 20 agosto è saltato poco prima dell’orario previsto. Il Comune parla di ...
Adriano Giannini e la videochiamata che gli ha cambiato la vita: “Avevo già deciso dopo 3 secondi”. Poi i dubbi di Andrea Camilleri
L'attore e doppiatore racconta Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis, tra memoria d...
Claudio Baglioni lascia la Siae e sceglie Soundreef: dal 2027 cambia la gestione dei suoi diritti d’autore
Dopo una lunga collaborazione con la Società Italiana degli Autori ed Editori, il ca...
Nanni Moretti, Venezia celebra la sua carriera col premio Siae Andrea Purgatori: ecco la motivazione ufficiale
Per i cinquant'anni dall'esordio cinematografico, ecco il premio alla carriera per i...
Serena Brancale, concerto in Sicilia e Sardegna (lo stesso giorno): scoppia la polemica e salta la data
Il nome della cantante era stato inserito tra le ipotesi per il Settembre oristanese...
Take That, tre concerti in Italia nel 2027 in piena nostalgia anni '90 dopo il nuovo album. Chi è rimasto della band originale
Sono ufficiali i concerti dei Take That in Italia nel 2027, lunghissimo il tour a su...
Adriano Celentano, stasera in Tv il suo vero gioiello: il film (snobbato) che è diventato un cult imperdibile
Scoprite i migliori film disponibili nella serata di sabato 22 agosto 2026: dalla co...
"Matrimonio saltato, era già sposato", la vita privata di Manuela Moreno e la confessione inaspettata. Impazza il gossip
Manuela Moreno ha collezionato tre matrimoni saltati ed è stata proprio a spiegare c...